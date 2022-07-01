Обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.

Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения в России. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки ограничительные правила могут вернуть.