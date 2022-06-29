Ограничение ввели из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи. По данным городском администрации, чтобы дважды промыть волосы, нужно не меньше 20 литров. За минуту из открытого крана вытекает 13 литров воды. В Кастеназо работает десять парикмахерских, а население города составляет 16 тысяч человек. «Если мы умножим количество воды, используемой для каждого клиента, мы будем говорить о тысячах литров в день», — утверждает Губеллини.