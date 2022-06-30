Специалисты, проводившие тесты, уверены, что систему охлаждения необходимо переработать.

{"id":665527,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":665527,"gtm":null} 926 просмотров

О проблемах с нагревом ноутбука MacBook Pro с чипом Apple M2 рассказал техноблогер Вадим Юрьев, ведущий YouTube-канала Max Tech. Во время тестирования базовой модели 13-дюймового M2 MacBook Pro он обнаружил, что под серьёзной нагрузкой процессор начинает регулярно пропускать такты и терять в производительности.

По данным Max Tech, температура чипа достигала 108°C, причём вентиляторы постоянно показывали максимальную частоту — до 7200 оборотов в минуту.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"629e8dd7-1f2c-5682-8e02-fadf681dac92","width":2259,"height":1513,"size":146674,"type":"jpg","color":"d6cdbe","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ad859929-ad6f-56df-8fa9-12d63f38001a","width":1780,"height":1250,"size":160979,"type":"jpg","color":"bac8c2","hash":"","external_service":[]}}}]

Чтобы обеспечить защиту от перегрева, M2 начинал «тротлить», и частота отдельных ядер падала чуть ли не вдвое, а потребление энергии уменьшалось в четыре раза (с 29,46 до 7,31 Вт).

Проверку проводили, запустив экспорт Canon RAW-видеофайлов в разрешении 8K, и температура постоянно колебалась. Сначала достигала пика в 108°C, затем из-за тротлинга резко падала до 84°C, после чего снова начинала расти. Пиковое значение, по словам Юрьева, оказалось самым высоким в его практике — подобного нагрева до этого не наблюдали ни на одном другом Mac.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f6caa744-d51e-5066-861f-79f71d627a2a","width":4060,"height":2376,"size":1073912,"type":"jpg","color":"d7e4d6","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d152ef8b-aae5-5bf7-8fe0-052213ed490c","width":3954,"height":2318,"size":1001201,"type":"jpg","color":"d2ded1","hash":"","external_service":[]}}}]

Из-за пропуска тактов страдала и производительность, что заметно в сравнении с ноутбуком-предшественником — 14-дюймовым MacBook Pro на базе M1.

В Max Tech отметили, что в случае с компьютером на M1 в аналогичных условиях тротлинга не наблюдалось вовсе, чип работал на полную мощность, а его температура ни разу не превысила 94°C.

[{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4261a679-5192-5c1d-8899-e00bffa24ce1","width":4096,"height":2304,"size":907090,"type":"jpg","color":"151d11","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"9a3b3d91-82d5-5dbb-ab96-a46593a7748d","width":1826,"height":1070,"size":162014,"type":"jpg","color":"ccd8d7","hash":"","external_service":[]}}}]

По итогам тестирования M2 MacBook Pro не удалось показать значительного прироста производительности. А чипу M1 Pro он и вовсе серьёзно уступает.

Время экспорта видеофайлов 8K Canon RAW

M2 MacBook Pro — 19 минут 40 секунд

M1 Pro MacBook Pro — 11 минут 21 секунда

M1 MacBook Pro — 21 минута 40 секунд

Юрьев и Max Tech, как и другие специалисты, проводившие тесты MacBook Pro на M2, также обратили внимание на пониженную скорость SSD — как минимум на моделях с 256 ГБ памяти.

По их данным, в сравнении с результатами M1 MacBook Pro на 256 ГБ, скорость чтения с накопителей ниже на 50%, а записи — на 30%. Судя по всему, основная причина в том, что в M1-ноутбуке установлено два NAND-чипа вместо одного.

Слева — M2 MacBook Pro, справа — M1 MacBook Pro