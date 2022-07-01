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«Коммерсантъ»: Nvidia перестала продлевать и продавать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга Статьи редакции

Технология используется в суперкомпьютерах «Сбера», «Яндекса» и МТС.

Основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал «Коммерсанту», что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идёт о системе Nvidia Grid.

Информацию подтвердил собеседник издания в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнёры. В Nvidia от комментариев отказались.

Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти, обратил внимание «Ъ».

Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров «Сбера», «Яндекса» и МТС, которые основаны на продукции Nvidia. По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, вероятнее всего, для российских разработчиков суперкомпьютеров решение американской компании означает прекращение техподдержки и, как следствие, сложности с заменой вышедших из строя карточек, с обновлением программного обеспечения: «Со временем может начать падать производительность облаков, может нарастать количество сбоев».

Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию 6 марта.

#новости #чтотеперь

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16 комментариев
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 дорогой БРАТ Донателло

запускаем параллельный импорт кряков с рутрекера

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Виталя Вентилятор

кряк - это звук из ДТФ?

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дорогой БРАТ Донателло

звук из дтф это коричневый шум

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Письменный чайник

кряк - это звук, когда говно застревает в вентиляторе

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Проектный Орзэмэс

@Окопавшийся Тарас
@Виталя Вентилятор

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Аркадий Гайдаржи

Игровой суверенитет под угрозой

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Противоположный единорожек88

У нас же луччие в мире программисты, как же так?!

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khun pi

Как это связано?

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Противоположный единорожек88

Дык должно быть своё ПО для суперкомпьютеров, почему его нету?

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khun pi

Свой драйвер для видяхи? Они вообще-то закрытые, кто попало такой сделать не может.

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Маркус Ливанов

Ну во первых, железо от Nvidia. Что бы написать драйвера под конкретную железяку ты должен знать архитектуру и спецификации (которые nvidia естественно никому просто так не даст) этой железки и то не факт что заработает т.к. у современных железок на аппаратном уровне может быть защита от стороннего по. Во вторых, написание низкоуровневого ПО с нуля даже для обычных потребительских железок это задачка далеко не тривиальная, могут потребоваться месяцы если не годы. Что уж тут говорить про ПО для суперкомпьютеров.

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Противоположный единорожек88

А вообще, я хуею — драйвер на видеокарту больше полгигабайта весит.

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Противоположный единорожек88

Ну, во первых, коммент был иронический. Но тем не менее. Был же опенсорсный драйвер под Линукс на Нвидию, когда они не хотели делать официальный.
А суперкомпьютеры на Линуксе в основном и работают.
Хотя конечно железо Нвидии стало несравнимо сложнее, да. Но луччие программисты в мире, же!

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Гордон Фриман

где они были ВОСИМ лет

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Письменный чайник
на базе технологий Nvidia
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Противоположный единорожек88

Да и хрен на них. ПО своё нужно написать, а видюшки челночники привезут, Президент разрешил.

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