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Новости

«Яндекс.Еда» в два раза увеличила награду «белым хакерам», которые смогут найти уязвимости в сервисе Статьи редакции

Размер выплат — от 15 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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В июле и августе «Яндекс.Еда» будет выдавать двойное вознаграждение тем, кто найдёт уязвимости в сервисе. Деньги можно получить за выявление кражи пользовательских данных, мошенничества с промокодами, накрутки баллов «Яндекс Плюса» и фрода, сообщили TJ в компании.

Списки ошибок и уязвимостей и размеры денежных наград за их обнаружение можно посмотреть здесь. Например, за обнаружение RCE-уязвимости (Remote code execution) можно получить от 440 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Раскрытие информации с защищёнными личными данными пользователей — от 18 до 520 тысяч рублей.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.

30 мая хакеры опубликовали данные курьеров «Яндекс.Еды». В файле содержалось 700 тысяч строк с ФИО, хешированным паролем, номерами телефона (585298 номеров). В «Яндексе» сообщили, что это часть той же утечки, о которой стало известно 1 марта.

После этого сервис разрешил клиентам удалять информацию о своих заказах. В «Яндексе.Еде» отметили, что усилили защиту: свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к информации о покупателях, и провели полный аудит безопасности.

#новости #яндекс #хакеры #уязвимости

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25 комментариев
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Огненный меч

Кремль главная уязвимость яндекса. Жду чек на лям

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Небольшой супер_стар

Чек на 15 лет устроит??

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Истинный окулист

15 лет подписки на блог

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RAAmuc

На блог либертарианство

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Истинный окулист

Блять(

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испанский смех

где твоя аватарка

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Истинный окулист

Я анонимус

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Огненный меч

Опять сидеть

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Небольшой супер_стар

Раньше сядешь – раньше выйдешь! Ух.

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Проектный Орзэмэс

Твердо и четко

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Небольшой супер_стар
Размер выплат — от 15 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

или

штраф 60к

Хмммммммммм.

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Проектный Орзэмэс

Дилемма

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испанский смех

Буриданов осёл

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Имбирный пряник
В июле и августе «Яндекс.Еда» будет выдавать двойное вознаграждение

После августа всё, вопрос неактуален и дыры залатаются? В чём мотив только на 2 месяца это делать? Почему не на постоянку поднять?

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Панорама

Денег не останется

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испанский смех

потом все забудут что яд дырявый

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darkAlert

Че толку уязвимости если слив банально сотрудниками

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испанский смех
Раскрытие информации с защищёнными личными данными пользователей — от 18 до 520 тысяч рублей.

зачем платить 520К, если можно заплатить штраф в 60К

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Живой ящик

расисты!!

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Проектный Орзэмэс
Размер выплат — от 15 тысяч

В России все на «от» и заканчивается

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Недавний нос

то есть, Яндекс готов заплатить хакеру меньше рубля за строку из базы. Что-то подсказывает, что найдутся люди, которые готовы гораздо больше заплатить

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Sofi

"Размер выплат — от 15 тысяч до 1,5 миллиона рублей."

Надеюсь, выплачивать будут не эквивалентом в Я.Баллах

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Прошлый кавалер

Пиздец. Ценить свой многомиллиардный продукт в хуисот тысяч хуеблей.

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Ученый паркур
«белым хакерам»

индусы такие: ладно, сами ищите

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Аккуратный корабль

уважаемый комитет блят!!!! очень много новостей про яндекс!!!!!!!!!!!!!

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