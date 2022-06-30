Да. Гоголь центр закрыт. Всё.

Последним спектаклем будет спектакль «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по поэзии Андрея Вознесенского. Тогда в Театре на Таганке спектакль прошёл три раза и был сразу закрыт властью.

Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы.