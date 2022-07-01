«Ъ»: банкоматы не принимают новые сторублёвые купюры — из-за санкций настройка оборудования может занять несколько лет Статьи редакции
Бизнес в России прекратили производители 60% банкоматов, а вся кассовая техника — импортная.
Новую сторублёвую купюру, представленную Центробанком 30 июня, не распознают банкоматы и счётные машинки. По мнению участников рынка, в условиях санкций и ухода из России основных западных производителей техники на настройку оборудования может уйти несколько лет, пишет «Коммерсантъ».
Ассоциация банков России (АБР) весной предупреждала ЦБ, что в условиях, когда ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России, обновить оборудование будет непросто. В частности, в ассоциации отмечали, что более 60% банкоматов приходится на NCR и Diebold Nixdorf, а кассовая техника — на 100% импортная. В связи с этим АБР просила перенести на полгода введение в обращение новых купюр.
«Ъ» отмечает, что зампред ЦБ Сергей Белов, объявив о введении новой сторублёвки, оговорился, что в заметных количествах банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано. По его мнению, это может занять полгода-год, а пока банкноты поступят поставщикам оборудования.
Коммерческий директор процессингового центра IMPAYA Алексей Разумовский уверен, что процесс перехода на новую купюру займет несколько лет. Независимый эксперт на платёжном рынке Дмитрий Вишняков полагает, что для последующей эксплуатации оборудования — банкоматов и прочих устройств — потребуется «найти альтернативные решения производителей из дружественных стран или через неофициальные поставки в качестве параллельного импорта».
Банкоматы - странная переусложнённая хрень, да ещё и быдлодевайс с привязкой к производителю походу. Стоящие кучу денег непонятно почему. Даже с учётом безопасности. Да я в гараже из старого компьютера, говна и палок сделаю банкомат и он будет даже как-то работать...
Но новость смешная, да.
приступай, потом поможешь с процессорами и самолетами
Именно «как-то» он у тебя и будет работать, потому что когда встанет вопрос защиты от взлома (физического или электронного) или распознавания фальшивых купюр, останешься ты именно с говном и палками. Технологии не растут на деревьях.
Унитазы - странная переусложнённая хрень, да ещё и быдлодевайс с привязкой к производителю походу. Стоящие кучу денег непонятно почему. Даже с учётом гигиены. Да я в гараже из старого ведра, говна и палок сделаю унитаз и он будет даже как-то работать
Забавный факт - минусы стоит ставить тогда, когда ничего не можешь сказать против.
Должны ли они остановить меня от того, чтобы я писал то что я думаю - нет. Они ничего не стоят и характеризуют вас. Но конечно я обиделся.
на ты жорнале не существует добрых новостей, всегда какая-то помойка, смерть, грязь, санкции, один негатив
Хоть раз каких-нибудь новостей с котиками бы запостили
Это предъява не к тж, а к событиям в мире
а как же, есть же, недавно про мужчину и кучу котиков было
сёдни нудсы обещчали. жди
Ну я с утра в "Технологиях" статью написал на тему "Контроль уровня заряда Bluetooth-гарнитуры в Android".
Не котики, но абсолютно без негатива.
я же запостил котеков, потом еще запосчу
Ну, какая страна, такие и новости
2022:
*весь мир уходит от наличных*
*в России представили новый дизайн сторублевой купюры*
Сейчас бы доверять банкам в России. И вообще наличные - круто. Анонимно, контролируемо, вот это вот всё.
Ну мир не особо от них уходит, в Европе во многих странах монетки дрочат на кассах
рубли это не наличные
"а вся кассовая техника — импортная."
ВСЯ, блядь
Счеты зато наши
пятилетку за несколько лет
Времени на раскачку нет!
Некоторые банкоматы до сих пор 200 и 2000р не принимают
Потому что у этих купюр новые номиналы.
А банкомат надо перепрограммировать, так как изначально он не был настроен на их понимание.
Уж не знаю в чём была проблема, теперь вот санкции.
Скорее, процедура перепрограммирования ввода купюр вовсе не проста.
Требуется специально обученный человек. Оборудование, софт.
Может, ещё и немало денег стоит, в придачу.
А мне старые больше нравились
Новые современнее выглядят - этакий Flat Design.
Но то, что опять военный символ - это fail.
Меня удивляет первая купюра в таком дизайне. Это надо же было додуматься изобразить это.
Да уже все в курсе...
Россия одной новостью
Это что получается, надо идти до самой Европы, чтобы захватить банкоматы. Прорубить окно в мир технологий. Работайте, орки.
Бля
Ахаххах
- Вы новые сотки выдаёте?
- Нет, показываем.
- Вы новые сотки выдаёте?
- Нет, показываем.
Пфф, банкомат это чуждая нам автоматизация процесса - замена великодержавного человека на ужасную бездушную машину. Нам всё это не нужно.
Зачем нам настраивать банкоматы, если у нас есть весы, счеты и огромное количество высвободившихся с работы граждан.
Нам надо держать курс на наших ближайших партнёров - Иран, Сирию, Венесуэлу, Мьянму, - брать с них пример. Наши граждане сами справятся с внедрением новой банкноты, если ЦБ хватит краски и бумаги её напечатать в достаточном объеме.
кому нахуй нужна щас сторублёвка? не, если за мкадом, то наверное, но не проще уже отказаться от налика вообще? везде уже "кинуть на сбер" можно, даже в ауле
чего купюра если это билет?