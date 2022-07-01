«Яндекс.Еда» в два раза увеличила награду «белым хакерам», которые смогут найти уязвимости в сервисе Статьи редакции
Размер выплат — от 15 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
В июле и августе «Яндекс.Еда» будет выдавать двойное вознаграждение тем, кто найдёт уязвимости в сервисе. Деньги можно получить за выявление кражи пользовательских данных, мошенничества с промокодами, накрутки баллов «Яндекс Плюса» и фрода, сообщили TJ в компании.
Списки ошибок и уязвимостей и размеры денежных наград за их обнаружение можно посмотреть здесь. Например, за обнаружение RCE-уязвимости (Remote code execution) можно получить от 440 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Раскрытие информации с защищёнными личными данными пользователей — от 18 до 520 тысяч рублей.
1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
30 мая хакеры опубликовали данные курьеров «Яндекс.Еды». В файле содержалось 700 тысяч строк с ФИО, хешированным паролем, номерами телефона (585298 номеров). В «Яндексе» сообщили, что это часть той же утечки, о которой стало известно 1 марта.
После этого сервис разрешил клиентам удалять информацию о своих заказах. В «Яндексе.Еде» отметили, что усилили защиту: свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к информации о покупателях, и провели полный аудит безопасности.
Кремль главная уязвимость яндекса. Жду чек на лям
Чек на 15 лет устроит??
15 лет подписки на блог
На блог либертарианство
Блять(
где твоя аватарка
Я анонимус
Опять сидеть
Раньше сядешь – раньше выйдешь! Ух.
Твердо и четко
илиштраф 60к
Хмммммммммм.
Дилемма
Буриданов осёл
После августа всё, вопрос неактуален и дыры залатаются? В чём мотив только на 2 месяца это делать? Почему не на постоянку поднять?
Денег не останется
потом все забудут что яд дырявый
Че толку уязвимости если слив банально сотрудниками
зачем платить 520К, если можно заплатить штраф в 60К
расисты!!
В России все на «от» и заканчивается
то есть, Яндекс готов заплатить хакеру меньше рубля за строку из базы. Что-то подсказывает, что найдутся люди, которые готовы гораздо больше заплатить
"Размер выплат — от 15 тысяч до 1,5 миллиона рублей."
Надеюсь, выплачивать будут не эквивалентом в Я.Баллах
Пиздец. Ценить свой многомиллиардный продукт в хуисот тысяч хуеблей.
индусы такие: ладно, сами ищите
уважаемый комитет блят!!!! очень много новостей про яндекс!!!!!!!!!!!!!