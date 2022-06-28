Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров Статьи редакции
Правительство наделяют правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав.
Президент России подписал закон, освобождающий от уголовой и административной ответственности за параллельный импорт. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, товары, изготовленные за рубежом и внесенные в правительственный перечень, будут считаться легально ввезенными в Россию даже без согласия правообладателей.
Раньше параллельный импорт в России расценивался как скрытая контрабанда и был запрещен статьей 1487 Гражданского кодекса РФ, согласно которой товар может ввозиться непосредственно самим правообладателем, или с его согласия.
Приказ Минпромторга РФ, утверждающий перечень товаров, которые отныне можно ввозить по параллельному импорту, вступил в силу 7 мая. В перечень, состоящий из 96 пунктов, входят самые разные товары, включая смартфоны и техника Apple, Samsung, Sony, Intel, автомобили и запчасти Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota, Rolls-Royce, Bugatti, бытовая техника Miele, Siemens, Philips и другая продукция.
Но ведь России нахуй не нужны все эти западные товары, всё своё есть, родное! Сами всё могут делать, лучше и точка
Зачем нужен этот параллельный импорт!? Ведь теперь пиндосы будут через барыг своё западное барахло продавать и зарабатывать на россиянах! ТАК КАК ТАК!?
А когда это ввозят в Россию, оно становится своим! Родным!! Лучше и точка!!!
И это как только границу пересечёт
Но только когда оплатишь пошлину
Видел, насколько подешевели параллельно импортированные айфоны у тех самых барыг?
Российский новый пират.
Пришлось переслушивать этот шедевр.
Расчехлить, так сказать, паруса...
Шпаги достать!
Достал шпагу
Спрячь, тут же дети!
Просочились с дтф?
Протекли
после тестов в украинских населенных пунктах, президент разрешил воровать на федеральном уровне
На самом деле в США тоже разрешен параллельный импорт (за какими-то там исключениями). Так что это такое, условное воровство, правильней сказать не соблюдение желаний продавца кому-то продажи ограничивать
Параллельный импорт - это когда параллельно с легальным. А тут - просто серый.
https://vc.ru/trade/392854-chto-za-parallelnyy-import-odobrila-rossiya-i-znachit-li-eto-chto-budet-bolshe-poddelok
Параллельный импорт – это ввоз на территорию страны товаров лицами, которые не получали письменного согласия от правообладателя ввозить товары под его маркировкой. То есть товары импортируют через параллельные, альтернативные каналы, а не через работу с аккредитованным дистрибьютором.
Они разрешают продажу через сторонних реселлеров, а продавать через свои или нет — дело самого производителя. Само по себе это никак не лишает его возможности продавать
Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака (то есть «параллельно» «официальному» импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем). Правовое регулирование данного вопроса неодинаково в различных странах.
В США судебной практикой была выработана так называемая доктрина первой продажи, согласно которой перепродажа оригинальных товаров не является нарушением, что реально означает применение международного принципа исчерпания прав на товарные знаки. Однако из этого общего правила есть исключения.
Например, действия третьих лиц по введению в оборот оригинальных товаров, предназначенных для других стран, могут быть признаны нарушением прав владельца товарного знака, если эти товары существенно отличаются от тех, что предназначены для продажи в США. При этом даже незначительные различия могут быть признаны существенными.
Также товар не может быть признан «подлинным», если он не изготовлен и не распространяется под контролем качества, установленным изготовителем (правообладателем). В связи с этим реализация товара с несоблюдением контроля качества, требуемого правообладателем, может быть признана нарушением.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Параллельный_импорт#:~:text=Параллельный%20импорт%20—%20ввоз%20в%20страну,вопроса%20неодинаково%20в%20различных%20странах.
Ну, разве он не то же самое сказал?
Нет, это понятие немного шире, чем он написал. Параллельность заключается именно в том, что есть несколько каналов ПОМИМО официального. Мы говорили конкретно про США.
А в РФ - только один канал, неофициальный. Так что это совсем не такая же модель, как в США.
Это разве не означает, что у США там свои правила и в других странах они могут отличаться?
Я не пытаюсь играть на стороне правительства рф и защищать их, но почему, когда США развязывает войну в какой нибудь Сирии или Ираке и когда пытаются провести параллели с нынешней ситуацией - все говорят, "а какого хрена вы смотрите на США?".
Но когда вводят параллельный импорт, считается нормальным смотреть на законодательство США и говорить - "а вы посмотрите на США"?
Как-то все слишком избирательно получается.
Я не знаю, почему. Это не я первый начал сравнивать с США. Просто когда говорят в качестве оправдания, что наш параллельный импорт такой же, как в США - то это не так. Вот и всё.
тут согласен
Там кажись какая-то мулька была про перепродажи и ограничение правообладателя типа, блед, противоречит доктрине первой продажи? Блед. Вот теперь нужно искать и читать, эх, чёртов интернет и интересные темы.
А ничего, что в штатах так было всегда?
Дикость — это когда президент твоей страны сажает тебя в тюрьму за ввоз честно купленного товара в угоду производителям. Делалось это понятно с какой целью: монополизировать импорт в чьих надо руках, чтобы обирать потом российских покупателей. А теперь обстоятельства заставляют слегка разжать челюсти.
В Штатах он действительно параллельный. То есть, можно продавать условные телефоны Самсунг, предназначенные для США, и можно - предназначенные для других стран. А в РФ - серый импорт.
В России он такой какой производитель решит. Захочет продавать напрямую и через сторонних дистрибьюторов, будет параллельный. Не захочет не будет. Как и в США дистрибюторы могут продавать то что производитель в штатах не пропадет, это ровно настолько же "серое"
Производители ничего не будут решать, они ушли с рынка РФ и не хотят иметь с нами дело. Будь иначе, тогда бы и закон о параллельном импорте не был нужен.
ну слава богу, а то уж думал, что новый кибертрак и запчасти для своего вейрона не купить
уххх, заживем теперь...
со слезами на глазах
Вооу, палегче, такими темпами могу и продуктовые санкции снять. И насление перестанет умирать от рака, от Российских высококачественных продуктов
Это всё потребительские товары. Средства производства так не привезёшь. А современный смартфон без оборудования организации сотовой сети это PSP в версии 22 года, да и то не полноценная
ПРОРЫВ!!!!!