Информация, предположительно, включала уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информация о местонахождении и данные об интернет-активности.

Google продолжал работать с принадлежащим «Сберу» рекламным агентством RuTarget после введения санкций против банка и позволял компании собирать данные пользователей. Об этом сообщает ProPublica.

По данным независимого журналистского объединения, Google как минимум до 23 июня продолжал сотрудничество с российской компанией. На основе RuTarget создали компанию по закупке цифровой рекламы Segmento, которая собирает и хранит данные о людях, просматривающих сайты и приложения. Среди них были в том числе те, кто находился в Украине.

Компания Adalytics, занимающаяся анализом цифровой рекламы, зафиксировала с начала военных действий в Украине около 700 случаев передачи информации Google в Россию. Среди этих данных, предположительно, были уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, информация о местонахождении и данные об интернет-активности. По мнению специалистов, сведения могут использовать российские спецслужбы для слежки за «представляющими интерес» людьми.

Представитель Google Майкл Асиман подтвердил, что RuTarget получала данные о пользователях и покупках рекламы до тех пор, пока ProPublica и Adalytics не отправили запрос в компанию. «Мы проверили рассматриваемые организации и предприняли соответствующие принудительные меры помимо мер, которые мы предприняли ранее в этом году, чтобы заблокировать их от прямого использования рекламных продуктов Google», — заверил он. Google заблокировала RuTarget от использования своих рекламных продуктов в марте.

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