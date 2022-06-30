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Yandex Cloud запустил нейросеть, способную «говорить» одновременно на 10 языках Статьи редакции

Она переключается автоматически в зависимости от ответов.

Нейросеть Yandex Cloud может распознавать более 10 языков одновременно, объявила компания. С помощью неё можно создавать многоязычных голосовых помощников и роботов для колл-центров с большим потоком клиентов.

Например, нейросеть работает с английским, французским, датским, финским, турецким и другими языками. Модель распознаёт речь на любую тему — короткие и длинные фразы, имена, адреса, даты и числа. Она может переключаться между языками в любой момент разговора.

Нейросеть работает на базе архитектуры Transformer — обрабатывает вводные слова параллельно и независимо друг от друга, поэтому быстро обучается. Её готовили на десятках терабайтов данных из датасетов и сервисов и приложений «Яндекса».

Многоязычная модель работает в сервисе синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Его используют больше 1000 клиентов, например, X5 Group и «Додо Пицца». Настроить можно стандартными средствами в API.

#новости #яндекс

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10 комментариев
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 Вячеслав

Теперь Яндекс сможет распространить ваши персональные данные на 10 языках.

Также Яндекс сможет рассказать товарищу майору, что вы писали в интернете, на 10 блять языках

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Alan Ueyn

Набираю (на самом деле, спускаю) карму.фууууууу яндекс фууууууууууууу

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Коматозник

Учитывая что в штатах акцент различается в каждом штате, тяжело будет нейронке.

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Лисенко Сергей Михайлович

Ты думаешь кто-то в своём уме будет использовать яндекс в штатах?)

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Коматозник

Не обязательно в штатах, но использоваться апи может компанией, у которых есть клиенты в США

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Лисенко Сергей Михайлович

Логично, я туплю)

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Илья Синица

Список языков утвержден в Администрации Президента, если что. А то потом докопаетесь опять!

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АнтиАнтиХрист против войны

Яндекс гавно и точка.

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Dmytry Kovalsky

Пускай баварский диалект распознает хахах.
Там в каждой деревне свои приколы.

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Павел Каташев
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