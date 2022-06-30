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Режиссёр Кирилл Серебренников заявил о закрытии театра «Гоголь-центр» властями Статьи редакции

В московском Департаменте культуры, в свою очередь, говорят о смене художественного руководителя.

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О том, что «Гоголь-центр» закрыт, Серебренников, его сооснователь и бывший худрук, рассказал в своём телеграм-канале. По словам режиссёра, решение об этом приняли местные власти, отметив, что у них есть на это полное право, однако назвав такой ход «не просто вредительством — убийством».

Да. Гоголь центр закрыт. Всё.

Последним спектаклем будет спектакль «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по поэзии Андрея Вознесенского. Тогда в Театре на Таганке спектакль прошёл три раза и был сразу закрыт властью.

Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы.

Кирилл Серебренников, режиссёр

Представители Депкультуры Москвы, в свою очередь, заявили о том, что в театре имени Гоголя лишь сменится руководство — заодно с «Современником» и «Школой современной пьесы». Судя по всему, от названия «Гоголь-центр» откажутся.

Худруком бывшего «Гоголь-центра» станет режиссёр Антон Яковлев, сын актёра Юрия Яковлева. В качестве директора выступит Александр Бочарников, бывший глава Новосибирской государственной филармонии. Яковлев заявил ТАСС, что не станет комментировать своё назначения, так как «пока ничего не знает», и ему нужно время на то, чтобы спланировать, что он будет делать на должности.

«Гоголь-центр» основали в 2013 году после того, как был расформирован Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя. В нём проходили не только показы спектаклей, но и концерты, выставки, кинопоказы и другие мероприятия.

Кирилл Серебренников, также известный как постановщик фильмов «Изображая жертву», «Лето» и «Петровы в гриппе», занимал пост художественного руководителя театра с его основания до февраля 2021-го. Тогда этот пост занял актёр и режиссёр Алексей Агранович («Юморист»).

#новости #серебренников

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21 комментарий
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Весенний микрофон

Был один из лучших театров Москвы.
В отличие от парашных государственных, где главной задачей было побольше выбить бюджеты, повыше забраться по головам и сидеть оттуда срать на персонал

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Почтовый чайник

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Морская свинка

Скоро там будет спектакль со свастонами Z и V

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Фархад Азимов

И назовут путин центр

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Морская свинка

опять слишком жирно :D

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FRED

Только залы были полные и талант не пропьешь......
а без тебя мы и правда проживем...

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mediator

С чего ты взял что это было для педиков?

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Oleg Nikitin

Чувак, ну сарказм же жирный, неужели не видно?((

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Активный месяц

Был там дважды в июне, крутое место, надеюсь труппа не разбежится и найдут новое пристанище. Актеры кстати перестали выходить на поклон последние месяцы, а вместо этого был голубь мира на экране.

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Виталя Вентилятор
надеюсь труппа не разбежится и найдут новое пристанище.

в Грузии например

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Фархад Азимов

раньше в европу америку бежали, даже во времена холодной войны а теперь россиян не хотят видеть и там, заебали в край всех

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FRED

Зачистили и культуру в москве, ради политики явно жертвуя качеством и талантом...

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Почтовый чайник

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Хлопак

скоро еще одну берлинскую стену построят

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neimovirne

плохо отработал в каннах нарратив про хороших руских?

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Ренделович

Опять запад виноват https://www.youtube.com/watch?v=INXVOgnqZh8&ab_channel=VittLift

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Виталя Вентилятор

вполне может быть, стратегия не зашла, вот и решили разогнать.

Там когда Серебренникова прижимали было понятно что это внутренние разборки, а не нападение на интеллигенцию, оппозицию

Типо как с закрытием "оппозиционного" ЭХО. Просто одна башня нагибает другую. Инструменты по ненадобности отпадают.

Ну короче ты прав(а)

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Виталя Вентилятор

Что конечно же не отрицает талант труппы если кому-то нравилась их работа. Просто политика стоит выше всего этого, над всем

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1pizdyai

Был на одном спектакле там. «Кафка». Не понравилось. Но оформление крутое.

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Кляр Клецков

Че нам этот украинский гоголь шмоголь у нас ПУШКИН ЦЕНТР будет

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Victor Ward

А что могло быть по другому? А ну да, голубь мира это очень эффективно!

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