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Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс Статьи редакции

И назвали Россию «самой значительной и прямой угрозой» безопасности альянса.

Страны НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса. В документе Россия объявлена «самой серьёзной и прямой угрозой» безопасности. Китай же «бросает вызов интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок».

Стратегическая концепция НАТО обновляется каждые 10 лет. Это второй по значимости документ альянса.

Участники саммита НАТО в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Теперь все 30 участников должны поддержать их заявки. Турция выступала против, но в итоге согласилась. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что теперь процедура вступления пройдёт «довольно быстро».

Кроме того, страны НАТО договорились усилить политическую и практическую поддержку Грузии и Молдавии, утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности.

#новости #нато #швеция #финляндия

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32 комментария
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 Разумист
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Bruno Traven

Ну раз ты это сюда запостил, то и я свой прошлый ответ напишу
"Неудобно получилось"

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Разумист

Не устану это постить :D

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базований кавун

очередная геополитическая победа хуйла
все идет согласно плану

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испанский смех

даллеса

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Положенный паркур

Нахуя план в честь города называть?

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Мучительный динозавр
И назвали Россию «самой значительной и прямой угрозой» безопасности альянса

Твердо и четко

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испанский смех

смогли повторить

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Коля Дырчик

Ебало плешивого представили?

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испанский смех

ему похуй, с голода не помрет

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angry cat

Осталось признать рашку самой препезденной страной в мире.
Боялись, что НАТО расширяется не просто так, потому что какие-то страны захотели вступить, а именно против них и из страха напали на Украину. Теперь действителено станут главной целью НАТО и мировой угрозой.
Геостротег.

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Виталя Вентилятор

Киньте цитату долбоеба из МИДа который в середине февраля кричал что НАТО нужно убираться на границы 97 года)))
конченные уебаны

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Семечка

Вопрос, что получил Эрдоган ?

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Igor Gorbenko

Сирию

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Bombyx Mori

Думаю, не просто Сирию, а выход к Левантийскому бассейну, куда он так рвался все эти годы

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Разумист

F-35

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Приемлемый Русский

швеция пизданет из страны турецких политэмигрантов

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Йолкин

Скорее Турция получит денег под символический процент. У них там с экономикой не все в порядке, Эрдоган с настройками намутил

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UFO Driver

Очень вряд ли

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Bink Orrie

чемодан пыни

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Достойный Паша

Леща

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Noname nonamer

Сдали светских курдов вместе с террористами скорее всего

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Вячеслав

думаю они просто переедут в другую евространу

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Убежденный кубок

Хакана Шукюра депортировали из США и отдали на растерзание

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Неожиданный парфюмер

Очередная геополитическая сказочная победа.
Ох уж и умеет он

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Depeche Mode

Наверно вечерком загляну на смотрим.ру...)

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Алый файл

опять путин всех переиграл

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Алый файл

даже себя

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Йолкин

А может он сам с собой играет?

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DevNull

И где риторика направленная на финляндию, к примеру ?
Или это другое ?

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Йолкин

Так уже было - "Это не то, Швеция и Финляндия не являются угрозой". Или что-то в этом духе

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Александр Сирота
Россия объявлена «самой серьёзной и прямой угрозой» безопасности.

помню на ватных форумах и чатах ватники часто писали, что типа в НАТО рф прописана как враг, а оказалось, что только сейчас это произойдет)

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