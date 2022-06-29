Новый владелец «СберЗвука», Okko, SberCloud и ЦРТ попал под санкции Великобритании Статьи редакции
За «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».
«Сбер», попавший под блокирующие санкции США в апреле 2022 года, вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ. Так компания пыталась «уберечь» их от санкций. АО «Новые возможности» стало единственным владельцем сервисов, только в «Эвоторе» получило долю.
Акционерное общество основано в марте 2022 года, его владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».
Однако Великобритания всё равно ввела санкции. В обосновании указано, что «Новые возможности» получило контроль над частью активов «Сбербанка», поэтому «имеет поддержку правительства России в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение — секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».
Просто ахаххаха
Наебать не получилось, кто бы мог подумать.
Да, возможностей сейчас у них, конечно, дофига.
В смехдержаве абсолютно любой крупный бизнес аффилирован с госаппаратом. В противном случае будет отжат.
Зато не 90е - говорили они..
попали под сбервеликобританию
Великосбертанию
сберсанкции
«Новые возможности» для санкций.
Когда не смог переиграть многоходовочкой
Окко без трансляций АПЛ — ненужная хуета.
вообще удивляюсь, что они ее до конца сезона показывали.
Следующий сезон понятно, там кроме российского футбола ничего не будет
А нам и нинада вот этого вашего! Ждем чемпионат между РАСИЕЙ, ДНР, ЛНР и ХЕРНР!
никто не спрячется, выебут всех)
Как ни ложись, все равно совокупятся.
СберЗвук => Звук => Пук