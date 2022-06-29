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vc.ru

Великобритания ввела санкции против cовладельца «Тинькофф» Владимира Потанина Статьи редакции

За контроль над «Росбанком».

Фото Алексея Никольского 

Великобритания добавила в санкционный список несколько бизнесменов и банкиров, среди них cовладелец «Росбанка» и покупатель доли Олега Тинькова в «Тинькофф» Владимир Потанин.

Санкции связаны с «выгодой от владения Росбанком», который «имеет стратегическое значение для правительства России». В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что «речь идёт о персональных санкциях в отношении одного из акционеров "Тинькофф", это не имеет отношения к деятельности Группы».

Также в санкционном списке — совладелец Home Credit, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и его жена Анна, бизнесмены Саид и Саит-Салама Гуцериевы и Руслан Байсаров.

#новости #санкции #тинькофф

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35 комментариев
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Часовой Влад
губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и его жена Анна

Фамилия Анны - путина, если кто не знает

Угольный олигарх Анна путина и ее муж Сергей Цивилев

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Неожиданный парфюмер

Я хуею просто.
Только сейчас. Спустя полгода. Когда такие люди должны быть забанены ещё лет 8 назад.

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пепси

Soyboy Westworld

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Sofi

Тинькофф скоро тоже под санкции попадёт

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испанский смех

скриньте?

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пепси

Не стоит: скрин в виде комиссии заберут

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Георгий Куракин

Чего скринить-то? Этого все ожидают...

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Пограничный волк

Путанин, сука, зачем хороший банк сломал?((

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Максим Чистов

Ты серьезно думаешь что он это сам решил?)

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Пограничный волк
Ты серьезно думаешь

Я пишу комменты на тж, о чем ты?

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Казенный алмаз

ого, гуцериевых тронули , это уже серьезный базар

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испанский смех

давно пора

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Sergei Timofeyev

Теперь понятно, почему Райф переделал интерфейс своего интернет-банка. Готовятся. В общем, иметь крупные активы в РФ становится токсичным.

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испанский смех

становится?

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Sergei Timofeyev

Сейчас любой бизнес более или менее крупный в России таким становится.

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Мучительный динозавр

Все те же, знакомые фамилии

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Часовой Влад
Санкции связаны с «выгодой от владения Росбанком», который «имеет стратегическое значение для правительства России»

А что с этим Росбанком? До войны он был полностью французским, и сейчас не под санкциями и не отключен от SWIFT

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Sergei Timofeyev

Полностью русский сейчас.

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Часовой Влад

Сейчас он полностью потанинский, но какое стратегическое значение для правительства России он имеет?

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Sergei Timofeyev

Банк входит в список системообразующих предприятий. Тиньков, кстати, тоже.

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Макрон потерял телефон

Тинек не затронут этим естессна?

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Sergei Timofeyev

Затронут Рос и Тинёк. Если владелец в санкционном списке, то это распространяется на все его активы.

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Макрон потерял телефон

Но пока только Британия, странно

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Sergei Timofeyev

Потанин под санкциями в Канаде.

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Макрон потерял телефон

Вроде ж мало толку, пока это не США + ЕС

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Sergei Timofeyev

На деле это означает, что "чёрная метка" проверки переводов уже есть.

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Имя любимое мое

когда ребрендинг в Потанинн?

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пепси

в Пуканин?

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Сценарный ящер

в Путанинн

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Имя любимое мое

можно и так))

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испанский смех

хочу быть председателем совета директоров

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пепси

дворовиков

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Имя любимое мое

кооперативщиков

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испанский смех

хотя бы

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nnm

Долго держался

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