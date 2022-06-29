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Новый владелец «СберЗвука», Okko, SberCloud и ЦРТ попал под санкции Великобритании Статьи редакции

За «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».

«Сбер», попавший под блокирующие санкции США в апреле 2022 года, вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ. Так компания пыталась «уберечь» их от санкций. АО «Новые возможности» стало единственным владельцем сервисов, только в «Эвоторе» получило долю.

Акционерное общество основано в марте 2022 года, его владелец — Татьяна Портных. «Интерфакс» пишет, что «в своё время она была уполномоченным лицом “ВТБ Регистратора”».

Однако Великобритания всё равно ввела санкции. В обосновании указано, что «Новые возможности» получило контроль над частью активов «Сбербанка», поэтому «имеет поддержку правительства России в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение — секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий».

#новости #санкции #сбер

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15 комментариев
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 Фильтрованная хрюканина

Просто ахаххаха

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aliftin

Наебать не получилось, кто бы мог подумать.

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Человеческий рубин
АО «Новые возможности»

Да, возможностей сейчас у них, конечно, дофига.

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Неожиданный парфюмер

В смехдержаве абсолютно любой крупный бизнес аффилирован с госаппаратом. В противном случае будет отжат.
Зато не 90е - говорили они..

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max payne

попали под сбервеликобританию

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Обязательный рак

Великосбертанию

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D

сберсанкции

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Gre Li

«Новые возможности» для санкций.

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astralian

Когда не смог переиграть многоходовочкой

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пепси

Окко без трансляций АПЛ — ненужная хуета.

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Страховой бокал

вообще удивляюсь, что они ее до конца сезона показывали.
Следующий сезон понятно, там кроме российского футбола ничего не будет

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Gravette

А нам и нинада вот этого вашего! Ждем чемпионат между РАСИЕЙ, ДНР, ЛНР и ХЕРНР!

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Виталя Вентилятор

никто не спрячется, выебут всех)

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Arugin

Как ни ложись, все равно совокупятся.

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Nikita Sigachev

СберЗвук => Звук => Пук

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