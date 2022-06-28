Судья признал, что Internet Archive и «Википедия» — «молодцы, но у нас вот так».

Таганский суд Москвы оштрафовал Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП за неудаление запрещённых в России материалов. 800 тысяч — минимальный штраф по этой статье.

Речь идёт об информации о способах изготовления «коктейля Молотова» и других взрывчатых веществ, а также некоторых экстремистских книг и статей, пишет «Коммерсантъ». Представители Роскомнадзора, который составил протокол на организацию, в заседании не участвовали.

На заседании юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина заявила, что Internet Archive уже шесть лет сотрудничает с Роскомнадзором и удаляет запрещённые материалы. Часть материалов не удалили по случайности, и для организации просили отменить штраф и ограничиться предупреждением.

Юрист апеллировала и к «миссии Internet Archive», и к тому, что суды признавали материалы, архивируемые сервисом, в качестве доказательств. Судья заявил, что «никто не сомневается, что они Internet Archive молодцы. И “Википедия” молодцы. Но у нас вот так».

Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.