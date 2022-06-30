Роспотребнадзор представил своего супергероя — Зожмена Статьи редакции
Он расскажет, cколько можно есть сладостей, почему нельзя пересаливать пищу и чем полезны каши и молоко.
«Самый здоровый народный супергерой» Зожмен — символ проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Ведомство представило его в День молодёжи.
Зожмен «в увлекательной и доступной форме расскажет о том, что такое здоровое питание для каждого возраста, как составить рацион и с чего начинать, даст советы по физической активности, научит здоровому образу жизни и детей, и взрослых».
Роспотребнадзор разрабатывал образ совместно с ИД «Аргументы и Факты» и детьми из ВДЦ «Орлёнок». Нарисовал персонажа художник «АиФ», карикатурист Михаил Дурново. «Мы провели большую работу и вложили много сил в создание супергероя», — подчеркнула первый заместитель генерального директора издательского дома Марина Мишункина.
Советы Зожмена можно посмотреть в специальном разделе на сайте «АиФ». Ведомство пообещало в ближайшее время представить аналогичный раздел на сайте здоровое-питание.рф для детей. «Кроме того, образ Зожмена будет развиваться – появятся новые сюжеты, и вполне возможно, мы покажем его семью, жену и детей. А еще он станет главным персонажем мультимедийной ЗОЖ-выставки для детей и увлекательной настольной игры о здоровом питании», — отметила информационный куратор проекта Екатерина Головкова.
разве это не КРИНЖмен?
Бомж Мэн, нет денег на снежки оправдывается здоровым питанием
Нет денег на мясо, оправдывается умеренностью
Нет денег на продукты без скидки, оправдывает разнообразием питание.
братишка
Не обижай этот шедевр!
Лучше бы представили кладмена. Он расскажет, сколько можно есть сладостей, почему нельзя пересоливать
Заодно и картинки покажет сразу. В 3д
я конечно не очень хочу комментировать это убожество
но где блять шлем?
Похоже, у него шея торчит из правого плеча. Шлем не поможет.
Какого хуя он «мен»? В Роспотребнадзоре за повесткой следят вообще?
Он ЗОЖчеловек, ЗОЖсударь, ЗОЖмужик, а не «мен».
Тоже не понял, похоже в роспотребнадзоре иноагенты
Вон и мотоцикл нарисовали буржуйский, православный русский человек никогда такую гадость не сможет собрать
Это как в слове нацмен.
Правильно - ЗОГперсона, сексист.
Зожсударь, ваш заказ: блин Илья Муромец с грибами и ветчиной плюс квас
ЗОЖтоварищ
Человек-ЗОЖ.
ЗОЖчел
ЗОЖоглы, ЗОЖбай, ЗОЖбек — адаптация
В самую душу заглядывает.
КУПИ ГРЕЧУ МРАЗБ
Мироточит зожник
чего не Zожмен?
На синем ките, в принципе топ рекомендация для жизни тут
Бургер это плохо, но если разобрать его на части и положить на тарелку, то норм
Хлебаненависники антиглютнщики ,)
На разработку было выделено 10 миллионов
Почему у зожмена на всех картинках одно выражение лица?
Потому что один раз нарисовали голову, а потом просто эту голову уже накопипастили куда надо
Бюджета у зожмена не хватило не только на разнообразный и сытный хавчик, но и на художников
Потому что он в ахуе
Почему даже зожмена играет Безруков ?
https://tjournal.ru/science/648005-moloko-povyshaet-riski-raka-prostaty-na-25
Еще распространена Непереносимость лактозы:
Восточные славяне 16−18 %
Жители Средней Азии 80 %
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B
Observationals опять.
Скажите что это новость "Панорамы", прошу
Не, такую хуйню даже мы выдумать не смогли бы
@Панорама
Крипота то какая
Мотоциклы очень зож и безопасны, ноль оторванных голов из 10
Вот настоящий супергерой россии
В 2022 году во время великого исхода иностранного капитала и бизнеса он получил смертельную дозу безработицы и стал героем
Шшшшааааа
педофил какой то
блять
это рисунки путина?
