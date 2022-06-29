Великобритания ввела санкции против cовладельца «Тинькофф» Владимира Потанина Статьи редакции
За контроль над «Росбанком».
Великобритания добавила в санкционный список несколько бизнесменов и банкиров, среди них cовладелец «Росбанка» и покупатель доли Олега Тинькова в «Тинькофф» Владимир Потанин.
Санкции связаны с «выгодой от владения Росбанком», который «имеет стратегическое значение для правительства России». В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что «речь идёт о персональных санкциях в отношении одного из акционеров "Тинькофф", это не имеет отношения к деятельности Группы».
Также в санкционном списке — совладелец Home Credit, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и его жена Анна, бизнесмены Саид и Саит-Салама Гуцериевы и Руслан Байсаров.
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Фамилия Анны - путина, если кто не знает
Угольный олигарх Анна путина и ее муж Сергей Цивилев
Я хуею просто.
Только сейчас. Спустя полгода. Когда такие люди должны быть забанены ещё лет 8 назад.
Soyboy Westworld
Тинькофф скоро тоже под санкции попадёт
скриньте?
Не стоит: скрин в виде комиссии заберут
Чего скринить-то? Этого все ожидают...
Путанин, сука, зачем хороший банк сломал?((
Ты серьезно думаешь что он это сам решил?)
Я пишу комменты на тж, о чем ты?
ого, гуцериевых тронули , это уже серьезный базар
давно пора
Теперь понятно, почему Райф переделал интерфейс своего интернет-банка. Готовятся. В общем, иметь крупные активы в РФ становится токсичным.
становится?
Сейчас любой бизнес более или менее крупный в России таким становится.
Все те же, знакомые фамилии
А что с этим Росбанком? До войны он был полностью французским, и сейчас не под санкциями и не отключен от SWIFT
Полностью русский сейчас.
Сейчас он полностью потанинский, но какое стратегическое значение для правительства России он имеет?
Банк входит в список системообразующих предприятий. Тиньков, кстати, тоже.
Тинек не затронут этим естессна?
Затронут Рос и Тинёк. Если владелец в санкционном списке, то это распространяется на все его активы.
Но пока только Британия, странно
Потанин под санкциями в Канаде.
Вроде ж мало толку, пока это не США + ЕС
На деле это означает, что "чёрная метка" проверки переводов уже есть.
когда ребрендинг в Потанинн?
в Пуканин?
в Путанинн
можно и так))
хочу быть председателем совета директоров
дворовиков
кооперативщиков
хотя бы
Долго держался