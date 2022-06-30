Рэпера Ар Келли, автора песни «I Believe I Can Fly», приговорили к 30 годам лишения свободы за сексуальное насилие Статьи редакции
55-летний музыкант, похоже, проведёт в тюрьме всю оставшуюся жизнь.
Ар Келли (R. Kelly) признали виновным в вымогательстве и восьми случаях сексуальной эксплуатации женщин и насилия над ними. Защита певца настаивала на том, что певца следует лишить свободы на срок не более 10 лет, но суд приговорил его к 30 годам заключения.
Потерпевшие и свидетели обвинения рассказали, что Ар Келли неоднократно вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними, жестоко обращался с женщинами. Певец держал их взаперти против их воли, принуждал к труду, а также решал, когда им спать, есть, мыться. Ар Келли свою вину не признавал.
Обвинительный приговор певцу вынес федеральный суд в Бруклине. Ар Келли предстоит ещё несколько разбирательств, в том числе в Чикаго, где ему предъявят обвинение в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними.
Келли — один из самых успешных певцов 1990-х и 2000-х, обладатель трёх музыкальных премий «Грэмми» и автор песни «I Believe I Can Fly».
" Певец держал их взаперти против их воли, принуждал к труду, а также решал, когда им спать, есть, мыться"
- комми
Нужно срочно привлечь BLM. Они из него героя сделают. А кто не согласен, тот расист.
Хуету несешь
конечно же. Из нарка и уголовника сделали икону протеста и символ борьбы. Хуета из хует.
Новость в посте тут при чем?) ты же сам приебался к цвету кожи Р Келли, потому что озабочен расовыми вопросами ;)
это вполне реальная линия защиты. Цвет кожи имеет значение)))
p.s. только если он не белый, конечно же)
Приведи пример использования этой линии его адвокатами
Лол, неужели кому-то до сих пор непонятно, что его сделали иконой из-за полицейского произвола, а не из-за того, что он был чёрным/наркоманом/алкоголиком/етк.
Не прокатит, его жертвы тоже были черными.
Я не понял , он их держал в заперти ок а как они там оказались ?
Ловил на улице ?
Чувак, тебе всю цепочку разложить, как люди с низкой самооценкой оказываются на панели, и кивают все что скажут? Для начала в детстве тебя должен дядя, сосед, отчим, папа выебать. Далее будешь всю жизнь думать что ты тряпка для ебли.
Бля, очень жутко представлять
звучит как сюжет мерзкого хентая
Сотку на верёвочке оставлял
У школы караулил на ламбе
Насколько я помню, много родителей за деньги сдавали своих детей
Или совершит побег, как Энди Дюфрейн
это же репер, а не банкир
Спасибо за уточнение
Надо же. Первая новость, где в комментах не приплели Россию или Путина.
а он у него не выступал на корпоративах?
а почему ты все время ожидаешь именно таких новостей?
Путин не сдох еще, жаль
ты приплел, получается
Если не приплели они, то приплетут солдаты НАТО
Стандартное завершение карьеры рэпера: или тюрьма, или пуля.
Пацан к успеху шёл
риал нэга