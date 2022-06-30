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ЦБ показал новую сторублёвую купюру Статьи редакции

На ней изображены Спасская башня и Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Банк России представил редизайн купюры в своём телеграм-канале, над ним работали больше года. Дизайн купюры обновили впервые за 18 лет.

На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, на втором плане — музей-заповедник «Куликово поле». На старой купюре на лицевой стороне был была Квадрига Аполлона на здании Большого театра, а на оборотной — главный фасад Большого театра.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года. ЦБ планирует поэтапно обновлять банкноты номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Белов отметил, что обновление нужно, чтобы усилить защиту купюр и сделать дизайн более современным.

#новости #цб

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49 комментариев
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Теплый Мика

Я чет уже предвижу купюру с Z и V

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Spid3r

дVеZти рублей

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Теплый Мика

ДVе ТыZячи рублей

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Крепкий

Ну тк уже

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Валютный клуб

Как бы и Z и V, да и аллюзия к M, то бишь уходу Макдональдса.

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БЕ3HOГNM
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Валютный клуб

Штош ублей

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Макрон потерял телефон

Храм и солдат ✊

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Макрон потерял телефон

Остальное закончилось извините

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Американский каякер

Не, ну хоть без храма обошлись.

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Немалый холод

где храм? О_о

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Социологический паркур

А краски хватит на замену купюр?

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Spid3r

Сделают минималистично белыми. Только контур Кремля и цифры.

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Коммерческий томагавк_два

Какие белые, белая бумага лист сколько стоит. Будут желтые или цвета самой дешевой сортирки

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ттт

будет как с соками - уменьшенное фото купюры на белой (или ̶с̶е̶р̶о̶й̶, т.е. ECO) бумаге

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Проектный пришелец

ссаная сотка

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Alexey Kochetkov

азиатчина

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Александр Прохоренко

Эволюция - это видимо в принципе не про Россию. Вариант не перерисовывать, а улучшать, как долларовые купюры, вообще не рассматривается

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neolol

Долларовые купюры всегда перерисовывались и всё общее между ними — зелёный цвет, который является визитной карточкой этой валюты. Поэтому тебе кажется, что доллар всегда одинаковый, но вот, увы. Он просто зелёный.

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Краткий якорь

Крипота

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Spid3r

А я уже и не помню как сейчас выглядит. Наличку если и снимаю, то крупную, чтобы заказ какой-нибудь оплатить.

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Священный Денис
ЦБ планирует поэтапно обновлять банкноты номиналом 10 . . .

Опечатка, нет банкноты 10

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Франк Энштейн

Будут.

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Andre Err

были же и даже в обращении иногда попадаются

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Павел Каташев

Выглядит прикольно, ради красивой картинки взять норм, платить я, конечно, наличкой не буду

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nnm

Всё чаще наличка начинает выручать. Хотя, 100р, конечно, для этого не пригодна. Ждём 10 000.

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Павел Каташев

А зачем тебе 10000? Я вот не понимаю этого, для повседневных покупок хватит и 5к. 10к это техника, автомобили и квартиры, не?

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Пластиковое Окно

На 5к ты скоро в магаз один раз сходить не сможешь.

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Максим Андреев
На старой купюре на лицевой стороне был была Квадрига Аполлона на здании Большого театра, а на оборотной — главный фасад Большого театра.
и сделать дизайн более современным.

Видимо, Большой театр больше не современен)

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Punished Snake

Ну и хуйня же скучная, впрочем как и дизайн любой другой россиянской банкноты или монеты. Какое-то всё безвкусное, просто неприятно эстетически.

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Alex V

Десятки биметалл норм были. Где середина из одного металла, край из другого

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Punished Snake

Да тоже эстетически хуйня если посмотреть, сравнить с монетами других стран. По дизайну, шрифтам, расположении элементов.

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каджит неуиноуный
ЦБ планирует поэтапно обновлять банкноты номиналом 10 рублей

нахуя?

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Немалый холод

нормально же обменять 10 на 100, че ты начинаешь

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Проектный пришелец

кто нибудь может объяснить почему у нас не деньги, а билеты ?

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Американский каякер

Лотерейные. Никогда не знаешь что сможешь купить на них завтра.

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Rond

Мм, ржавые памятники милитаризму ушедшей империи

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Михаил Октябрьский

в том то и проблема, что не ушедшей

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Франк Энштейн

Правильно, на х.й Большой театр с яйцами Аполлона на нём, дети дрочат. Лучше солдат. Война, Великая, Отечественная, - наше всё.

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Rond

На солдата конечно сложнее подрочить, но я верю в подрастающее поколение

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Anti-gravity cake

Лучше бесконтактную оплату делайте

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nnm

Читая заголовок, я представил такую:

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Боковой рак

А по факту так:

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Андрей Лагутин

мымрик солдату и летящие аисты, которые еще нарожают

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Егор Николаевич Кораблев

цб верни сотку

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аятомат
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karsil

все скрепы на месте

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Боковой рак

Кому как а мне нравится как выглядит, если абстрагироваться от смысла.

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Arugin

Z и V ГДЕ???

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