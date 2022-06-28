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Канделаки, Сердюков, «КамАЗ» и «Ростех»: США расширили санкционные списки против России Статьи редакции

Под новые ограничения попали 70 компаний и 57 физических лиц, а также российское золото.

28 июня Минфин США обновил списки санкций против России. Его пополнили, например, продюсер и телеведущая Тина Канделаки и её супруг Василий Бровко, бывший министр обороны Анатолий Сердюков и его жена Евгения Васильева, назначенная российскими властями мэр Мелитополя Галина Данильченко и другие.

Из компаний под санкции попали «КамАЗ», «Ростех», «Иркут» «Объединённая авиастроительная корпорация», Государственный лётно-испытательный центр Минобороны им. Чкалова, конструкторское бюро «Туполев». Также в списках оказалась организация Союз добровольцев Донбасса.

Кроме того, США ввели запрет на ввоз золота из России, кроме того, которое до 28 июня уже находилось за пределами РФ.

#новости #санкции #сша

1713 просмотров
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13 комментариев
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Драгоценный ихтиандр

мало

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Эстетический шар

ма ло

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испанский смех

жаль, что либерахам придется заплатить за это сполна

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Эстетический шар

Жаль

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Нейроорлов

JAL

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Сейлор Мунк

@Дон Бот

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Нейроорлов

Высеры шизофреников, которым лишь бы никак все быть

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Механический дым

Разве ты сам не из таких?

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Нейроорлов

Приезжай в Казахстан угощу кумысом

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Василий Дробовский

(ненависти много).
Но ...
Пусть они перестреляют друг друга.
Их возможностями и за их потребности живёт главный террорист - Кремль.
Кто там - неизвестно (может быть голово***е братки из 90х), может быть самонадеянные блогерши "мира".
Кажется пора сместить эту компанию.

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Рогозин

Канделаки, Сердюков, «КамАЗ» и «Ростех» у меня в штанах

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Славой Жижек

Интересно, выписана ли Канделаки из грузин или ещё нет?

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Jake Vasya

что значит компания под санкциями? сотрудники в жопе или нет?

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