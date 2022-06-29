Новости

Набиуллина предупредила о риске девальвации при попытках вернуть рубль к прежним значением Статьи редакции

Регулятор придерживается политики плавающего курса и прежней денежно-кредитной политики.

2399 просмотров

ЦБ придерживается политики плавающего курса рубля, заявила Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Потому что именно это даёт экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях — это искусственный курс. Либо потом произойдёт резкая девальвация, как у нас уже бывало. Многие говорят: начинайте управлять курсом. Но даже если посмотреть на собственный опыт — курсом управляли номинальным. Вот как в начале 2000-х годов, реальный курс всё равно рос. […]

Второе — при управлении резко снижается самостоятельность денежно-кредитной политики, мы привязываемся к валютам чужих стран. В этих странах сейчас инфляция на 40-летних максимумах. И при управляемом курсе мы будем вынуждены синхронизировать свою политику с денежно-кредитной политикой этих стран, к валюте которой мы привязываемся. […] Это вредно для экономики.

Эльвира Набиуллина

Среди возможных механизмов управления курсом Набиуллина назвала накопление резервов (но копить резервы в твёрдых валютах сейчас невозможно — они сразу попадают под арест) и валютные ограничения: «Я не думаю, что бизнес будет счастлив. Это непредсказуемые для него условия, если валютные ограничения будут двигаться туда-сюда».

Набиуллина выделила несколько видов валютных ограничений: в частности, ограничения, введённые «ещё до событий» и связанные с контролем за отмыванием и другими нарушениями, и ограничения для того, чтобы стабилизировать экономику «в момент шока». Последние ограничения нужно все снимать, заявила глава ЦБ. По первым — для борьбы с сомнительными операциями — нужно ускорить либерализацию.

Про ключевую ставку и инфляцию

Глава ЦБ добавила, что после повышения ключевой ставки в феврале и стабилизации на финансовых рынках регулятор постепенно снижает ставку. При этом денежно-кредитная политика остаётся прежней: возвращать инфляцию к цели.

Мы считаем, что такая политика — благо и для граждан, потому что они сберегают свои доходы и зарплаты, и для бизнеса. Потому что именно снижение инфляции даёт бизнесу долгосрочно стабильные комфортные ставки, а не снижение ключевой ставки, которая влияет на стоимость «коротких» денег.

Эльвира Набиуллина

Позже она уточнила, что долгосрочные ставки «не то чтобы отвязаны от ключевой», но ожидания по инфляции влияют больше. «Например, в середине 2000-х ключевая ставка была достаточно низкой, а долгосрочные кредиты были по высоким ставкам, потому что все закладывали высокие ожидания по инфляции».

По словам главы регулятора, ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции. Но из-за структурной перестройки экономики он не стремится снизить инфляцию «как можно быстрее любыми способами»: это может занять от двух до двух с половиной лет.

Набиуллина также отметила, что последние недели в России снижаются цены. Но, по её мнению, это не дефляционная спираль, а во многом коррекция после резкого роста цен в конце февраля и начале марта: год к году цены выше.

#новости #цб #набиуллина

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Написать комментарий...
 Приемлемый Русский

Вчера в NYT читал статью о том что наебулина — главное оружие путина.

Ответить
Развернуть ветку
Nick Nick

Главное оружие Путина - газ.

Не было бы высоких экспортных доходов - Набиуллина сейчас бы хуй себе сосала.

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

причмокивая?

Ответить
Развернуть ветку
Мучительный динозавр

Он имел ввиду кому-то сосала

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

против либерах

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Скинешь?

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

напиздел немного, это был cnn https://edition.cnn.com/2022/06/17/politics/nerd-warriors-treasury-department-sanctions-economic-war-russia/index.html

общий вывод непонятен, чел большую часть статьи чешет о том как они тщательно разрабатывали санкции для россии аж целым департаментом, но там блядь вот такая набиоулина, и по итогу непонятно получится у них что или нет

Ответить
Развернуть ветку
Arugin

Пока она там чет рассказывает про блага для граждан, тиньков и другие банки фактически отбирают валюту у граждан в том числе благодаря ограничениям, которые сам ЦБ и ввел.

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

они выдавливают валютных вкладчиков — раньше банки могли крутить валюту и им такие вклады были выгодны, а сейчас им ее вкладывать некуда, при этом деньги на обслуживание таких клиентов и их вклады тратить надо. Поэтому стараются от них избавится такими заградительными комиссиями и отрицательными ставками.

Ответить
Развернуть ветку
Arugin

Это так да, но в обычное время ты мог прийти и забрать свои деньги. А теперь конверть по курсу с разбросом в 10+ рублей на покупку и продажу, если ты не попадаешь в лимиты.

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

свфитом все еще выводит, тинек даже комиссию на вывод убрал, чтобы люди могли с него валюту вывести. То что ты пишешь это комиссия на ввод банк, вот она заградительная

Ответить
Развернуть ветку
Смелый Петя

Ага, ага
Вот только поставили вывод от $20к.
По мне так лучше бы комиссия оставалась, но давали вывести деньги со своих счетов

Ответить
Развернуть ветку
Trident Force

Жесть в базе данных конечно поле валютного счёта денег тратить конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

ну это не совсем так, эти клиенты какие-то операции выплняют, хотят нал снять положить, долбают поддержку и тд, все это расходы для банка, а прибыли с них нет.

