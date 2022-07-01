«Коммерсантъ»: Nvidia перестала продлевать и продавать компаниям из России лицензии на ПО для облачного гейминга Статьи редакции
Технология используется в суперкомпьютерах «Сбера», «Яндекса» и МТС.
Основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал «Коммерсанту», что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идёт о системе Nvidia Grid.
Информацию подтвердил собеседник издания в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнёры. В Nvidia от комментариев отказались.
Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти, обратил внимание «Ъ».
Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров «Сбера», «Яндекса» и МТС, которые основаны на продукции Nvidia. По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, вероятнее всего, для российских разработчиков суперкомпьютеров решение американской компании означает прекращение техподдержки и, как следствие, сложности с заменой вышедших из строя карточек, с обновлением программного обеспечения: «Со временем может начать падать производительность облаков, может нарастать количество сбоев».
Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию 6 марта.
запускаем параллельный импорт кряков с рутрекера
кряк - это звук из ДТФ?
звук из дтф это коричневый шум
кряк - это звук, когда говно застревает в вентиляторе
@Окопавшийся Тарас
@Виталя Вентилятор
Игровой суверенитет под угрозой
У нас же луччие в мире программисты, как же так?!
Как это связано?
Дык должно быть своё ПО для суперкомпьютеров, почему его нету?
Свой драйвер для видяхи? Они вообще-то закрытые, кто попало такой сделать не может.
Ну во первых, железо от Nvidia. Что бы написать драйвера под конкретную железяку ты должен знать архитектуру и спецификации (которые nvidia естественно никому просто так не даст) этой железки и то не факт что заработает т.к. у современных железок на аппаратном уровне может быть защита от стороннего по. Во вторых, написание низкоуровневого ПО с нуля даже для обычных потребительских железок это задачка далеко не тривиальная, могут потребоваться месяцы если не годы. Что уж тут говорить про ПО для суперкомпьютеров.
А вообще, я хуею — драйвер на видеокарту больше полгигабайта весит.
Ну, во первых, коммент был иронический. Но тем не менее. Был же опенсорсный драйвер под Линукс на Нвидию, когда они не хотели делать официальный.
А суперкомпьютеры на Линуксе в основном и работают.
Хотя конечно железо Нвидии стало несравнимо сложнее, да. Но луччие программисты в мире, же!
где они были ВОСИМ лет
Да и хрен на них. ПО своё нужно написать, а видюшки челночники привезут, Президент разрешил.