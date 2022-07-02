Австрийская партия выполнила предвыборное обещание, открыв в центре Вены пивной фонтан Статьи редакции
С четырьмя кранами.
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Перед выборами в окружной совет 11-го округа Вены «Пивная партия» дала обещание открыть фонтан с пивом в случае победы. Партия прошла и сдержала слово. Пивной фонтан установили на центральной площади Вены Шварценбергплац, сообщает Kleinezeitung.
По словам главы партии Доминика Влазны, из-за бюрократических причин фонтан не может работать в этой части города постоянно. Мужчина хочет сделать его «мобильным» и использовать на мероприятиях организации.
Осенью 2022 года лидер «Пивной партии» намерен баллотироваться на пост президента Австрии. Для участия в выборах ему нужно собрать не менее шести тысяч голосов в поддержку своей кандидатуры.
Материал дополнен редакцией
Это скорее стелла, чем фонтан, так что партия обещаний не выполнила
Душнила
Стела
Круче вечного огня.
Щас кега закончится и всё
Херня , не так я это себе представлял.