{"id":2131,"url":"\/distributions\/2131\/click?bit=1&hash=b333afeee84d8955a2fc9dac0277cfe855230f46caba4aa23e43d5ef1fe57597","title":"\u0412\u044b \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u043a \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0443 \u0441\u0430\u043d\u044d\u043f\u0438\u0434\u0435\u043c\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438?","buttonText":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c","imageUuid":"44ce55da-8f18-5632-aa12-06c7747270d1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

Роспотребнадзор представил своего супергероя — Зожмена Статьи редакции

Он расскажет, cколько можно есть сладостей, почему нельзя пересаливать пищу и чем полезны каши и молоко.

3108 просмотров
Изображение здоровое-питание.рф 

«Самый здоровый народный супергерой» Зожмен — символ проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Ведомство представило его в День молодёжи.

Зожмен «в увлекательной и доступной форме расскажет о том, что такое здоровое питание для каждого возраста, как составить рацион и с чего начинать, даст советы по физической активности, научит здоровому образу жизни и детей, и взрослых».

Роспотребнадзор разрабатывал образ совместно с ИД «Аргументы и Факты» и детьми из ВДЦ «Орлёнок». Нарисовал персонажа художник «АиФ», карикатурист Михаил Дурново. «Мы провели большую работу и вложили много сил в создание супергероя», — подчеркнула первый заместитель генерального директора издательского дома Марина Мишункина.

Советы Зожмена можно посмотреть в специальном разделе на сайте «АиФ». Ведомство пообещало в ближайшее время представить аналогичный раздел на сайте здоровое-питание.рф для детей. «Кроме того, образ Зожмена будет развиваться – появятся новые сюжеты, и вполне возможно, мы покажем его семью, жену и детей. А еще он станет главным персонажем мультимедийной ЗОЖ-выставки для детей и увлекательной настольной игры о здоровом питании», — отметила информационный куратор проекта Екатерина Головкова.

#новости #дизайн #зож

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
119 комментариев
Написать комментарий...
Мощный Петя

разве это не КРИНЖмен?

Ответить
Развернуть ветку
Jereyaut

Бомж Мэн, нет денег на снежки оправдывается здоровым питанием
Нет денег на мясо, оправдывается умеренностью
Нет денег на продукты без скидки, оправдывает разнообразием питание.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Noname nonamer
Ответить
Развернуть ветку
Револьвер
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

братишка

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ложков

Не обижай этот шедевр!

Ответить
Развернуть ветку
Поразительный торшер

Лучше бы представили кладмена. Он расскажет, сколько можно есть сладостей, почему нельзя пересоливать

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

Заодно и картинки покажет сразу. В 3д

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Энергичный томагавк_два

я конечно не очень хочу комментировать это убожество
но где блять шлем?

Ответить
Развернуть ветку
Nestor

Похоже, у него шея торчит из правого плеча. Шлем не поможет.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Простой клуб

Какого хуя он «мен»? В Роспотребнадзоре за повесткой следят вообще?
Он ЗОЖчеловек, ЗОЖсударь, ЗОЖмужик, а не «мен».

Ответить
Развернуть ветку
лала лало

Тоже не понял, похоже в роспотребнадзоре иноагенты
Вон и мотоцикл нарисовали буржуйский, православный русский человек никогда такую гадость не сможет собрать

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Nestor

Это как в слове нацмен.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ganna Olenyeva

Правильно - ЗОГперсона, сексист.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Арсений Зябликов

Зожсударь, ваш заказ: блин Илья Муромец с грибами и ветчиной плюс квас

Ответить
Развернуть ветку
Хлопак

ЗОЖтоварищ

Ответить
Развернуть ветку
f1print

Человек-ЗОЖ.

Ответить
Развернуть ветку
Vas Tupovets

ЗОЖчел

Ответить
Развернуть ветку
Простой клуб

ЗОЖоглы, ЗОЖбай, ЗОЖбек — адаптация

Ответить
Развернуть ветку
Lebowski
Ответить
Развернуть ветку
Максим Ложков
Ответить
Развернуть ветку
Американский каякер

В самую душу заглядывает.

Ответить
Развернуть ветку
Slartibartfast
Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

КУПИ ГРЕЧУ МРАЗБ

Ответить
Развернуть ветку
Поразительный торшер

Мироточит зожник

Ответить
Развернуть ветку
Some1 Else

чего не Zожмен?

