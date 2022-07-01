Технология используется в суперкомпьютерах «Сбера», «Яндекса» и МТС.

Основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал «Коммерсанту», что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идёт о системе Nvidia Grid.

Информацию подтвердил собеседник издания в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнёры. В Nvidia от комментариев отказались.

Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти, обратил внимание «Ъ».

Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров «Сбера», «Яндекса» и МТС, которые основаны на продукции Nvidia. По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, вероятнее всего, для российских разработчиков суперкомпьютеров решение американской компании означает прекращение техподдержки и, как следствие, сложности с заменой вышедших из строя карточек, с обновлением программного обеспечения: «Со временем может начать падать производительность облаков, может нарастать количество сбоев».

Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию 6 марта.