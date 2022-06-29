Блогерша Инса Ландер, обвиняемая в содействии терроризму из-за переписки об исламе во «ВКонтакте», уехала в Литву Статьи редакции
Она пересекла грузинскую границу транзитом.
Блогерша Инса Ландер, сбежавшая из-под домашнего ареста в России, после 15-дневного ожидания в нейтральной зоне грузинского пропускного пункта Верхний Ларс все же смогла пересечь границу. Она уехала в Литву.
Власти Грузии при участии европейских дипломатов разрешили девушке пересечь границу транзитом 27 июня. 28 июня Инса «приземлилась на территорию безопасной страны», сообщила сама блогерша в своём твиттере.
В начале июня Ландер сбежала из-под домашнего ареста и пересекла границу РФ в пограничном пункте Верхний Ларс, однако получила отказ во въезде от Грузии. Власти страны аргументировали это тем, что против неё возбуждено дело за «содействии терроризму». При этом европейские государства выразили готовность предоставить девушке визу для дальнейшего проезда в третью страну. Ландер больше двух недель жила в нейтральной зоне между Россией и Грузией: спала на лавочке и питалась тем, что ей передавали проезжающие мимо люди.
Блогершу отправили под домашний арест 9 декабря 2021 года. Ей вменяют статью о содействии террористической деятельности. Обвинение строится на переписке Ландер во «ВКонтакте» 2014 года: следствие считает, что через соцсеть она вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 6 декабря девушку включили в перечень террористов и экстремистов.
СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным. В последние месяцы перед арестом Ландер готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда.
И чего это Грузию видеть в ЕС не захотели?)))
А вдруг она на самом деле...
ну и збс
Какой треш. Обвинять людей в содействии терроризму из-за переписки в соцсетях, когда сами принимают талибов на официальном уровне? Я уже молчу о бомбардировках ТЦ.
Ля, Литва охуенная! Хочу в Литву 🥹
Примерный план действий, как попасть в Литву, написан в статье
в любой непонятной ситуации езжай транзитом в Литву 😎 noted
тут понаехов уже много, не надо)
да я уже как турист хочу) хотя я латышка по крови, но Литва себе сделала офигенный личный бренд!
Друзья я так подумал, а за комменты в tj могут на бутылку посадить? А то я чето понаписал тут за последние месяцы дискредитирующего, а мне скоро в РФ ехать по личным делам. Ещё недавно в линкедин какой-то мутный тип попросил у меня номер, а я сдуру дал и он пропал 🤔
Мне кажется я здесь тоже на пару сроков написал. Только ещё в России живу. Надеюсь, если что у меня будет время, чтобы через белорусский лес сбежать в Латвию
ну все, тобі пизда.
Кроме комментариев нужно ещё что-то сделать, даже законное. А посадят за комментарий
Может, если попробовать, Навальному тоже получится сбежать?