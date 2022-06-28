Правительство наделяют правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав.

Президент России подписал закон, освобождающий от уголовой и административной ответственности за параллельный импорт. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, товары, изготовленные за рубежом и внесенные в правительственный перечень, будут считаться легально ввезенными в Россию даже без согласия правообладателей.

Раньше параллельный импорт в России расценивался как скрытая контрабанда и был запрещен статьей 1487 Гражданского кодекса РФ, согласно которой товар может ввозиться непосредственно самим правообладателем, или с его согласия.

Приказ Минпромторга РФ, утверждающий перечень товаров, которые отныне можно ввозить по параллельному импорту, вступил в силу 7 мая. В перечень, состоящий из 96 пунктов, входят самые разные товары, включая смартфоны и техника Apple, Samsung, Sony, Intel, автомобили и запчасти Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota, Rolls-Royce, Bugatti, бытовая техника Miele, Siemens, Philips и другая продукция.