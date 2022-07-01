США разрешили использовать системы спутникового интернета Starlink на кораблях, грузовиках и самолётах Статьи редакции
Это открывает компании доступ к большему количеству бизнес-клиентов.
Федеральная комиссия по связи США выдала разрешение SpaceX на установку систем Starlink на движущихся транспортных средствах, включая грузовики, корабли и самолёты. Об этом пишет The Verge.
SpaceX запросила такое разрешение в марте 2021 года. Илон Маск отмечал в Twitter, что компания рассчитывает на подключение самолётов, кораблей, больших грузовиков и домов на колёсах. Для автомобилей Tesla терминал слишком велик, указывал он.
В июне того же года оператор начал переговоры с авиакомпаниями о запуске Wi-Fi в самолётах. Для этого компания собиралась улучшить конструкцию оборудования. В апреле 2022-го авиакомпания Delta Air Lines сообщила, что протестировала на борту Starlink.
Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года. В мае 2022-го SpaceX сообщила, что комплекты оборудования доступны для «немедленной отправки» в 32 странах.
Помню как-то в 2014 охуел, когда был один раз вайфай в самолете, сидел с ноутом такой в ВК, 10тыс км над землей. Теперь уже обыденность наверное из без Старлинка.
Какой 10 тыс. км) 10км просто
бля точно)
Вот и спалился рептилоид
вообще нет
ага, только сейчас скорость низкая и стоит это не мало. Со старлинком станет быстрее и дешевле
ты на самом старлинке летел?
Маск тем временем улучшает людям жизнь, богатея и богатея. Святой и точка
Хуево, что загрязняют орбиту своими тысячами спутников, но в некоторых странах такой дорого и хреновый интернет, что толчок от конкуренции - нужная вещь. А потом эти маленькие спутники выйдут из строя, сгорят в атмосфере и новые не появятся.
Ну да, есть минорное усложнение астрономических наблюдений, для особо крупных телескопов, но в остальном, кому и как мешают эти и будущие аппараты на НОО ?
Естественно, после того как на примерно ту же высоту закинут еще десяток тыщ аппаратов от Амазона и SES, будет сложнее разруливать ситуации с опасными сближениями, но это решаемо.
У нас укрзалізниця додумалась ставить их на поезда. А что? Хорошая идея.
Маск под колпаком служб США. Не видит это только слепой. Он исполняет роль шоумена, который продвигает якобы "свои" продукты, и делает это блестяще.
Он своего рода слащавый "бойз бэнд" в бизнесе - красиво открывает рот под фанеру, но полностью зависим от своих "продюсеров".
Он на олимпе ровно столько, сколько ему СКАЖУТ.