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Мэр итальянского Кастеназо запретил парикмахерам дважды мыть голову клиентам. За нарушение — штраф до 500 евро Статьи редакции

Всё из-за засухи.

Фото Кoberto Finizio

Мэр итальянского города Кастеназо Карло Губеллини запретил парикмахерам дважды мыть голову клиентам. Наказание за нарушение — штраф до 500 евро (28,5 тысячи рублей), пишет The Guardian.

Ограничение ввели из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи. По данным городском администрации, чтобы дважды промыть волосы, нужно не меньше 20 литров. За минуту из открытого крана вытекает 13 литров воды. В Кастеназо работает десять парикмахерских, а население города составляет 16 тысяч человек. «Если мы умножим количество воды, используемой для каждого клиента, мы будем говорить о тысячах литров в день», — утверждает Губеллини.

#новости #климат #италия #засуха

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17 комментариев
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 Вячеслав

Бля, как таких земля носит, давно же все придумали. Есть дефицит - растет цена и все довольны. Завтра парикмахеры придумают почему жирные волосы это модно или как мыть голову песком

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Пыхнувший кот
как мыть голову песком

сухой шампунь давно придумали

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Ученый паркур

В Барнауле таких проблем нет - тупые европейцы.

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angry cat

Запретите еще срать больше раза в день, потому что дохуя воды потом уходит все смыть и жопу помыть.

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Ученый паркур

Уличный толчок тема. Не даром Россия хочет всё присоединить - покажем, научим.

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Ivan Gaiko

В чемодан еще можно складывать, видел у богатых

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Ученый паркур

Это вытряхивать, а уличный толчок на долго хватит - особенно, если яма глубокая.

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max payne

Эр

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Драгтеатр

М

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испанский смех

до

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Положенный паркур

Шутка про крым

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испанский смех

наш?

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Bink Orrie

ваш, ваш, временно окупированый

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Тбилисский сверчок

Так если местным нравится в чем проблема?

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Андрей Васильев

терпеть не могу когда барбер моет мою голову

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Вячеслав

другое дело барбересса

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Ученый паркур

Пиздатый аэратор нужен https://earthfokus.com/water-savers/

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