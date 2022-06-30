ЦБ показал новую сторублёвую купюру Статьи редакции
На ней изображены Спасская башня и Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Банк России представил редизайн купюры в своём телеграм-канале, над ним работали больше года. Дизайн купюры обновили впервые за 18 лет.
На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, на втором плане — музей-заповедник «Куликово поле». На старой купюре на лицевой стороне был была Квадрига Аполлона на здании Большого театра, а на оборотной — главный фасад Большого театра.
Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года. ЦБ планирует поэтапно обновлять банкноты номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Белов отметил, что обновление нужно, чтобы усилить защиту купюр и сделать дизайн более современным.
Я чет уже предвижу купюру с Z и V
дVеZти рублей
ДVе ТыZячи рублей
Ну тк уже
Как бы и Z и V, да и аллюзия к M, то бишь уходу Макдональдса.
Штош ублей
Храм и солдат ✊
Остальное закончилось извините
Не, ну хоть без храма обошлись.
где храм? О_о
А краски хватит на замену купюр?
Сделают минималистично белыми. Только контур Кремля и цифры.
Какие белые, белая бумага лист сколько стоит. Будут желтые или цвета самой дешевой сортирки
будет как с соками - уменьшенное фото купюры на белой (или ̶с̶е̶р̶о̶й̶, т.е. ECO) бумаге
ссаная сотка
азиатчина
Эволюция - это видимо в принципе не про Россию. Вариант не перерисовывать, а улучшать, как долларовые купюры, вообще не рассматривается
Долларовые купюры всегда перерисовывались и всё общее между ними — зелёный цвет, который является визитной карточкой этой валюты. Поэтому тебе кажется, что доллар всегда одинаковый, но вот, увы. Он просто зелёный.
Крипота
А я уже и не помню как сейчас выглядит. Наличку если и снимаю, то крупную, чтобы заказ какой-нибудь оплатить.
Опечатка, нет банкноты 10
Будут.
были же и даже в обращении иногда попадаются
Выглядит прикольно, ради красивой картинки взять норм, платить я, конечно, наличкой не буду
Всё чаще наличка начинает выручать. Хотя, 100р, конечно, для этого не пригодна. Ждём 10 000.
А зачем тебе 10000? Я вот не понимаю этого, для повседневных покупок хватит и 5к. 10к это техника, автомобили и квартиры, не?
На 5к ты скоро в магаз один раз сходить не сможешь.
и сделать дизайн более современным.
Видимо, Большой театр больше не современен)
Ну и хуйня же скучная, впрочем как и дизайн любой другой россиянской банкноты или монеты. Какое-то всё безвкусное, просто неприятно эстетически.
Десятки биметалл норм были. Где середина из одного металла, край из другого
Да тоже эстетически хуйня если посмотреть, сравнить с монетами других стран. По дизайну, шрифтам, расположении элементов.
нахуя?
нормально же обменять 10 на 100, че ты начинаешь
кто нибудь может объяснить почему у нас не деньги, а билеты ?
Лотерейные. Никогда не знаешь что сможешь купить на них завтра.
Мм, ржавые памятники милитаризму ушедшей империи
в том то и проблема, что не ушедшей
Правильно, на х.й Большой театр с яйцами Аполлона на нём, дети дрочат. Лучше солдат. Война, Великая, Отечественная, - наше всё.
На солдата конечно сложнее подрочить, но я верю в подрастающее поколение
Лучше бесконтактную оплату делайте
Читая заголовок, я представил такую:
А по факту так:
мымрик солдату и летящие аисты, которые еще нарожают
цб верни сотку
все скрепы на месте
Кому как а мне нравится как выглядит, если абстрагироваться от смысла.
Z и V ГДЕ???