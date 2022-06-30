«Одноклассники» запустили новый формат открыток — хорошего дня желают певцы и звёзды турецких сериалов Статьи редакции
В разделе видеоподарков — анекдот от Розы Сябитовой и комплимент от султана Сулеймана.
«Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков со звуком с участием российских музыкантов, актёров театра и кино, а также с фрагментами из культовых турецких сериалов «Великолепный век» и «Чёрная любовь», рассказали TJ в соцсети.
В проекте поучаствовали, в частности, Сергей Лазарев, Роза Сябитова и Нейромонах Феофан. Передать «тёплые пожелания» можно также фразами от султана Сулеймана и Хюррем из «Великолепного века» и подарками с любимыми сценами Кемаля и Нихан из сериала «Чёрная любовь».
Новый формат поможет пользователям разнообразить коммуникацию друг с другом, а знаменитостям встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов, считают в «Одноклассниках».
Отправить видеоподарок можно бесплатно с компьютера и телефона. Найти и выбрать подходящий можно в разделе «Летние подарки от звёзд».
Ух ты, спасибо за информацию.
С днём не сбывшихся мечтаний
Новости которые мы заслужили
ну и хуетень
Господи... Но треть гифка милая
Блять.
Дайте мне денег и времени, и я вам столько такой хуеты наделаю...
Подарок - это то, что можно намазать на хлеб или надеть на палец. Ну, или выпить. А это какие-то бирюльки для детей.
😂
классика
А где звук-то?! Звук-то гдеее?!
Кринж
@Султан Сулейманов
Просто класс!