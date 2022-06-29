Польша включила симулятор выживания This War of Mine во внеклассную школьную программу Статьи редакции
Учителя получили подробный план лекций, позволяющий внедрить игру в учебный процесс.
27 июня 2022 года министерство науки и высшего образования Польши включило This War of Mine в программу внеклассного чтения в рамках инициативы «Игры в образовании». Симулятор выживания от польской студии 11 bit studios стал первой игрой, попавшей в этот список.
На сайте правительства Польши появилось подробное описание This War of Mine и ссылка на загрузку игры, которой могут воспользоваться все желающие. Размер архива составляет 2,6 ГБ.
Польские власти также подготовили 62-страничную информационную брошюру и план уроков, посвящённых демонстрации жизни в оккупированном городе на примере This War of Mine и сборника писателя Тадеуша Боровского «Прощание с Марией. Рассказы».
В документах представлены различные вопросы и самостоятельные задания, касающиеся как событий This War of Mine, так и выводов, которые ученики должны сделать после лекций, посвящённых игре.
Власти Польши впервые сообщили о планах добавить игру в программу образования ещё в 2020 году.
Игра охуенная, для всех любителей «мы повторим» просто обязательна.
Увы. Любители "можем повторительства" уже сравнивали сеттинг игры с донецком
И были не правы?
Я так понимаю у игры нет конкретной привязки к локации, а она про ужасы войны в целом
"Игры в образовании"
Но они же провоцируют к насилию кокококококоокококо
Это с одной стороны. А с другой стороны чиновники хотят быть молодежными и современными, с видеоиграми и ТикТоком
Меня "Война и мир" больше к насилию провоцировало, конечно.
Не читал, что там
Вода
Описание дуба на 50 страниц
Я тоже психанул, что там не оказалось поручика Ржевского. Суууууууккааааа! До сих пор зол.
У меня есть некоторые сомнения, что TWoM настолько гениальна, чтобы её изучать в школе. Только если пакетом с какими-нибудь другими играми типа "papers please".
"Бумажки", на мой взгляд, более атмосферные по безнадёге
Думаю пользователи дтф порвутся, ведь войну все радостно встречают да и вообще эти поляки пидары.
Когда была новость, что разрабы отправят прибыль на помощь беженцам, там пердаки горели знатно, даже оценки игре начали массово занижать.
Какой же сладкий пиздеж от новорега. Плюсики обеспечены/
Зачем порвался?
Ой, я уже оказывается порвался, быстро/
Классная тема. Многие вещи в игровом формате проще запомнятся
Если добавить эту игру в российское образование, не поменяв в нём ничего, то весь смысл извратится полностью. Все отрицательные эмоции и переживания от игры наши замечательные педарагоги направят на ненависть ко врагу. "Из-за фошистов у тебя умерла маленькая девочка" "вот так жили бамбасяне, и у нас не было другого выбора". Аллея Ангелов и 9 Мая стайл.
Поляки что то знают?
Игра платная (но, это не отменяет интереса, я купил). Кто будет компенсировать покупку?
Одна из лучших антивоенных игр.