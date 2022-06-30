Он расскажет, cколько можно есть сладостей, почему нельзя пересаливать пищу и чем полезны каши и молоко.

{"id":665621,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":665621,"gtm":null} 3108 просмотров

Изображение здоровое-питание.рф

«Самый здоровый народный супергерой» Зожмен — символ проекта «Здоровое питание» Роспотребнадзора. Ведомство представило его в День молодёжи.

Зожмен «в увлекательной и доступной форме расскажет о том, что такое здоровое питание для каждого возраста, как составить рацион и с чего начинать, даст советы по физической активности, научит здоровому образу жизни и детей, и взрослых».

Роспотребнадзор разрабатывал образ совместно с ИД «Аргументы и Факты» и детьми из ВДЦ «Орлёнок». Нарисовал персонажа художник «АиФ», карикатурист Михаил Дурново. «Мы провели большую работу и вложили много сил в создание супергероя», — подчеркнула первый заместитель генерального директора издательского дома Марина Мишункина.