Ответить
Развернуть ветку
Hz hz

На синем ките, в принципе топ рекомендация для жизни тут

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин
Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Приемлемый Русский
Ответить
Развернуть ветку
Приемлемый Русский
Ответить
Развернуть ветку
Anton Petukhov

Бургер это плохо, но если разобрать его на части и положить на тарелку, то норм

Ответить
Развернуть ветку
Noname nonamer

Хлебаненависники антиглютнщики ,)

Ответить
Развернуть ветку
Приятный рак

На разработку было выделено 10 миллионов

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Лановой

Почему у зожмена на всех картинках одно выражение лица?

Ответить
Развернуть ветку
Майка Ника

Потому что один раз нарисовали голову, а потом просто эту голову уже накопипастили куда надо

Ответить
Развернуть ветку
Материальный яд

Бюджета у зожмена не хватило не только на разнообразный и сытный хавчик, но и на художников

Ответить
Развернуть ветку
Антон Дымов

Потому что он в ахуе

Ответить
Развернуть ветку
Jerod alp

Почему даже зожмена играет Безруков ?

Ответить
Развернуть ветку
Ganna Olenyeva
Ответить
Развернуть ветку
Siddhattha Gautama

https://tjournal.ru/science/648005-moloko-povyshaet-riski-raka-prostaty-na-25

Молоко повышает риски рака простаты на 25…
К такому выводу пришли ученые из США, которые в течение многих лет наблюдали за здоровыми…
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Alex V

Еще распространена Непереносимость лактозы:

Восточные славяне 16−18 %
Жители Средней Азии 80 %

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B

Непереносимость лактозы
Непереносимость лактозы (или гиполактазия) — термин для описания патологических состояний…
ru.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Noname nonamer

Observationals опять.

Ответить
Развернуть ветку
Слышный кран
Ответить
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Скажите что это новость "Панорамы", прошу

Ответить
Развернуть ветку
Панорама

Не, такую хуйню даже мы выдумать не смогли бы

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Нравственный бас

@Панорама

Ответить
Развернуть ветку
Морская свинка

Крипота то какая

Ответить
Развернуть ветку
лала лало

Мотоциклы очень зож и безопасны, ноль оторванных голов из 10

Ответить
Развернуть ветку
лала лало

Вот настоящий супергерой россии

Ответить
Развернуть ветку
лала лало

В 2022 году во время великого исхода иностранного капитала и бизнеса он получил смертельную дозу безработицы и стал героем

Ответить
Развернуть ветку
Сатанецкий

Шшшшааааа

Ответить
Развернуть ветку
Martin Prestone

педофил какой то

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

блять
это рисунки путина?
это вот это он на собраниях корябает сидит?

Ответить
Развернуть ветку
Надежда

Откуда-то достали иллюстратора который рисовал в конце восьмидесятых и уже тогда во всем разочаровался.

Ответить
Развернуть ветку
Коммерческий томагавк_два

Эй, зожмен, какое нахуй здоровое питание когда у людей денег только на хуевое???

Ответить
Развернуть ветку
ан

шиза психическая

Ответить
Развернуть ветку
Noname nonamer

А тут в чем нарратив ?

Ответить
Развернуть ветку
Бетонный лолипоп

Ну типа сидит такой под пальмой необразованный россиянин, а зожмен объясняет доступно, че по чем.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Gustav Trokk123

А почему он выглядит лицом как алкаш в завязке?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
1 комментарий
Владислав Янучковский

Какое то дегениративное исскуство, зачем было брать художника карикатуриста для создания привлекательного образа?

Ответить
Развернуть ветку
Lui Wong

ЗОЖмен, как тебе такое: война очень НЕ способствует здоровью. Поэтому либо ты против войны либо же ты - лицемер.

Ответить
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Когда налог на сахар?

Ответить
Развернуть ветку
cxzyy

(зож на нож)

Ответить
Развернуть ветку
А.Д.

Бля

Ответить
Развернуть ветку
Бетонный лолипоп

Уже одно противопоставление между бургерами / чипсами и «настоящей едой» показывает, какие они дегенераты.

