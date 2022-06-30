Yandex Cloud запустил нейросеть, способную «говорить» одновременно на 10 языках Статьи редакции
Она переключается автоматически в зависимости от ответов.
Нейросеть Yandex Cloud может распознавать более 10 языков одновременно, объявила компания. С помощью неё можно создавать многоязычных голосовых помощников и роботов для колл-центров с большим потоком клиентов.
Например, нейросеть работает с английским, французским, датским, финским, турецким и другими языками. Модель распознаёт речь на любую тему — короткие и длинные фразы, имена, адреса, даты и числа. Она может переключаться между языками в любой момент разговора.
Нейросеть работает на базе архитектуры Transformer — обрабатывает вводные слова параллельно и независимо друг от друга, поэтому быстро обучается. Её готовили на десятках терабайтов данных из датасетов и сервисов и приложений «Яндекса».
Многоязычная модель работает в сервисе синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Его используют больше 1000 клиентов, например, X5 Group и «Додо Пицца». Настроить можно стандартными средствами в API.
Теперь Яндекс сможет распространить ваши персональные данные на 10 языках.
Также Яндекс сможет рассказать товарищу майору, что вы писали в интернете, на 10 блять языках
Набираю (на самом деле, спускаю) карму.фууууууу яндекс фууууууууууууу
Учитывая что в штатах акцент различается в каждом штате, тяжело будет нейронке.
Ты думаешь кто-то в своём уме будет использовать яндекс в штатах?)
Не обязательно в штатах, но использоваться апи может компанией, у которых есть клиенты в США
Логично, я туплю)
Список языков утвержден в Администрации Президента, если что. А то потом докопаетесь опять!
Яндекс гавно и точка.
Пускай баварский диалект распознает хахах.
Там в каждой деревне свои приколы.