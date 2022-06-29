Набиуллина предупредила о риске девальвации при попытках вернуть рубль к прежним значением Статьи редакции
Регулятор придерживается политики плавающего курса и прежней денежно-кредитной политики.
ЦБ придерживается политики плавающего курса рубля, заявила Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Потому что именно это даёт экономике адаптироваться к изменившимся условиям.
Среди возможных механизмов управления курсом Набиуллина назвала накопление резервов (но копить резервы в твёрдых валютах сейчас невозможно — они сразу попадают под арест) и валютные ограничения: «Я не думаю, что бизнес будет счастлив. Это непредсказуемые для него условия, если валютные ограничения будут двигаться туда-сюда».
Набиуллина выделила несколько видов валютных ограничений: в частности, ограничения, введённые «ещё до событий» и связанные с контролем за отмыванием и другими нарушениями, и ограничения для того, чтобы стабилизировать экономику «в момент шока». Последние ограничения нужно все снимать, заявила глава ЦБ. По первым — для борьбы с сомнительными операциями — нужно ускорить либерализацию.
Про ключевую ставку и инфляцию
Глава ЦБ добавила, что после повышения ключевой ставки в феврале и стабилизации на финансовых рынках регулятор постепенно снижает ставку. При этом денежно-кредитная политика остаётся прежней: возвращать инфляцию к цели.
Позже она уточнила, что долгосрочные ставки «не то чтобы отвязаны от ключевой», но ожидания по инфляции влияют больше. «Например, в середине 2000-х ключевая ставка была достаточно низкой, а долгосрочные кредиты были по высоким ставкам, потому что все закладывали высокие ожидания по инфляции».
По словам главы регулятора, ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции. Но из-за структурной перестройки экономики он не стремится снизить инфляцию «как можно быстрее любыми способами»: это может занять от двух до двух с половиной лет.
Набиуллина также отметила, что последние недели в России снижаются цены. Но, по её мнению, это не дефляционная спираль, а во многом коррекция после резкого роста цен в конце февраля и начале марта: год к году цены выше.
Вчера в NYT читал статью о том что наебулина — главное оружие путина.
Главное оружие Путина - газ.
Не было бы высоких экспортных доходов - Набиуллина сейчас бы хуй себе сосала.
причмокивая?
Он имел ввиду кому-то сосала
против либерах
Скинешь?
напиздел немного, это был cnn https://edition.cnn.com/2022/06/17/politics/nerd-warriors-treasury-department-sanctions-economic-war-russia/index.html
общий вывод непонятен, чел большую часть статьи чешет о том как они тщательно разрабатывали санкции для россии аж целым департаментом, но там блядь вот такая набиоулина, и по итогу непонятно получится у них что или нет
Пока она там чет рассказывает про блага для граждан, тиньков и другие банки фактически отбирают валюту у граждан в том числе благодаря ограничениям, которые сам ЦБ и ввел.
они выдавливают валютных вкладчиков — раньше банки могли крутить валюту и им такие вклады были выгодны, а сейчас им ее вкладывать некуда, при этом деньги на обслуживание таких клиентов и их вклады тратить надо. Поэтому стараются от них избавится такими заградительными комиссиями и отрицательными ставками.
Это так да, но в обычное время ты мог прийти и забрать свои деньги. А теперь конверть по курсу с разбросом в 10+ рублей на покупку и продажу, если ты не попадаешь в лимиты.
свфитом все еще выводит, тинек даже комиссию на вывод убрал, чтобы люди могли с него валюту вывести. То что ты пишешь это комиссия на ввод банк, вот она заградительная
Ага, ага
Вот только поставили вывод от $20к.
По мне так лучше бы комиссия оставалась, но давали вывести деньги со своих счетов
Жесть в базе данных конечно поле валютного счёта денег тратить конечно.
ну это не совсем так, эти клиенты какие-то операции выплняют, хотят нал снять положить, долбают поддержку и тд, все это расходы для банка, а прибыли с них нет.
"Набиуллина также отметила, что последние недели в России снижаются цены"
Упаковка молока три недели назад стоила ~85 р.
Сейчас стоит за 100.
Охуенно снижаются, скажу я вам
гонишь? даже в европе молоко стоит 1-1.5 евро
че за цены там у вас
Да не. В пределах 70-80 беру литр
Еда в России давно уже дороже, чем в Европе, при отвратительном качестве
Ой бля, если Набиуллину продавят таргетировать курс а не инфляцию, тогда будет ещё большая пизда
ДАВАЙ!! УРАА ДАВАЙ ДАВАЙ УРА
А, ну если шампунь в январе стоил 250, а сейчас почти 600, ну тогда все ок. Верим!
Пельмени стоили 400, вчера смотрел их за 600. Решил больше не питаться пельменями. Только выиграл получается
хуясе шампунь
А что случилось?
«события»
шо то мне не нравятся все эти манёвры, как бы к концу года гиперинфляцию не выхватить
Если экспорт не перекроют, не будет гипера, будет что-то отдалённо напоминающее ситуацию в СССР — деньги есть вроде, а купить на них не то чтобы нехуй, но далеко не всё можно, потому что импорт задушен. Ну конечно будет всё равно лучше, чем в СССР, потому что рыночек и 21 век.
С другой стороны, при нашей зависимости от импорта, вторичные эффекты от его перекрытия могут всякое интересное вызвать, в т.ч. и инфляцию в некоторых категориях, но прям гипер сомнительно, разве что совсем экономика поедет.
Экспорт сам подохнет из-за такого низкого рубля. Такое чувство, что россиюшка взяла курс на полное самообеспечение, без этих ваших импортов и экспортов.
Значит , через пару месяцев даже лист подорожника будет сильнее рубля
а, ну тогда ладно!
Если пружину закручивать сильнее, она выстрелит, рано или поздно.
Лучше рано чем позднно
видимо хотят сделать поздно, чтоб посильнее ебнуло
Заебали закручивать. Все никак не выстрелит
Походу и не пружина
*тонущего курса
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Конечно с управлением курсом и девальвацией она немного косноязычнула, старые-то значения курса в данном случае выше сегодняшних, и "вернуть" как раз и значит рубль девальвировать немношк: если его искуственно "вернуть" на 75 условно и затем отпустить, то при неизменности условий он резко ревальвирует обратно на условные 55, а не девальвирует. Видимо имела ввиду предыдущий опыт.
Да быдло этой девальвации и не заметит, это мы тут модные-молодёжные у китайцев за копейки берём ништяки.
да им дешманские наушники с 350 до 500 в ситилинке и 700 в днс xd
Сохраняй чек и меняй по гарантии. Год они все равно не протянут.
ВПЕРЕД РОССИЯ ДАВАЙ ДАВАЙ
Подсосники Наебулиной здесь?
набутылиной
даёшь доллар по 60 копеек
Гений экономики забыла упомянуть, что отвязывая рубль от валюты третьих стран, она стреляет в хуй последним, еле дышащим экспортёрам. Простыми словами НАЕБУЛИНА изолирует экономику россиюшки от всего мира со всеми вытекающими.
расчет видимо на то что в дальнейшем экспорт будет идти в страны за рубли или какую-то синтетическую валюту
То есть нынешний курс - не искусственный?? 😅
Моторное масло в начале февраля стоило тыщу за литр, в начале марта - 4000, в конце июня - 3500. Подорожание в 3,5 раза - это дефляция, коррекция и что-то там еще? По-моему, это пдц.