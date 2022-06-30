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Новости

«Одноклассники» запустили новый формат открыток — хорошего дня желают певцы и звёзды турецких сериалов Статьи редакции

В разделе видеоподарков — анекдот от Розы Сябитовой и комплимент от султана Сулеймана.

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«Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков со звуком с участием российских музыкантов, актёров театра и кино, а также с фрагментами из культовых турецких сериалов «Великолепный век» и «Чёрная любовь», рассказали TJ в соцсети.

В проекте поучаствовали, в частности, Сергей Лазарев, Роза Сябитова и Нейромонах Феофан. Передать «тёплые пожелания» можно также фразами от султана Сулеймана и Хюррем из «Великолепного века» и подарками с любимыми сценами Кемаля и Нихан из сериала «Чёрная любовь».

Новый формат поможет пользователям разнообразить коммуникацию друг с другом, а знаменитостям встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов, считают в «Одноклассниках».

Отправить видеоподарок можно бесплатно с компьютера и телефона. Найти и выбрать подходящий можно в разделе «Летние подарки от звёзд».

#новости #соцсети #одноклассники

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14 комментариев
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 norm

Ух ты, спасибо за информацию.

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Dan

С днём не сбывшихся мечтаний

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Морская свинка

Новости которые мы заслужили

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дорогой БРАТ Донателло

ну и хуетень

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Dan

Господи... Но треть гифка милая

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Коматозник

Блять.
Дайте мне денег и времени, и я вам столько такой хуеты наделаю...

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FlamBoyAnt

Подарок - это то, что можно намазать на хлеб или надеть на палец. Ну, или выпить. А это какие-то бирюльки для детей.

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Не говорить
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Былой спрей

😂

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Гордон Фриман

классика

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Alex Blake

А где звук-то?! Звук-то гдеее?!

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Пук

Кринж

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Полноценный американец

@Султан Сулейманов

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Простой клуб

Просто класс!

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