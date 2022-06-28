Под новые ограничения попали 70 компаний и 57 физических лиц, а также российское золото.

28 июня Минфин США обновил списки санкций против России. Его пополнили, например, продюсер и телеведущая Тина Канделаки и её супруг Василий Бровко, бывший министр обороны Анатолий Сердюков и его жена Евгения Васильева, назначенная российскими властями мэр Мелитополя Галина Данильченко и другие.

Из компаний под санкции попали «КамАЗ», «Ростех», «Иркут» «Объединённая авиастроительная корпорация», Государственный лётно-испытательный центр Минобороны им. Чкалова, конструкторское бюро «Туполев». Также в списках оказалась организация Союз добровольцев Донбасса.

Кроме того, США ввели запрет на ввоз золота из России, кроме того, которое до 28 июня уже находилось за пределами РФ.