это вот это он на собраниях корябает сидит?
Откуда-то достали иллюстратора который рисовал в конце восьмидесятых и уже тогда во всем разочаровался.
Эй, зожмен, какое нахуй здоровое питание когда у людей денег только на хуевое???
шиза психическая
А тут в чем нарратив ?
Ну типа сидит такой под пальмой необразованный россиянин, а зожмен объясняет доступно, че по чем.
А почему он выглядит лицом как алкаш в завязке?
Комментарий удален модератором
Какое то дегениративное исскуство, зачем было брать художника карикатуриста для создания привлекательного образа?
ЗОЖмен, как тебе такое: война очень НЕ способствует здоровью. Поэтому либо ты против войны либо же ты - лицемер.
Когда налог на сахар?
(зож на нож)
Бля
Уже одно противопоставление между бургерами / чипсами и «настоящей едой» показывает, какие они дегенераты.
хахахахахахааххахаха
Вся моя жизнь это ИА «Панорама»
Почему остальные герои в рамках некой концепции, а очередного стрёмного российского маскота художник будто с себя срисовал..
ЗОЖ Плоскоземельщик
По превью подумал что он докер контейнерами рулит силой мысли
Проклято
проиграл вслух
Ой какие картинки! Чувствую котов рекомендуют жрать!
Его главное оружие - кринжал
Какое говно!
Тот неловкий момент когда все дизайнеры уехали из россии
кто нибудь в правительстве сидит не на кокаине?
И вообще, куда смотрит Матвиенко (известная зожница)? Зожмен? А может лучше Зожчеловек? Зожмужчина? Зожтоварищ?
Пиздец. Им у пиксара учиться надо, как рисовать.
как быстро супергероя ЗОЖмен побьют окажись он на улицах РФ?
Del
а плащ красный без коммунистической символики?
Почему Зожмен выглядит так, будто это я его нарисовал в возрасте лет 13? Карикатурист АиФ - племянник главреда? Это откровенно плохо.
Почему на всех картинках у него одно и то же выражения лица как будто его самодовольное щачло не рисовали каждый раз, а копипастили на разные туловища? Почему на моцике без шлема? Почему? Почему? ПочемупочемупочемУ?
А лицо попроще сделать не получилось?)
Учитывая реалии лучше бы взяли капитана Пронина.
Нехреново бюджет пилят
у него мужик в чемодане или это намек на новые технологии
То есть западная культура плохо, но мы назовём не человек зож/человек здоровье, а зожмен. Также доставила пикча с челом под пальмами. Видимо там сидят идиоты, которые реально думают, что человек сидя под пальмой, возможно он удаленщик судя по ноутбуку, будет есть чипсы и Бургер, а не полезные фрукты которых вокруг дохера.
сляпано за 3 копейки по невнятному тз
Из России уехали не только все айтишники и маркетологи, но и все иллюстраторы
Он расскажет, чем вредны настоящий чай и кофе, про преимущество цикория перед вышеупомянутыми напитками, пояснит, что мясо вредно и вызывает рак, и что кошачий корм намного полезнее, и так далее и так далее
Так умеренность или разнообразие?
Почему у него флаг на рукавах перевёрнут? Помню, как была такая форма у сборной по футболу, со смешным комментарием от адидаса (?), что, когда игрок забивает гол и победно вскидывает руки, то флаг становится в обычное (победное) состояние. Но после презентации её переделали.
почему это выглядит настолько всрато...
Без шлема на мотоцикле. Продвигает молоко, которое вызывает проблемы с пищеварительной системой. Про продвижение трупной пище говорить не буду, потому что можно сказать, что я это как вегетарианец говорю, хотя, что это вреднее чипсов очевидная вещь - сугубо медицинская наука/статистика