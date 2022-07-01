Новости

В России перестали действовать все введённые из-за пандемии ограничения Статьи редакции

Обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.

Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в России. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки ограничительные правила могут вернуть.

В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по Covid-19. [...] Практически все подтверждённые случаи заболевания (93%) протекают в лёгкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно.

Противоэпидемические меры по выявлению заболевших и мероприятия мониторинга эпидемического процесса сохраняются.

#новости #коронавирус

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37 комментариев
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 Лысина Арика

Ну теперь же ничего не помешает проводить митинги, ничего же..

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Dr. Acula

раньше что угодно нарушало закон из-за ковида, теперь что угодно дискредитирует армию

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Роботы из зубной пасты

Вопрос, а границу открыли на выезд?

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El

Да, в курортные страны лнр и днр

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Земной завод

А она закрыта?

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Неудобная правда

Сухопутная с большинством западных стран до сих пор да. Нужна веская причина для выезда вроде посещения близких родственников или лечения. Просто так туристом на машине, автобусе или пешком не выпустят.

http://ps.fsb.ru/fps/general/info/covid.htm

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Добро и позитив

Как удобно. Думаю ФСБшники оставят эту хуйню.

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Жестокий Паша

С Грузией недавно открыли отдельным постановлением, так что шанс есть.

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Йолкин

Скорее "углУбят и расширят"

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Роботы из зубной пасты

Сухопутная - да, основания для выезда требовались

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Лысина Арика

А она была закрыта?

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Роботы из зубной пасты

Сухопутная - да, основания для выезда требовались

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Лысина Арика

Так они всегда теперь будут требоваться ввиду событий/

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Михаил Октябрьский

Нет

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Роботы из зубной пасты

ЭЭЭЭЭЭ Почему?

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Традиционный блик

Грузию да, азербайджан должны были сегодня вроде

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Плохой колос

О, теперь можно будет выходить на одиночные пикеты?

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Космический паук например

Раз в 10 лет

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Руденко Сергей против войны

Борис Николаевич, мы все про*бали

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Lui Wong

Можно! Но только один раз. В жизни.

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Пятая колонка

А надо было всего-то войну начать 😃

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Йолкин

И рубль укрепился, и пятая колонна из страны убежала, и пандемия закончилась, и коварный Запад показал свое истинное лицо, и санкции полезные ввели - промышленность будет развиваться. Давно нужно было войну начать, одна польза от неё!

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Имя любимое мое

война - это мир

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Йолкин

Свобода - это рабство

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Гражданин концлагеря Путлера

война победила вирус... мда. Но упоротым тут товарищам на сайте это не показатель того, насколько хорошо прошла постанова с загнанием овец в стойло.
Все лишь преувеличили последствия обычного сезонного гриппа. И не надо говорить что он опасней, просто посмотрите статистику смертей от обычного гриппа за последние годы. Она даже выше

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Йолкин

У меня были два товарища -брата с такой же точкой зрения. Теперь остался один, еле выжил. А второго (ещё большего скептика) - закопали. Хорошая штука ковид - стоит переболелть и очень меняется к нему отношение. Если не умер, конечно.

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Ручной калькулятор

Я болел, похуистическое отношение к нему не поменялось

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Йолкин

Я тоже болел. Дважды. Первый раз обычным, второй раз Омикрон. Очень тяжело, ни с каким гриппом не сравнить. Потом с месяц в себя после болезни приходил, за стеночку держался ходил

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Ручной калькулятор

Мне кажется от иммунитета зависит. Обычный грипп проще проходит?

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Йолкин

У меня да. Тут от конкретного организма зависит, имхо

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Slaughter Toven

Болел, мне понравилось, 2 дня температура 38 и все, дальше 3 недели дома сериалы смотрел ожидая отрицательного теста)

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Йолкин

Это дочка и жена так болели. Дочка вообще пару раз кашлянула и все :)

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bountyrayskoe

Ограничения, это когда хотя-бы маски натянуты на нос и периодически меняются. Серьёзно, в большинстве случаев не заметил такого катастрофически структурированного контроля со стороны Роспотребнадзора.

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Щячло Попячтса

Зато зайдёшь на сайт суда и там большая часть рассматриваемых дел за ненадетую маску. Зимой так было.

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Немалый браслет

Вот только вчера мимо проходил и услышал срач про социальную дистанцию в очереди на пополнение транспортной карты, где женщина средних лет прям на говно исходила, что ограничения действуют до 30 сентября, отойдите все от меня подальше.
Не знаю почему, но у меня моментально подожгло, потому что война идёт, кажется это должно всех волновать. У неё старая прошивка, что ли, я думал все подобные хабалки теперь кричат про величие страны или что там у них.
Не, конечно, если бы хоть где-то что-то соблюдалось в последний год, то она права, но походу просто вахтёра включила.
Так хочется перенестись во вчера и сказать ей "завтра всё отменят, скринь"))

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Pavel Klimov

То есть, женщина пыталась соблюсти меры предосторожности от ковида, но ты ее заочно записал в группу поддержки войны?

Не, это, конечно, вероятно, но не кажется ли тебе, что ты слегка поторопился?

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Пожарный пришелец

еще чего блядь, я с этими существами одним нефильтрованным воздухом дышать не желаю

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