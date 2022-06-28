Судя по всему, страны пошли на уступки друг другу.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что перед началом саммита ООН министры иностранных дел трёх стран подписали меморандум, который подтверждает намерение Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

«В меморандуме подчеркивается приверженность Финляндии, Швеции и Турции борьбе с угрозами безопасности друг друга. Наше членство НАТО только укрепит это обязательство», — говорится в заявлении.

Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG и FËTO, которые Турция считает террористическими. Конкретные шаги, которые должны будут сделать все три страны в связи с этим решением, ещё предстоит согласовать.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций».

По данным Bloomberg, Турция была готова согласиться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на выполнение нескольких требований, включая их признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией, а также снятие ограничений на поставку оружия.