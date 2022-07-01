В России перестали действовать все введённые из-за пандемии ограничения Статьи редакции
Обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.
Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в России. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки ограничительные правила могут вернуть.
Противоэпидемические меры по выявлению заболевших и мероприятия мониторинга эпидемического процесса сохраняются.
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Ну теперь же ничего не помешает проводить митинги, ничего же..
раньше что угодно нарушало закон из-за ковида, теперь что угодно дискредитирует армию
Вопрос, а границу открыли на выезд?
Да, в курортные страны лнр и днр
А она закрыта?
Сухопутная с большинством западных стран до сих пор да. Нужна веская причина для выезда вроде посещения близких родственников или лечения. Просто так туристом на машине, автобусе или пешком не выпустят.
http://ps.fsb.ru/fps/general/info/covid.htm
Как удобно. Думаю ФСБшники оставят эту хуйню.
С Грузией недавно открыли отдельным постановлением, так что шанс есть.
Скорее "углУбят и расширят"
Сухопутная - да, основания для выезда требовались
А она была закрыта?
Сухопутная - да, основания для выезда требовались
Так они всегда теперь будут требоваться ввиду событий/
Нет
ЭЭЭЭЭЭ Почему?
Грузию да, азербайджан должны были сегодня вроде
О, теперь можно будет выходить на одиночные пикеты?
Раз в 10 лет
Борис Николаевич, мы все про*бали
Можно! Но только один раз. В жизни.
А надо было всего-то войну начать 😃
И рубль укрепился, и пятая колонна из страны убежала, и пандемия закончилась, и коварный Запад показал свое истинное лицо, и санкции полезные ввели - промышленность будет развиваться. Давно нужно было войну начать, одна польза от неё!
война - это мир
Свобода - это рабство
война победила вирус... мда. Но упоротым тут товарищам на сайте это не показатель того, насколько хорошо прошла постанова с загнанием овец в стойло.
Все лишь преувеличили последствия обычного сезонного гриппа. И не надо говорить что он опасней, просто посмотрите статистику смертей от обычного гриппа за последние годы. Она даже выше
У меня были два товарища -брата с такой же точкой зрения. Теперь остался один, еле выжил. А второго (ещё большего скептика) - закопали. Хорошая штука ковид - стоит переболелть и очень меняется к нему отношение. Если не умер, конечно.
Я болел, похуистическое отношение к нему не поменялось
Я тоже болел. Дважды. Первый раз обычным, второй раз Омикрон. Очень тяжело, ни с каким гриппом не сравнить. Потом с месяц в себя после болезни приходил, за стеночку держался ходил
Мне кажется от иммунитета зависит. Обычный грипп проще проходит?
У меня да. Тут от конкретного организма зависит, имхо
Болел, мне понравилось, 2 дня температура 38 и все, дальше 3 недели дома сериалы смотрел ожидая отрицательного теста)
Это дочка и жена так болели. Дочка вообще пару раз кашлянула и все :)
Ограничения, это когда хотя-бы маски натянуты на нос и периодически меняются. Серьёзно, в большинстве случаев не заметил такого катастрофически структурированного контроля со стороны Роспотребнадзора.
Зато зайдёшь на сайт суда и там большая часть рассматриваемых дел за ненадетую маску. Зимой так было.
Вот только вчера мимо проходил и услышал срач про социальную дистанцию в очереди на пополнение транспортной карты, где женщина средних лет прям на говно исходила, что ограничения действуют до 30 сентября, отойдите все от меня подальше.
Не знаю почему, но у меня моментально подожгло, потому что война идёт, кажется это должно всех волновать. У неё старая прошивка, что ли, я думал все подобные хабалки теперь кричат про величие страны или что там у них.
Не, конечно, если бы хоть где-то что-то соблюдалось в последний год, то она права, но походу просто вахтёра включила.
Так хочется перенестись во вчера и сказать ей "завтра всё отменят, скринь"))
То есть, женщина пыталась соблюсти меры предосторожности от ковида, но ты ее заочно записал в группу поддержки войны?
Не, это, конечно, вероятно, но не кажется ли тебе, что ты слегка поторопился?
еще чего блядь, я с этими существами одним нефильтрованным воздухом дышать не желаю