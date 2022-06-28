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Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО Статьи редакции

Судя по всему, страны пошли на уступки друг другу.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что перед началом саммита ООН министры иностранных дел трёх стран подписали меморандум, который подтверждает намерение Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

«В меморандуме подчеркивается приверженность Финляндии, Швеции и Турции борьбе с угрозами безопасности друг друга. Наше членство НАТО только укрепит это обязательство», — говорится в заявлении.

Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG и FËTO, которые Турция считает террористическими. Конкретные шаги, которые должны будут сделать все три страны в связи с этим решением, ещё предстоит согласовать.

Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций».

По данным Bloomberg, Турция была готова согласиться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на выполнение нескольких требований, включая их признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией, а также снятие ограничений на поставку оружия.

#новости #швеция #финляндия

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49 комментариев
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 Приемлемый Русский

«Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» вступлению в НАТО странам, поддерживающим терроризм» (Эрдоган)

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Приемлемый Русский

Так говорят турки, когда торгуются за кожанную куртку

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VechirnyiMykolaiv

Блин, аж вспомнил запах дублёнки своей турецкой, эхх)

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Добро и позитив

Это отставка

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Dan

Отставка своего неправильного мнения и назначение правильного!

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IvanDurov

Но ведь в тексте написано что Финляндия и Швеция не будут поддерживать страны, которые Турция считает террорестическими - противоречий нет.

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Bruno Traven

2-3 минуты подлетное время российских пропагандистов после этой новости

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Прикладной шмель

похоже Путин больше не появится в Москве

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Первоначальный колос

Ну вот сейчас то вот точно, дааа, абсолютно

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Johan Joseph
ТЕПЕРЬ САРМАТ ДОЛЕТИТ ДО ТЕРРИТОРИИ НАТО ЕЩЕ БЫСТРЕЕ! ПЕРЕИГРАЛИ И УНИЧТОЖИЛИ
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Гордон Фриман
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Ярослав Сопрук

Путин в этот момент: "Мяу."

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Гордон Фриман

Пук сренькь же

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Ярослав Сопрук

Это через секунду)

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Добро и позитив

козявку ам

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Nai

Кхе-кхе

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Олег Хельгар

Спасибо россиии за то что сплотила весь мир настроив против себя

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Разумист

Делаем ставки, Эрдоган выторговал возвращение в программу F-35 или покупку F-16?

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Киберморж

Снятие санкций за С-400.

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VladimirV

Переиграли уничтожили

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Токен

Это очень хороший звоночек

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Токен

От Макрона был)

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Adel Prokurov

@Макрон потерял телефон это правда? А то ты вроде телефон потерял

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пепси

уже купил новый Alcatel

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Юрий Умеренков

Вы фсё врёти!

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Таможенный Орзэмэс

Шампур в спину

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Дмитрий Шубкин

Сейчас опять помидоры турецкие запретят.

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Dmytry Kovalsky

Неплохо они поимели старика Эрди

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Николай

Он сам кого хочешь поимеет, увидим

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Ласковый корабль

Мне приходят пуши на все новости 🤔

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Man

Доторговались! А власть за что боролась, на то и напоролась...этой авантюрой!

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Константин Иванов

Очередная геополитическая победа Путина.

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Киберморж

Бедная псина.

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VechirnyiMykolaiv

Подумала - и стала кушать! (С)

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░ ▒ ▓ █

Ебало курдов представили?

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Негативный инструмент

Ахахахахах, вот так Рашка

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felicitas

Эх, ещё бы Эрдоган и выборы проиграл в следующем году...

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Maxim Rebitsky

ХА-ХА-ХА, смешно пошутил

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felicitas

Там все непросто.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bir_sonraki_T%C3%BCrkiye_cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_se%C3%A7imi_i%C3%A7in_yap%C4%B1lan_anketler

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için…
Bu maddede, en geç 18 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri…
tr.wikipedia.org
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Maxim Rebitsky

Если бы я еще турецкий понимал

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felicitas

Там в статье в основном цифры и графики. На англ версии последних пары опросов нет.

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Вероятный парфюмер

что то ничего не слышно от кремлевских в адрес Эрдогана

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Николай

Так и чё?) Ебнут щас по шведам и финке, и снова на паузе их вхождение

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UAtopsecret

У них союз с Индонезией теперь, не мешай

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Ирина Китаева

член лол)

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Глеб Ворончихин

удар в псину

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Печеньки Госдепа

Курды реально такие отмороженные, как о них рассказывает Эрдоган? Или он бздит за возможность сепаратизма?

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Вероятный парфюмер

курды такие, какими могут быть вооруженные кочевники мечтающие о своем государстве. они хороши в партизанщине и вообще в ремесле военном, но вот цель у них оправдывает средства.

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falsekoyot00

Ну они такие... специфичные ребята, действующие на территории многих стран ближнего востока. У многих вызывают симпатию, хотя бы тем что долгое время были единственной силой местной, могущей навалять ИГИЛу на поле боя. При этом сами не особо религиозны.
Тем временем РПК (рабочая партия Курдистана, курдскя организация, действующая в Турции) - реально террористы, они полицейские участки взрывали. А их лидер уже двадцать лет в тюрьме турецкой сидит (Абдулла Оджаллан).
Ну еще известны женскими подразделениями, чо уж.
https://www.youtube.com/watch?v=ymHMBpeeBT8

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