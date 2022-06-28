Канделаки, Сердюков, «КамАЗ» и «Ростех»: США расширили санкционные списки против России Статьи редакции
Под новые ограничения попали 70 компаний и 57 физических лиц, а также российское золото.
28 июня Минфин США обновил списки санкций против России. Его пополнили, например, продюсер и телеведущая Тина Канделаки и её супруг Василий Бровко, бывший министр обороны Анатолий Сердюков и его жена Евгения Васильева, назначенная российскими властями мэр Мелитополя Галина Данильченко и другие.
Из компаний под санкции попали «КамАЗ», «Ростех», «Иркут» «Объединённая авиастроительная корпорация», Государственный лётно-испытательный центр Минобороны им. Чкалова, конструкторское бюро «Туполев». Также в списках оказалась организация Союз добровольцев Донбасса.
Кроме того, США ввели запрет на ввоз золота из России, кроме того, которое до 28 июня уже находилось за пределами РФ.
мало
ма ло
жаль, что либерахам придется заплатить за это сполна
Жаль
JAL
@Дон Бот
Высеры шизофреников, которым лишь бы никак все быть
Разве ты сам не из таких?
Приезжай в Казахстан угощу кумысом
(ненависти много).
Но ...
Пусть они перестреляют друг друга.
Их возможностями и за их потребности живёт главный террорист - Кремль.
Кто там - неизвестно (может быть голово***е братки из 90х), может быть самонадеянные блогерши "мира".
Кажется пора сместить эту компанию.
Канделаки, Сердюков, «КамАЗ» и «Ростех» у меня в штанах
Интересно, выписана ли Канделаки из грузин или ещё нет?
что значит компания под санкциями? сотрудники в жопе или нет?