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астратов

"Набиуллина также отметила, что последние недели в России снижаются цены"

Упаковка молока три недели назад стоила ~85 р.

Сейчас стоит за 100.

Охуенно снижаются, скажу я вам

Ответить
Развернуть ветку
Ауф

гонишь? даже в европе молоко стоит 1-1.5 евро
че за цены там у вас

Ответить
Развернуть ветку
Соросята спасают Темнова

Да не. В пределах 70-80 беру литр

Ответить
Развернуть ветку
Часовой Влад

Еда в России давно уже дороже, чем в Европе, при отвратительном качестве

Ответить
Развернуть ветку
Jezz Chrysler

Ой бля, если Набиуллину продавят таргетировать курс а не инфляцию, тогда будет ещё большая пизда

Ответить
Развернуть ветку
Enoxix

ДАВАЙ!! УРАА ДАВАЙ ДАВАЙ УРА

Ответить
Развернуть ветку
Печеньки Госдепа

А, ну если шампунь в январе стоил 250, а сейчас почти 600, ну тогда все ок. Верим!

Ответить
Развернуть ветку
FireGrim

Пельмени стоили 400, вчера смотрел их за 600. Решил больше не питаться пельменями. Только выиграл получается

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

хуясе шампунь

Ответить
Развернуть ветку
Руденко Сергей против войны

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey

«события»

Ответить
Развернуть ветку
Казенный алмаз

шо то мне не нравятся все эти манёвры, как бы к концу года гиперинфляцию не выхватить

Ответить
Развернуть ветку
Ш

Если экспорт не перекроют, не будет гипера, будет что-то отдалённо напоминающее ситуацию в СССР — деньги есть вроде, а купить на них не то чтобы нехуй, но далеко не всё можно, потому что импорт задушен. Ну конечно будет всё равно лучше, чем в СССР, потому что рыночек и 21 век.

С другой стороны, при нашей зависимости от импорта, вторичные эффекты от его перекрытия могут всякое интересное вызвать, в т.ч. и инфляцию в некоторых категориях, но прям гипер сомнительно, разве что совсем экономика поедет.

Ответить
Развернуть ветку
Noname
Если экспорт не перекроют

Экспорт сам подохнет из-за такого низкого рубля. Такое чувство, что россиюшка взяла курс на полное самообеспечение, без этих ваших импортов и экспортов.

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астратов

Значит , через пару месяцев даже лист подорожника будет сильнее рубля

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех
Но, по её мнению, это не дефляционная спираль, а во многом коррекция после резкого роста цен в конце февраля и начале марта: год к году цены выше.

а, ну тогда ладно!

Ответить
Развернуть ветку
Василий Герасимов

Если пружину закручивать сильнее, она выстрелит, рано или поздно.

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

Лучше рано чем позднно

Ответить
Развернуть ветку
Василий Герасимов

видимо хотят сделать поздно, чтоб посильнее ебнуло

Ответить
Развернуть ветку
Роман Мельник

Заебали закручивать. Все никак не выстрелит
Походу и не пружина

Ответить
Развернуть ветку
Достойный Паша
Регулятор придерживается политики плавающего курса

*тонущего курса

Ответить
Развернуть ветку
Ш

Источник:

Ответить
Развернуть ветку
Ш

Конечно с управлением курсом и девальвацией она немного косноязычнула, старые-то значения курса в данном случае выше сегодняшних, и "вернуть" как раз и значит рубль девальвировать немношк: если его искуственно "вернуть" на 75 условно и затем отпустить, то при неизменности условий он резко ревальвирует обратно на условные 55, а не девальвирует. Видимо имела ввиду предыдущий опыт.

Ответить
Развернуть ветку
Andy

Да быдло этой девальвации и не заметит, это мы тут модные-молодёжные у китайцев за копейки берём ништяки.

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

да им дешманские наушники с 350 до 500 в ситилинке и 700 в днс xd

Ответить
Развернуть ветку
Актерский крюк

Сохраняй чек и меняй по гарантии. Год они все равно не протянут.

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

ВПЕРЕД РОССИЯ ДАВАЙ ДАВАЙ

Ответить
Развернуть ветку
Ауф

Подсосники Наебулиной здесь?

Ответить
Развернуть ветку
Имя любимое мое

набутылиной

Ответить
Развернуть ветку
Имя любимое мое

даёшь доллар по 60 копеек

Ответить
Развернуть ветку
Noname
мы привязываемся к валютам чужих стран. В этих странах сейчас инфляция на 40-летних максимумах. И при управляемом курсе мы будем вынуждены синхронизировать свою политику с денежно-кредитной политикой этих стран, к валюте которой мы привязываемся. […] Это вредно для экономики.

Гений экономики забыла упомянуть, что отвязывая рубль от валюты третьих стран, она стреляет в хуй последним, еле дышащим экспортёрам. Простыми словами НАЕБУЛИНА изолирует экономику россиюшки от всего мира со всеми вытекающими.

Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский

расчет видимо на то что в дальнейшем экспорт будет идти в страны за рубли или какую-то синтетическую валюту

Ответить
Развернуть ветку
Комиссар Путэн

То есть нынешний курс - не искусственный?? 😅

Ответить
Развернуть ветку
Alisa Lee

Моторное масло в начале февраля стоило тыщу за литр, в начале марта - 4000, в конце июня - 3500. Подорожание в 3,5 раза - это дефляция, коррекция и что-то там еще? По-моему, это пдц.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
null