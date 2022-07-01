Бизнес в России прекратили производители 60% банкоматов, а вся кассовая техника — импортная.

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Фото Андрея Любимова, РБК

Новую сторублёвую купюру, представленную Центробанком 30 июня, не распознают банкоматы и счётные машинки. По мнению участников рынка, в условиях санкций и ухода из России основных западных производителей техники на настройку оборудования может уйти несколько лет, пишет «Коммерсантъ».

Ассоциация банков России (АБР) весной предупреждала ЦБ, что в условиях, когда ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России, обновить оборудование будет непросто. В частности, в ассоциации отмечали, что более 60% банкоматов приходится на NCR и Diebold Nixdorf, а кассовая техника — на 100% импортная. В связи с этим АБР просила перенести на полгода введение в обращение новых купюр.

С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приёма наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца. Ассоциация банков России

«Ъ» отмечает, что зампред ЦБ Сергей Белов, объявив о введении новой сторублёвки, оговорился, что в заметных количествах банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано. По его мнению, это может занять полгода-год, а пока банкноты поступят поставщикам оборудования.