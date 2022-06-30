Режиссёр Кирилл Серебренников заявил о закрытии театра «Гоголь-центр» властями Статьи редакции
В московском Департаменте культуры, в свою очередь, говорят о смене художественного руководителя.
О том, что «Гоголь-центр» закрыт, Серебренников, его сооснователь и бывший худрук, рассказал в своём телеграм-канале. По словам режиссёра, решение об этом приняли местные власти, отметив, что у них есть на это полное право, однако назвав такой ход «не просто вредительством — убийством».
Представители Депкультуры Москвы, в свою очередь, заявили о том, что в театре имени Гоголя лишь сменится руководство — заодно с «Современником» и «Школой современной пьесы». Судя по всему, от названия «Гоголь-центр» откажутся.
Худруком бывшего «Гоголь-центра» станет режиссёр Антон Яковлев, сын актёра Юрия Яковлева. В качестве директора выступит Александр Бочарников, бывший глава Новосибирской государственной филармонии. Яковлев заявил ТАСС, что не станет комментировать своё назначения, так как «пока ничего не знает», и ему нужно время на то, чтобы спланировать, что он будет делать на должности.
«Гоголь-центр» основали в 2013 году после того, как был расформирован Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя. В нём проходили не только показы спектаклей, но и концерты, выставки, кинопоказы и другие мероприятия.
Кирилл Серебренников, также известный как постановщик фильмов «Изображая жертву», «Лето» и «Петровы в гриппе», занимал пост художественного руководителя театра с его основания до февраля 2021-го. Тогда этот пост занял актёр и режиссёр Алексей Агранович («Юморист»).
Был один из лучших театров Москвы.
В отличие от парашных государственных, где главной задачей было побольше выбить бюджеты, повыше забраться по головам и сидеть оттуда срать на персонал
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Скоро там будет спектакль со свастонами Z и V
И назовут путин центр
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опять слишком жирно :D
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Только залы были полные и талант не пропьешь......
а без тебя мы и правда проживем...
С чего ты взял что это было для педиков?
Чувак, ну сарказм же жирный, неужели не видно?((
Был там дважды в июне, крутое место, надеюсь труппа не разбежится и найдут новое пристанище. Актеры кстати перестали выходить на поклон последние месяцы, а вместо этого был голубь мира на экране.
в Грузии например
раньше в европу америку бежали, даже во времена холодной войны а теперь россиян не хотят видеть и там, заебали в край всех
Зачистили и культуру в москве, ради политики явно жертвуя качеством и талантом...
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скоро еще одну берлинскую стену построят
плохо отработал в каннах нарратив про хороших руских?
Опять запад виноват https://www.youtube.com/watch?v=INXVOgnqZh8&ab_channel=VittLift
вполне может быть, стратегия не зашла, вот и решили разогнать.
Там когда Серебренникова прижимали было понятно что это внутренние разборки, а не нападение на интеллигенцию, оппозицию
Типо как с закрытием "оппозиционного" ЭХО. Просто одна башня нагибает другую. Инструменты по ненадобности отпадают.
Ну короче ты прав(а)
Что конечно же не отрицает талант труппы если кому-то нравилась их работа. Просто политика стоит выше всего этого, над всем
Был на одном спектакле там. «Кафка». Не понравилось. Но оформление крутое.
Че нам этот украинский гоголь шмоголь у нас ПУШКИН ЦЕНТР будет
А что могло быть по другому? А ну да, голубь мира это очень эффективно!