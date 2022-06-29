Учителя получили подробный план лекций, позволяющий внедрить игру в учебный процесс.

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27 июня 2022 года министерство науки и высшего образования Польши включило This War of Mine в программу внеклассного чтения в рамках инициативы «Игры в образовании». Симулятор выживания от польской студии 11 bit studios стал первой игрой, попавшей в этот список.

На сайте правительства Польши появилось подробное описание This War of Mine и ссылка на загрузку игры, которой могут воспользоваться все желающие. Размер архива составляет 2,6 ГБ.

Польские власти также подготовили 62-страничную информационную брошюру и план уроков, посвящённых демонстрации жизни в оккупированном городе на примере This War of Mine и сборника писателя Тадеуша Боровского «Прощание с Марией. Рассказы».

В документах представлены различные вопросы и самостоятельные задания, касающиеся как событий This War of Mine, так и выводов, которые ученики должны сделать после лекций, посвящённых игре.