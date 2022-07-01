Это открывает компании доступ к большему количеству бизнес-клиентов.

Thomas Ricker / The Verge

Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение SpaceX на установку систем Starlink на движущихся транспортных средствах, включая грузовики, корабли и самолёты. Об этом пишет The Verge.

SpaceX запросила такое разрешение в марте 2021 года. Илон Маск отмечал в Twitter, что компания рассчитывает на подключение самолётов, кораблей, больших грузовиков и домов на колёсах. Для автомобилей Tesla терминал слишком велик, указывал он.

В июне того же года оператор начал переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах. Для этого компания собиралась улучшить конструкцию оборудования. В апреле 2022-го авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что протестировала на борту Starlink.

Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года. В мае 2022-го SpaceX сообщила, что комплекты оборудования доступны для «немедленной отправки» в 32 странах.