Она пересекла грузинскую границу транзитом.

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Блогерша Инса Ландер, сбежавшая из-под домашнего ареста в России, после 15-дневного ожидания в нейтральной зоне грузинского пропускного пункта Верхний Ларс все же смогла пересечь границу. Она уехала в Литву.

Власти Грузии при участии европейских дипломатов разрешили девушке пересечь границу транзитом 27 июня. 28 июня Инса «приземлилась на территорию безопасной страны», сообщила сама блогерша в своём твиттере.

В начале июня Ландер сбежала из-под домашнего ареста и пересекла границу РФ в пограничном пункте Верхний Ларс, однако получила отказ во въезде от Грузии. Власти страны аргументировали это тем, что против неё возбуждено дело за «содействии терроризму». При этом европейские государства выразили готовность предоставить девушке визу для дальнейшего проезда в третью страну. Ландер больше двух недель жила в нейтральной зоне между Россией и Грузией: спала на лавочке и питалась тем, что ей передавали проезжающие мимо люди.

Блогершу отправили под домашний арест 9 декабря 2021 года. Ей вменяют статью о содействии террористической деятельности. Обвинение строится на переписке Ландер во «ВКонтакте» 2014 года: следствие считает, что через соцсеть она вербовала жителей Кабардино-Балкарии в террористическую организацию «Исламское государство». 6 декабря девушку включили в перечень террористов и экстремистов.

СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным. В последние месяцы перед арестом Ландер готовила расследование о высокопоставленном чиновнике и утечке денег из его благотворительного фонда.