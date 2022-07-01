Правительство имеет доступ к «историческим данным геотрекинга» и аналитике цепочек перемещений входящих и исходящих средств в нескольких валютах, включая Bitcoin, Ether и Tether.

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Одна из крупнейших криптовалютных бирж Coinbase продала Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) набор инструментов, используемых для отслеживания и идентификации пользователей платформы. Об этом пишет The Intercept со ссылкой на контрактные документы.

В августе 2021 года Coinbase продала ICE лицензию на аналитическое программное обеспечение за 29 тысяч долларов. В сентябре криптобиржа продала ведомству софт на сумму 1,36 миллиона долларов. Однако для чего именно ПО могло использоваться, было неясно. Контрактный документ, полученный директором исследовательской группы Tech Inquiry, предоставленный The Intercept, показал, что американские власти получили доступ к различным функциям из Coinbase Tracer — инструмента для отслеживания данных пользователей, прежде известного как Coinbase Analytics.

Coinbase Tracer позволяет отслеживать транзакции через блокчейн. Криптобиржа продаёт инструмент для использования как корпоративных, так и правоохранительных целях, рекламируя его способность «выявлять незаконную деятельность, включая отмывание денег и финансирование терроризма» и «соотносить криптовалютные адреса с реальными организациями».

Согласно докумену, ICE теперь может отслеживать транзакции пользователей Coinbase через более десятка различных валют, включая Bitcoin, Ether и Tether. Ведомству также доступны разные аналитические функции, такие как отслеживание цепочек перемещений входящих и исходящих средств. В ICE передаются и «исторические данные геотрекинга», но неясно, что именно они собой представляют и каким образом формируются.

Из электронного письма, обнародованного по Закону о свободе информации, следует, что Coinbase не требовала от ICE подписывать с лицензионное соглашение, которое налагает ограничения на то, как клиент может использовать программное обеспечение. С какой целью ведомство будет применять Coinbase Tracer, неизвестно. Однако точно известно, что ICE решает вопросы, связанные с иммиграцией, нелегальной миграцией и отслеживает транснациональные преступления, включая различные формы финансовых правонарушений.

На вопрос журналистов о том, как ICE применяет Coinbase Tracer и ввела ли криптобиржа какие-либо ограничения на его использование, пресс-секретарь Coinbase Наташа ЛаБранш отвечать отказалась. При этом она заявила, что «Coinbase Tracer собирает данные из открытых источников и не использует конфиденциальные данные клиентов».

The Intercept отмечает, что в последние годы Coinbase активно предоставляет свои аналитические инструменты американским властям, включая Налоговое управление и Отдел по борьбе с наркотиками. Вице-президент Coinbase по глобальным связям Джон Котанек заявлял комиссии Конгресса, что компания стремится помочь делу национальной безопасности.