Страны НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса. В документе Россия объявлена «самой серьёзной и прямой угрозой» безопасности. Китай же «бросает вызов интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок».

Стратегическая концепция НАТО обновляется каждые 10 лет. Это второй по значимости документ альянса.

Участники саммита НАТО в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Теперь все 30 участников должны поддержать их заявки. Турция выступала против, но в итоге согласилась. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что теперь процедура вступления пройдёт «довольно быстро».