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MacBook Pro на базе M2 нагревается сильнее других MacBook под нагрузкой — и из-за тротлинга уступает аналогу c M1 Pro Статьи редакции

Специалисты, проводившие тесты, уверены, что систему охлаждения необходимо переработать.

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О проблемах с нагревом ноутбука MacBook Pro с чипом Apple M2 рассказал техноблогер Вадим Юрьев, ведущий YouTube-канала Max Tech. Во время тестирования базовой модели 13-дюймового M2 MacBook Pro он обнаружил, что под серьёзной нагрузкой процессор начинает регулярно пропускать такты и терять в производительности.

По данным Max Tech, температура чипа достигала 108°C, причём вентиляторы постоянно показывали максимальную частоту — до 7200 оборотов в минуту.

Чтобы обеспечить защиту от перегрева, M2 начинал «тротлить», и частота отдельных ядер падала чуть ли не вдвое, а потребление энергии уменьшалось в четыре раза (с 29,46 до 7,31 Вт).

Проверку проводили, запустив экспорт Canon RAW-видеофайлов в разрешении 8K, и температура постоянно колебалась. Сначала достигала пика в 108°C, затем из-за тротлинга резко падала до 84°C, после чего снова начинала расти. Пиковое значение, по словам Юрьева, оказалось самым высоким в его практике — подобного нагрева до этого не наблюдали ни на одном другом Mac.

Из-за пропуска тактов страдала и производительность, что заметно в сравнении с ноутбуком-предшественником — 14-дюймовым MacBook Pro на базе M1.

В Max Tech отметили, что в случае с компьютером на M1 в аналогичных условиях тротлинга не наблюдалось вовсе, чип работал на полную мощность, а его температура ни разу не превысила 94°C.

По итогам тестирования M2 MacBook Pro не удалось показать значительного прироста производительности. А чипу M1 Pro он и вовсе серьёзно уступает.

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Время экспорта видеофайлов 8K Canon RAW

  • M2 MacBook Pro — 19 минут 40 секунд
  • M1 Pro MacBook Pro — 11 минут 21 секунда
  • M1 MacBook Pro — 21 минута 40 секунд

Юрьев и Max Tech, как и другие специалисты, проводившие тесты MacBook Pro на M2, также обратили внимание на пониженную скорость SSD — как минимум на моделях с 256 ГБ памяти.

По их данным, в сравнении с результатами M1 MacBook Pro на 256 ГБ, скорость чтения с накопителей ниже на 50%, а записи — на 30%. Судя по всему, основная причина в том, что в M1-ноутбуке установлено два NAND-чипа вместо одного.

Слева — M2 MacBook Pro, справа — M1 MacBook Pro

По мнению техноблогеров, подобные недочёты могут ощутимо повредить Air-версиям ноутбуков Apple текущего поколения. Архитектура MacBook Air на базе M2, скорее всего, не будет кардинально отличаться от Pro-вариантов, поэтому пространства для решения проблем у Apple не так уж много. К примеру, в случае с перегревом разработчики либо ограничат производительность, либо оставят всё как есть, считает Юрьев.

#новости #apple #macbook

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25 комментариев
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 Andrey Laur
M1 Pro MacBook Pro

Pro MacBookPro Pro Pro1 Pro PRO version PRO exclusive Pro limited Pro Edition pro P.R.O.

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Николай Колчин

В золотом корпусе.

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Andrey Laur

Prozoloto

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Лысина Арика

Окей, вы решили и сюда этот кринж перепостить. Какой нахрен m2 это аналог m1 pro?

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Николай Колчин

А в чём кринж? прошку на m2 вроде уже выпустили.

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Mihail Penkin

а давно?

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Николай Колчин

https://www.apple.com/macbook-pro/ — 13" M2

MacBook Pro
Our most powerful laptops, MacBook Pros are supercharged by M1 and M2 chips. Featuring Magic…
www.apple.com
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xqdc

Че там по обучению?

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Мистер Небеньзян

дак было понятно что это "переходный" проц

и лучше взять m1 про

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эти мягкие французские булки

Фанаты apple уже успели рассказать в комментах про "тесты не тесты", "сравнивайте с конкурентами" (и похуй, что конечное устройство в тесте работает херово) и "нам оно нахуй и не нужно"

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Boboka231 Boboka231

а эти фанаты с нами в одной комнате?

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Беспонтовый пирожок

да

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Alexander Pankov

Лол, а я не прав?

И ни разу не фанат Apple

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эти мягкие французские булки

да

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эти мягкие французские булки

базированное да

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Mihail Penkin

этот техноблогер порвался, несите нового

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эти мягкие французские булки

Жаль

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Нейроорлов

По факту ☝️

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эти мягкие французские булки

Ауф, брат!

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Нейроорлов

Ты смотрел боку но пико?

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Дамбили Бамбас Бас Бас

кек, сравнение не конкурентов))
давайте тогда сравним его с AMD EPYC + RTX 3090


будет m2 pro, тогда и надо сравнивать

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Alexander Pankov
Проверку проводили, запустив экспорт Canon RAW-видеофайлов в разрешении 8K

Справедливости ради, бОльшая часть ноутов тоже будет тротлить в таких задачах.

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Священный Денис

Они нагрузкой нагрели чип до 108°C.
Вообще, красавцы!
Чего-то про ранние процы AMD вспомнилось . . .

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Sisya

Просто термопасту надо чаще менять.

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Sisya

Сразу видно кто термопасту не меняет.

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