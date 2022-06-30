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Рэпера Ар Келли, автора песни «I Believe I Can Fly», приговорили к 30 годам лишения свободы за сексуальное насилие Статьи редакции

55-летний музыкант, похоже, проведёт в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Ар Келли (R. Kelly) признали виновным в вымогательстве и восьми случаях сексуальной эксплуатации женщин и насилия над ними. Защита певца настаивала на том, что певца следует лишить свободы на срок не более 10 лет, но суд приговорил его к 30 годам заключения.

Потерпевшие и свидетели обвинения рассказали, что Ар Келли неоднократно вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними, жестоко обращался с женщинами. Певец держал их взаперти против их воли, принуждал к труду, а также решал, когда им спать, есть, мыться. Ар Келли свою вину не признавал.

Обвинительный приговор певцу вынес федеральный суд в Бруклине. Ар Келли предстоит ещё несколько разбирательств, в том числе в Чикаго, где ему предъявят обвинение в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Келли — один из самых успешных певцов 1990-х и 2000-х, обладатель трёх музыкальных премий «Грэмми» и автор песни «I Believe I Can Fly».

#новости #сша

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28 комментариев
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 Делакруа

" Певец держал их взаперти против их воли, принуждал к труду, а также решал, когда им спать, есть, мыться"
- комми

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outsider man

Нужно срочно привлечь BLM. Они из него героя сделают. А кто не согласен, тот расист.

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Добро и позитив

Хуету несешь

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outsider man

конечно же. Из нарка и уголовника сделали икону протеста и символ борьбы. Хуета из хует.

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Добро и позитив

Новость в посте тут при чем?) ты же сам приебался к цвету кожи Р Келли, потому что озабочен расовыми вопросами ;)

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outsider man

это вполне реальная линия защиты. Цвет кожи имеет значение)))
p.s. только если он не белый, конечно же)

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Добро и позитив

Приведи пример использования этой линии его адвокатами

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Северный спрей

Лол, неужели кому-то до сих пор непонятно, что его сделали иконой из-за полицейского произвола, а не из-за того, что он был чёрным/наркоманом/алкоголиком/етк.

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Полукровка

Не прокатит, его жертвы тоже были черными.

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Dmytry Kovalsky

Я не понял , он их держал в заперти ок а как они там оказались ?
Ловил на улице ?

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у дракона понос

Чувак, тебе всю цепочку разложить, как люди с низкой самооценкой оказываются на панели, и кивают все что скажут? Для начала в детстве тебя должен дядя, сосед, отчим, папа выебать. Далее будешь всю жизнь думать что ты тряпка для ебли.

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Макрон потерял телефон

Бля, очень жутко представлять

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пепси

звучит как сюжет мерзкого хентая

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пепси

Сотку на верёвочке оставлял

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Часовой вентилятор

У школы караулил на ламбе

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Nickolai Polevoy

Насколько я помню, много родителей за деньги сдавали своих детей

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Часовой вентилятор
55-летний музыкант, похоже, проведёт в тюрьме всю оставшуюся жизнь

Или совершит побег, как Энди Дюфрейн

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Anti-gravity cake

это же репер, а не банкир

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Часовой вентилятор

Спасибо за уточнение

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Конь Федерации

Надо же. Первая новость, где в комментах не приплели Россию или Путина.

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Проектный пришелец

а он у него не выступал на корпоративах?

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конгруэ́нтный

а почему ты все время ожидаешь именно таких новостей?

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Макрон потерял телефон

Путин не сдох еще, жаль

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Big Fella

ты приплел, получается

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Коммерческий томагавк_два

Если не приплели они, то приплетут солдаты НАТО

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Полукровка

Стандартное завершение карьеры рэпера: или тюрьма, или пуля.

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Немыслимый химик

Пацан к успеху шёл

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fuh

риал нэга

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