Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс Статьи редакции
И назвали Россию «самой значительной и прямой угрозой» безопасности альянса.
Страны НАТО одобрили новую стратегическую концепцию альянса. В документе Россия объявлена «самой серьёзной и прямой угрозой» безопасности. Китай же «бросает вызов интересам, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок».
Участники саммита НАТО в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Теперь все 30 участников должны поддержать их заявки. Турция выступала против, но в итоге согласилась. Генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что теперь процедура вступления пройдёт «довольно быстро».
Кроме того, страны НАТО договорились усилить политическую и практическую поддержку Грузии и Молдавии, утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности.
Ну раз ты это сюда запостил, то и я свой прошлый ответ напишу
"Неудобно получилось"
Не устану это постить :D
очередная геополитическая победа хуйла
все идет согласно плану
даллеса
Нахуя план в честь города называть?
Твердо и четко
смогли повторить
Ебало плешивого представили?
ему похуй, с голода не помрет
Осталось признать рашку самой препезденной страной в мире.
Боялись, что НАТО расширяется не просто так, потому что какие-то страны захотели вступить, а именно против них и из страха напали на Украину. Теперь действителено станут главной целью НАТО и мировой угрозой.
Геостротег.
Киньте цитату долбоеба из МИДа который в середине февраля кричал что НАТО нужно убираться на границы 97 года)))
конченные уебаны
Вопрос, что получил Эрдоган ?
Сирию
Думаю, не просто Сирию, а выход к Левантийскому бассейну, куда он так рвался все эти годы
F-35
швеция пизданет из страны турецких политэмигрантов
Скорее Турция получит денег под символический процент. У них там с экономикой не все в порядке, Эрдоган с настройками намутил
Очень вряд ли
чемодан пыни
Леща
Сдали светских курдов вместе с террористами скорее всего
думаю они просто переедут в другую евространу
Хакана Шукюра депортировали из США и отдали на растерзание
Очередная геополитическая сказочная победа.
Ох уж и умеет он
Наверно вечерком загляну на смотрим.ру...)
опять путин всех переиграл
даже себя
А может он сам с собой играет?
И где риторика направленная на финляндию, к примеру ?
Или это другое ?
Так уже было - "Это не то, Швеция и Финляндия не являются угрозой". Или что-то в этом духе
помню на ватных форумах и чатах ватники часто писали, что типа в НАТО рф прописана как враг, а оказалось, что только сейчас это произойдет)