Битва за борщ была начата ещё до войны. Сколько бы Маша Захарова ни рассказывала, что «книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить», и вообще наш борщ — это «проявление экстремизма и нацизма», это «проявление экстремизма» теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ обосновала мнение о наличии нацизма в Украине тем, что борщ там считают украинским блюдом. «Даже книги о кулинарии запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, чтобы в каждом городе или каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, — нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чём мы говорим, — ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», — заявила Мария Захарова.