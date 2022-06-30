Рестораны будут отбирать по высокому среднему чеку, известности шеф-повара и другим критериям.

О запуске нового проекта рассказали источники «Ъ». В «Яндекс Еде» подтвердили планы. Тестирование сервиса запустят в центре Москвы до конца лета, а позже в пределах Третьего транспортного кольца и в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

Внутри основного приложения появится отдельный раздел, рабочее название — «Яндекс Еда Ultima». Сервис будет отличаться от обычной доставки более высокой квалификацией курьеров, другой формой для них, индивидуальной поддержкой клиентов и специальной термоупаковкой с дополнительными боксами и набором приборов.

Сначала к сервису подключатся около 40 ресторанов, в компании не назвали их, но уточнили, что некоторые раньше не работали на доставку. Чтобы подключится, у ресторана должен быть высокий средний чек, премии, известный шеф-повар, авторская кухня.

В «Яндекс.Еде» оценивают потенциал рынка доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 млрд рублей в год.