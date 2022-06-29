За контроль над «Росбанком».

Фото Алексея Никольского

Великобритания добавила в санкционный список несколько бизнесменов и банкиров, среди них cовладелец «Росбанка» и покупатель доли Олега Тинькова в «Тинькофф» Владимир Потанин.

Санкции связаны с «выгодой от владения Росбанком», который «имеет стратегическое значение для правительства России». В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что «речь идёт о персональных санкциях в отношении одного из акционеров "Тинькофф", это не имеет отношения к деятельности Группы».

Также в санкционном списке — совладелец Home Credit, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и его жена Анна, бизнесмены Саид и Саит-Салама Гуцериевы и Руслан Байсаров.