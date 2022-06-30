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vc.ru

«Яндекс Еда» запустит премиум-доставку из ресторанов — с блюдами высокой кухни и «более квалифицированными» курьерами Статьи редакции

Рестораны будут отбирать по высокому среднему чеку, известности шеф-повара и другим критериям.

О запуске нового проекта рассказали источники «Ъ». В «Яндекс Еде» подтвердили планы. Тестирование сервиса запустят в центре Москвы до конца лета, а позже в пределах Третьего транспортного кольца и в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании.

Внутри основного приложения появится отдельный раздел, рабочее название — «Яндекс Еда Ultima». Сервис будет отличаться от обычной доставки более высокой квалификацией курьеров, другой формой для них, индивидуальной поддержкой клиентов и специальной термоупаковкой с дополнительными боксами и набором приборов.

Сначала к сервису подключатся около 40 ресторанов, в компании не назвали их, но уточнили, что некоторые раньше не работали на доставку. Чтобы подключится, у ресторана должен быть высокий средний чек, премии, известный шеф-повар, авторская кухня.

В «Яндекс.Еде» оценивают потенциал рынка доставки из дорогих ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге в 7,5 млрд рублей в год.

#новости #яндекседа

671 просмотров
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24 комментария
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 Dmitry Smirnoff

Надеюсь у этих курьеров будет высшее образование, а то мне будет не приятно принимать заказ.

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Дежурный крюк

Высшее шашлычное образование

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Валютный клуб

Айтишное походу скоро будет )

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Дежурный крюк

Онкологическое

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Проектный пришелец

вручать заказ ты хотел сказать

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Dmitry Smirnoff

Я птушник.

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Проектный пришелец

соболезную

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Dmitry Smirnoff

Плакала курьерская карьера.

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Проектный пришелец

а также будет доступна более детализированная информация о клиенте из утечек с бесплатным запросом в глаз бога

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Ukraine

А сервис по выплате достойной компенсации за слитые персональные данные Яндекс не хочет запустить?

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Проектный пришелец

мы сделали кнопочку удаления.
ну и что что мы могли сделать бэкапы. че блять умный что ли ? ну слили твои данные, чай не принцесса диана, и вообще , что ты там скрываешь

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Фильтрованная хрюканина

А теперь ввели доставку высокой кухни и для принцесс (эскортниц), чтобы вы могли сразу находить в слитых базах хорошие варианты по цене/локации

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Дмитрий Анисимов

Сколько по твоему должна быть справедливая компенсация за это?

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Dmitry Vakhnin

Т.е. чтобы еда приехала живой, она должна быть из премиум доставки?

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Роман

Это чтобы в утечках был фильтр по достатку людей

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Арсений Зябликов

Недооценённый комментарий

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Средневековый Никита

С таким крепким рублем, как сейчас, премиальные сервисы становятся все более востребованными, конечно же

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Средневековый Никита

Ultima переводится c латыни "конечная" или "последняя". Как эпитет к еде звучит угрожающе

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Проектный пришелец

конченая

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enooough
чтобы подключиться, у ресторана должен быть высокий средний чек, премии, известный шеф-повар, авторская кухня.

и нахуя таким заведениям шквариться об эту желтую помойку?

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Микки

Видимо посещаемость упала, ищут новые рынки

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Miku Hatsune

Более того в чем смысл "авторской кухни" если после приготовления ее свалили в контейнер и полчаса-час везли курьером, а не сразу свежую выложили красиво на тарелку

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Святий Фалос

Премуим шавуха с премиальным белым курьером

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Дежурный крюк

С отбеленным анусом

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