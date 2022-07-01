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Морская свинка

Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Статьи редакции

Учреждение ООН внесло свой вклад в «битву» за принадлежность борща.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил «культуру приготовления украинского борща» в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране. Об этом говорится в заявлении на сайте ЮНЕСКО.

Битва за борщ была начата ещё до войны. Сколько бы Маша Захарова ни рассказывала, что «книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить», и вообще наш борщ — это «проявление экстремизма и нацизма», это «проявление экстремизма» теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО.

Александр Ткаченко, министр культуры Украины

В начале апреля официальный представитель МИД РФ обосновала мнение о наличии нацизма в Украине тем, что борщ там считают украинским блюдом. «Даже книги о кулинарии запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, чтобы в каждом городе или каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, — нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чём мы говорим, — ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», — заявила Мария Захарова.

*Meta, владеющая фейсбуком, признана в России экстремистской организацией

#новости #культура #юнеско #украина #кухня

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Материал дополнен редакцией
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12 комментариев
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 Renox

Это и так было очевидно.
Россияне хлебали щи

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Рома

Захарова, пора сбрасывать на Украину ядерную бомбу, совсем обнаглели!

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Chlorine

люди уже настолько ебанулись, что пытаются определить национальность борща
на что это блять влияет

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Александр Сурков

Россия из-за этого аж войну начала

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zulku

і пампушки з часником

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Фаназович

а за орками нужно закрепить щи, чтобы все знали кто эту гадость придумал

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nahtigalka

Да ладно. Щи же тоже норм.

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Фаназович

ну хз, есетственно всё зависит как приготовишь, но сколько раз в жизни не ел, мне что-то вообще не заходило.

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Максим Иванов

говно не нужно было добавлять и всё было бы норм!

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Andrii Ivzhenko

Ну если без полтитоты - неужели до всей этой истории кто-то считал борщ неукраинским? Это ж базовые знания об Украине - Борщ и сало.

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Some1 Else

а киевский торт?

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Senrigan

Сегодня не хотят отдавать борщ, а завтра что? Землю свою не отдадут!

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