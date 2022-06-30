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«Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию Статьи редакции

Но хочет свои товары продавать через параллельный импорт.

Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делала, но поставки прекратились ещё в марте, выяснили «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Теперь компания ищет партнёров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил источник издания.

«Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений – это сейчас политика многих китайских компаний», — заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

28 июня Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров. В перечень товаров, которые можно провозить по такой схеме, включена в том числе и потребительская техника.

#новости #ктоушёл #параллельныйимпорт #honor

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10 комментариев
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 Eduard Novikov

Могли бы уже и в России сделать своего "Героя". Как же красиво было бы тогда. Едешь со своим Героем на Москвиче во Вкусно и Точка и оплачиваешь всё это Миром

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Miras Mynzhassar

Посасывая черноголовку

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Проектный пришелец

как двусмысленно

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Печеньки Госдепа

Ну на самом деле это предсказуемый шаг. Всё так и будет до того момента, пока США не нагнёт первую партию таких "буферных" распространителей. Либо китайцам придётся отказываться от всех американских запчастей в своих моделях. В этот сценарий я почему-то не очень верю.

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Nick Rosenberg

Доимпортируются до того, что производители софта просто начнут банить новые устройства по ip/геолокации

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Pavel Pavel 5

Навряд ли у США это получится сделать чисто технически

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ЛуниТюнс

Хуавей задавили, хонору китайцы загнутся не дадут

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Темирлан Абдрахманов

Удар!

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Иван

Понять из можно, только относительно недавно вернули себе Google Play Services, терять не охота. А вот что хуавей всё же продолбал свою harmonyOs за это - минус

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Senya

А почему до сих пор процессоры продаются, за 4 месяца должны были раскупить остатки..

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