За «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».

«Сбер», попавший под блокирующие санкции США в апреле 2022 года, вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ. Так компания пыталась «уберечь» их от санкций. АО «Новые возможности» стало единственным владельцем сервисов, только в «Эвоторе» получило долю.

Акционерное общество основано в марте 2022 года, его владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».

Однако Великобритания всё равно ввела санкции. В обосновании указано, что «Новые возможности» получило контроль над частью активов «Сбербанка», поэтому «имеет поддержку правительства России в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение — секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».