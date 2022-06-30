В разделе видеоподарков — анекдот от Розы Сябитовой и комплимент от султана Сулеймана.

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«Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков со звуком с участием российских музыкантов, актёров театра и кино, а также с фрагментами из культовых турецких сериалов «Великолепный век» и «Чёрная любовь», рассказали TJ в соцсети.

В проекте поучаствовали, в частности, Сергей Лазарев, Роза Сябитова и Нейромонах Феофан. Передать «тёплые пожелания» можно также фразами от султана Сулеймана и Хюррем из «Великолепного века» и подарками с любимыми сценами Кемаля и Нихан из сериала «Чёрная любовь».

Новый формат поможет пользователям разнообразить коммуникацию друг с другом, а знаменитостям встроиться в общение своих подписчиков и расширить круг фанатов, считают в «Одноклассниках».