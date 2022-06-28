Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО Статьи редакции
Судя по всему, страны пошли на уступки друг другу.
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что перед началом саммита ООН министры иностранных дел трёх стран подписали меморандум, который подтверждает намерение Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО.
«В меморандуме подчеркивается приверженность Финляндии, Швеции и Турции борьбе с угрозами безопасности друг друга. Наше членство НАТО только укрепит это обязательство», — говорится в заявлении.
Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG и FËTO, которые Турция считает террористическими. Конкретные шаги, которые должны будут сделать все три страны в связи с этим решением, ещё предстоит согласовать.
Финляндия и Швеция приняли решение о вступлении в НАТО после начала вооружённого конфликта в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной эту возможность, поскольку Финляндия и Швеция превратились в «гостевой дом» для террористических организаций».
По данным Bloomberg, Турция была готова согласиться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на выполнение нескольких требований, включая их признание Рабочей партии Курдистана террористической организацией, а также снятие ограничений на поставку оружия.
«Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» вступлению в НАТО странам, поддерживающим терроризм» (Эрдоган)
Так говорят турки, когда торгуются за кожанную куртку
Блин, аж вспомнил запах дублёнки своей турецкой, эхх)
Это отставка
Отставка своего неправильного мнения и назначение правильного!
Но ведь в тексте написано что Финляндия и Швеция не будут поддерживать страны, которые Турция считает террорестическими - противоречий нет.
2-3 минуты подлетное время российских пропагандистов после этой новости
похоже Путин больше не появится в Москве
Ну вот сейчас то вот точно, дааа, абсолютно
Путин в этот момент: "Мяу."
Пук сренькь же
Это через секунду)
козявку ам
Кхе-кхе
Спасибо россиии за то что сплотила весь мир настроив против себя
Делаем ставки, Эрдоган выторговал возвращение в программу F-35 или покупку F-16?
Снятие санкций за С-400.
Переиграли уничтожили
Это очень хороший звоночек
От Макрона был)
@Макрон потерял телефон это правда? А то ты вроде телефон потерял
уже купил новый Alcatel
Вы фсё врёти!
Шампур в спину
Сейчас опять помидоры турецкие запретят.
Неплохо они поимели старика Эрди
Он сам кого хочешь поимеет, увидим
Мне приходят пуши на все новости 🤔
Доторговались! А власть за что боролась, на то и напоролась...этой авантюрой!
Очередная геополитическая победа Путина.
Бедная псина.
Подумала - и стала кушать! (С)
Ебало курдов представили?
Ахахахахах, вот так Рашка
Эх, ещё бы Эрдоган и выборы проиграл в следующем году...
ХА-ХА-ХА, смешно пошутил
Там все непросто.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bir_sonraki_T%C3%BCrkiye_cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_se%C3%A7imi_i%C3%A7in_yap%C4%B1lan_anketler
Если бы я еще турецкий понимал
Там в статье в основном цифры и графики. На англ версии последних пары опросов нет.
что то ничего не слышно от кремлевских в адрес Эрдогана
Так и чё?) Ебнут щас по шведам и финке, и снова на паузе их вхождение
У них союз с Индонезией теперь, не мешай
член лол)
удар в псину
Курды реально такие отмороженные, как о них рассказывает Эрдоган? Или он бздит за возможность сепаратизма?
курды такие, какими могут быть вооруженные кочевники мечтающие о своем государстве. они хороши в партизанщине и вообще в ремесле военном, но вот цель у них оправдывает средства.
Ну они такие... специфичные ребята, действующие на территории многих стран ближнего востока. У многих вызывают симпатию, хотя бы тем что долгое время были единственной силой местной, могущей навалять ИГИЛу на поле боя. При этом сами не особо религиозны.
Тем временем РПК (рабочая партия Курдистана, курдскя организация, действующая в Турции) - реально террористы, они полицейские участки взрывали. А их лидер уже двадцать лет в тюрьме турецкой сидит (Абдулла Оджаллан).
Ну еще известны женскими подразделениями, чо уж.
https://www.youtube.com/watch?v=ymHMBpeeBT8