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Суд в Москве впервые оштрафовал Internet Archive на 800 тысяч рублей за неудаление запрещённых материалов Статьи редакции

Судья признал, что Internet Archive и «Википедия» — «молодцы, но у нас вот так».

Таганский суд Москвы оштрафовал Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП за неудаление запрещённых в России материалов. 800 тысяч — минимальный штраф по этой статье.

Речь идёт об информации о способах изготовления «коктейля Молотова» и других взрывчатых веществ, а также некоторых экстремистских книг и статей, пишет «Коммерсантъ». Представители Роскомнадзора, который составил протокол на организацию, в заседании не участвовали.

На заседании юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина заявила, что Internet Archive уже шесть лет сотрудничает с Роскомнадзором и удаляет запрещённые материалы. Часть материалов не удалили по случайности, и для организации просили отменить штраф и ограничиться предупреждением.

Юрист апеллировала и к «миссии Internet Archive», и к тому, что суды признавали материалы, архивируемые сервисом, в качестве доказательств. Судья заявил, что «никто не сомневается, что они Internet Archive молодцы. И “Википедия” молодцы. Но у нас вот так».

Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.

#новости #роскомнадзор #штрафы

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5 комментариев
Дмитрий Шубкин

Зря они с ними вообще сотрудничают.

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Невыносимый Данила

Но у нас вот так, фашистская диктатура

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Роман Мельник

Ну у нас вот так
Ну так
Сказали делать, значит надо делать
Ну так
Кудак так так

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Гордон Фриман

У кого у нас

В Сити 17 что ли?

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Пук

У нас вот так и точка

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