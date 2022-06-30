55-летний музыкант, похоже, проведёт в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Ар Келли (R. Kelly) признали виновным в вымогательстве и восьми случаях сексуальной эксплуатации женщин и насилия над ними. Защита певца настаивала на том, что певца следует лишить свободы на срок не более 10 лет, но суд приговорил его к 30 годам заключения.

Потерпевшие и свидетели обвинения рассказали, что Ар Келли неоднократно вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними, жестоко обращался с женщинами. Певец держал их взаперти против их воли, принуждал к труду, а также решал, когда им спать, есть, мыться. Ар Келли свою вину не признавал.

Обвинительный приговор певцу вынес федеральный суд в Бруклине. Ар Келли предстоит ещё несколько разбирательств, в том числе в Чикаго, где ему предъявят обвинение в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетними.

Келли — один из самых успешных певцов 1990-х и 2000-х, обладатель трёх музыкальных премий «Грэмми» и автор песни «I Believe I Can Fly».