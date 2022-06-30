«Яндекс Еда» запустит премиум-доставку из ресторанов — с блюдами высокой кухни и «более квалифицированными» курьерами Статьи редакции
Рестораны будут отбирать по высокому среднему чеку, известности шеф-повара и другим критериям.
О запуске нового проекта рассказали источники «Ъ». В «Яндекс Еде» подтвердили планы. Тестирование сервиса запустят в центре Москвы до конца лета, а позже в пределах Третьего транспортного кольца и в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.
Внутри основного приложения появится отдельный раздел, рабочее название — «Яндекс Еда Ultima». Сервис будет отличаться от обычной доставки более высокой квалификацией курьеров, другой формой для них, индивидуальной поддержкой клиентов и специальной термоупаковкой с дополнительными боксами и набором приборов.
Сначала к сервису подключатся около 40 ресторанов, в компании не назвали их, но уточнили, что некоторые раньше не работали на доставку. Чтобы подключится, у ресторана должен быть высокий средний чек, премии, известный шеф-повар, авторская кухня.
В «Яндекс.Еде» оценивают потенциал рынка доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 млрд рублей в год.
Надеюсь у этих курьеров будет высшее образование, а то мне будет не приятно принимать заказ.
Высшее шашлычное образование
Айтишное походу скоро будет )
Онкологическое
вручать заказ ты хотел сказать
Я птушник.
соболезную
Плакала курьерская карьера.
а также будет доступна более детализированная информация о клиенте из утечек с бесплатным запросом в глаз бога
А сервис по выплате достойной компенсации за слитые персональные данные Яндекс не хочет запустить?
мы сделали кнопочку удаления.
ну и что что мы могли сделать бэкапы. че блять умный что ли ? ну слили твои данные, чай не принцесса диана, и вообще , что ты там скрываешь
А теперь ввели доставку высокой кухни и для принцесс (эскортниц), чтобы вы могли сразу находить в слитых базах хорошие варианты по цене/локации
Сколько по твоему должна быть справедливая компенсация за это?
Т.е. чтобы еда приехала живой, она должна быть из премиум доставки?
Это чтобы в утечках был фильтр по достатку людей
Недооценённый комментарий
С таким крепким рублем, как сейчас, премиальные сервисы становятся все более востребованными, конечно же
Ultima переводится c латыни "конечная" или "последняя". Как эпитет к еде звучит угрожающе
конченая
и нахуя таким заведениям шквариться об эту желтую помойку?
Видимо посещаемость упала, ищут новые рынки
Более того в чем смысл "авторской кухни" если после приготовления ее свалили в контейнер и полчаса-час везли курьером, а не сразу свежую выложили красиво на тарелку
Премуим шавуха с премиальным белым курьером
С отбеленным анусом