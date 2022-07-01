Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Статьи редакции
Учреждение ООН внесло свой вклад в «битву» за принадлежность борща.
Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил «культуру приготовления украинского борща» в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране. Об этом говорится в заявлении на сайте ЮНЕСКО.
В начале апреля официальный представитель МИД РФ обосновала мнение о наличии нацизма в Украине тем, что борщ там считают украинским блюдом. «Даже книги о кулинарии запрещались. Почему? Потому что нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, чтобы в каждом городе или каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, — нет. На компромиссы идти не хотят. Так это и есть то, о чём мы говорим, — ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах», — заявила Мария Захарова.
*Meta, владеющая фейсбуком, признана в России экстремистской организацией
Это и так было очевидно.
Россияне хлебали щи
Захарова, пора сбрасывать на Украину ядерную бомбу, совсем обнаглели!
люди уже настолько ебанулись, что пытаются определить национальность борща
на что это блять влияет
Россия из-за этого аж войну начала
і пампушки з часником
а за орками нужно закрепить щи, чтобы все знали кто эту гадость придумал
Да ладно. Щи же тоже норм.
ну хз, есетственно всё зависит как приготовишь, но сколько раз в жизни не ел, мне что-то вообще не заходило.
говно не нужно было добавлять и всё было бы норм!
Ну если без полтитоты - неужели до всей этой истории кто-то считал борщ неукраинским? Это ж базовые знания об Украине - Борщ и сало.
а киевский торт?
Сегодня не хотят отдавать борщ, а завтра что? Землю свою не отдадут!