Ответить
Развернуть ветку
Пук

хахахахахахааххахаха

Ответить
Развернуть ветку
Пук

Вся моя жизнь это ИА «Панорама»

Ответить
Развернуть ветку
Мудрый супер_стар

Почему остальные герои в рамках некой концепции, а очередного стрёмного российского маскота художник будто с себя срисовал..

Ответить
Развернуть ветку
TOMYMM

ЗОЖ Плоскоземельщик

Ответить
Развернуть ветку
Q-fresh

По превью подумал что он докер контейнерами рулит силой мысли

Ответить
Развернуть ветку
Человек кусает собаку

Проклято

Ответить
Развернуть ветку
Безумный алмаз

проиграл вслух

Ответить
Развернуть ветку
Alex Noncher

Ой какие картинки! Чувствую котов рекомендуют жрать!

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Khristolyubov

Его главное оружие - кринжал

Ответить
Развернуть ветку
mishka_kokosolapiy

Какое говно!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Хельгар

Тот неловкий момент когда все дизайнеры уехали из россии

Ответить
Развернуть ветку
Сладкий якорь

кто нибудь в правительстве сидит не на кокаине?

Ответить
Развернуть ветку
Vyacheslav Khristolyubov

И вообще, куда смотрит Матвиенко (известная зожница)? Зожмен? А может лучше Зожчеловек? Зожмужчина? Зожтоварищ?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

Пиздец. Им у пиксара учиться надо, как рисовать.

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Вяземская
Ответить
Развернуть ветку
Заработный Артем

как быстро супергероя ЗОЖмен побьют окажись он на улицах РФ?

Ответить
Развернуть ветку
msgcns

Del

Ответить
Развернуть ветку
Хлопак

а плащ красный без коммунистической символики?

Ответить
Развернуть ветку
Некачественный русский, 2 из 5

Почему Зожмен выглядит так, будто это я его нарисовал в возрасте лет 13? Карикатурист АиФ - племянник главреда? Это откровенно плохо.
Почему на всех картинках у него одно и то же выражения лица как будто его самодовольное щачло не рисовали каждый раз, а копипастили на разные туловища? Почему на моцике без шлема? Почему? Почему? ПочемупочемупочемУ?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Dolg

А лицо попроще сделать не получилось?)
Учитывая реалии лучше бы взяли капитана Пронина.

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Нехреново бюджет пилят

Ответить
Развернуть ветку
Хлопак

у него мужик в чемодане или это намек на новые технологии

Ответить
Развернуть ветку
Антон Дымов

То есть западная культура плохо, но мы назовём не человек зож/человек здоровье, а зожмен. Также доставила пикча с челом под пальмами. Видимо там сидят идиоты, которые реально думают, что человек сидя под пальмой, возможно он удаленщик судя по ноутбуку, будет есть чипсы и Бургер, а не полезные фрукты которых вокруг дохера.

Ответить
Развернуть ветку
TJaba
думают
сляпано за 3 копейки по невнятному тз
Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Из России уехали не только все айтишники и маркетологи, но и все иллюстраторы

Ответить
Развернуть ветку
Револьвер
Ответить
Развернуть ветку
Окси

Он расскажет, чем вредны настоящий чай и кофе, про преимущество цикория перед вышеупомянутыми напитками, пояснит, что мясо вредно и вызывает рак, и что кошачий корм намного полезнее, и так далее и так далее

Ответить
Развернуть ветку
13ea480e-58d9-4f6e-a251-e5495e

Так умеренность или разнообразие?

Ответить
Развернуть ветку
робот-бёрдвотчер

Почему у него флаг на рукавах перевёрнут? Помню, как была такая форма у сборной по футболу, со смешным комментарием от адидаса (?), что, когда игрок забивает гол и победно вскидывает руки, то флаг становится в обычное (победное) состояние. Но после презентации её переделали.

Ответить
Развернуть ветку
sally

почему это выглядит настолько всрато...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Семенов
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Щёлоков

Без шлема на мотоцикле. Продвигает молоко, которое вызывает проблемы с пищеварительной системой. Про продвижение трупной пище говорить не буду, потому что можно сказать, что я это как вегетарианец говорю, хотя, что это вреднее чипсов очевидная вещь - сугубо медицинская наука/статистика

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 119 комментариев
null