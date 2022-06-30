Она переключается автоматически в зависимости от ответов.

Нейросеть Yandex Cloud может распознавать более 10 языков одновременно, объявила компания. С помощью неё можно создавать многоязычных голосовых помощников и роботов для колл-центров с большим потоком клиентов.

Например, нейросеть работает с английским, французским, датским, финским, турецким и другими языками. Модель распознаёт речь на любую тему — короткие и длинные фразы, имена, адреса, даты и числа. Она может переключаться между языками в любой момент разговора.

Нейросеть работает на базе архитектуры Transformer — обрабатывает вводные слова параллельно и независимо друг от друга, поэтому быстро обучается. Её готовили на десятках терабайтов данных из датасетов и сервисов и приложений «Яндекса».

Многоязычная модель работает в сервисе синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Его используют больше 1000 клиентов, например, X5 Group и «Додо Пицца». Настроить можно стандартными средствами в API.