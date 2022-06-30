Но хочет свои товары продавать через параллельный импорт.

Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делала, но поставки прекратились ещё в марте, выяснили «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Теперь компания ищет партнёров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил источник издания.

«Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений – это сейчас политика многих китайских компаний», — заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

28 июня Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров. В перечень товаров, которые можно провозить по такой схеме, включена в том числе и потребительская техника.