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Польша включила симулятор выживания This War of Mine во внеклассную школьную программу Статьи редакции

Учителя получили подробный план лекций, позволяющий внедрить игру в учебный процесс.

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27 июня 2022 года министерство науки и высшего образования Польши включило This War of Mine в программу внеклассного чтения в рамках инициативы «Игры в образовании». Симулятор выживания от польской студии 11 bit studios стал первой игрой, попавшей в этот список.

На сайте правительства Польши появилось подробное описание This War of Mine и ссылка на загрузку игры, которой могут воспользоваться все желающие. Размер архива составляет 2,6 ГБ.

Польские власти также подготовили 62-страничную информационную брошюру и план уроков, посвящённых демонстрации жизни в оккупированном городе на примере This War of Mine и сборника писателя Тадеуша Боровского «Прощание с Марией. Рассказы».

В документах представлены различные вопросы и самостоятельные задания, касающиеся как событий This War of Mine, так и выводов, которые ученики должны сделать после лекций, посвящённых игре.

Власти Польши впервые сообщили о планах добавить игру в программу образования ещё в 2020 году.

#новости #образование #игры

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24 комментария
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Универсальный паркур

Игра охуенная, для всех любителей «мы повторим» просто обязательна.

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Всрато

Увы. Любители "можем повторительства" уже сравнивали сеттинг игры с донецком

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Андрей Охапкин

И были не правы?
Я так понимаю у игры нет конкретной привязки к локации, а она про ужасы войны в целом

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Казенный алмаз

"Игры в образовании"
Но они же провоцируют к насилию кокококококоокококо

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Часовой Влад

Это с одной стороны. А с другой стороны чиновники хотят быть молодежными и современными, с видеоиграми и ТикТоком

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Человеческий рубин
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Человеческий рубин

Меня "Война и мир" больше к насилию провоцировало, конечно.

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Часовой Влад

Не читал, что там

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Казенный алмаз

Вода

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Roman

Описание дуба на 50 страниц

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Конь Федерации

Я тоже психанул, что там не оказалось поручика Ржевского. Суууууууккааааа! До сих пор зол.

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Николай Колчин

У меня есть некоторые сомнения, что TWoM настолько гениальна, чтобы её изучать в школе. Только если пакетом с какими-нибудь другими играми типа "papers please".

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Николай

"Бумажки", на мой взгляд, более атмосферные по безнадёге

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Ренделович

Думаю пользователи дтф порвутся, ведь войну все радостно встречают да и вообще эти поляки пидары.

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Дурок

Когда была новость, что разрабы отправят прибыль на помощь беженцам, там пердаки горели знатно, даже оценки игре начали массово занижать.

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Лысина Арика

Какой же сладкий пиздеж от новорега. Плюсики обеспечены/

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Дурок

Зачем порвался?

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Лысина Арика

Ой, я уже оказывается порвался, быстро/

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Yadra Balmo
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Спящая сова

Классная тема. Многие вещи в игровом формате проще запомнятся

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Дикая Морковка

Если добавить эту игру в российское образование, не поменяв в нём ничего, то весь смысл извратится полностью. Все отрицательные эмоции и переживания от игры наши замечательные педарагоги направят на ненависть ко врагу. "Из-за фошистов у тебя умерла маленькая девочка" "вот так жили бамбасяне, и у нас не было другого выбора". Аллея Ангелов и 9 Мая стайл.

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Иван Демченко

Поляки что то знают?

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Ахули

Игра платная (но, это не отменяет интереса, я купил). Кто будет компенсировать покупку?

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Виктор Якшин

Одна из лучших антивоенных игр.

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