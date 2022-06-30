«Ведомости»: Honor прекратил поставки смартфонов в Россию Статьи редакции
Но хочет свои товары продавать через параллельный импорт.
Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делала, но поставки прекратились ещё в марте, выяснили «Ведомости» со ссылкой на два источника.
Теперь компания ищет партнёров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил источник издания.
«Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений – это сейчас политика многих китайских компаний», — заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
28 июня Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров. В перечень товаров, которые можно провозить по такой схеме, включена в том числе и потребительская техника.
Могли бы уже и в России сделать своего "Героя". Как же красиво было бы тогда. Едешь со своим Героем на Москвиче во Вкусно и Точка и оплачиваешь всё это Миром
Посасывая черноголовку
как двусмысленно
Ну на самом деле это предсказуемый шаг. Всё так и будет до того момента, пока США не нагнёт первую партию таких "буферных" распространителей. Либо китайцам придётся отказываться от всех американских запчастей в своих моделях. В этот сценарий я почему-то не очень верю.
Доимпортируются до того, что производители софта просто начнут банить новые устройства по ip/геолокации
Навряд ли у США это получится сделать чисто технически
Хуавей задавили, хонору китайцы загнутся не дадут
Удар!
Понять из можно, только относительно недавно вернули себе Google Play Services, терять не охота. А вот что хуавей всё же продолбал свою harmonyOs за это - минус
А почему до сих пор процессоры продаются, за 4 месяца должны были раскупить остатки..