Мэр итальянского Кастеназо запретил парикмахерам дважды мыть голову клиентам. За нарушение — штраф до 500 евро Статьи редакции
Всё из-за засухи.
Мэр итальянского города Кастеназо Карло Губеллини запретил парикмахерам дважды мыть голову клиентам. Наказание за нарушение — штраф до 500 евро (28,5 тысячи рублей), пишет The Guardian.
Ограничение ввели из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи. По данным городском администрации, чтобы дважды промыть волосы, нужно не меньше 20 литров. За минуту из открытого крана вытекает 13 литров воды. В Кастеназо работает десять парикмахерских, а население города составляет 16 тысяч человек. «Если мы умножим количество воды, используемой для каждого клиента, мы будем говорить о тысячах литров в день», — утверждает Губеллини.
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Бля, как таких земля носит, давно же все придумали. Есть дефицит - растет цена и все довольны. Завтра парикмахеры придумают почему жирные волосы это модно или как мыть голову песком
сухой шампунь давно придумали
В Барнауле таких проблем нет - тупые европейцы.
Запретите еще срать больше раза в день, потому что дохуя воды потом уходит все смыть и жопу помыть.
Уличный толчок тема. Не даром Россия хочет всё присоединить - покажем, научим.
В чемодан еще можно складывать, видел у богатых
Это вытряхивать, а уличный толчок на долго хватит - особенно, если яма глубокая.
Эр
М
до
Шутка про крым
наш?
ваш, ваш, временно окупированый
Так если местным нравится в чем проблема?
терпеть не могу когда барбер моет мою голову
другое дело барбересса
Пиздатый аэратор нужен https://earthfokus.com/water-savers/