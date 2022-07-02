С четырьмя кранами.

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Здесь и далее — фото Marco Pogo

Перед выборами в окружной совет 11-го округа Вены «Пивная партия» дала обещание открыть фонтан с пивом в случае победы. Партия прошла и сдержала слово. Пивной фонтан установили на центральной площади Вены Шварценбергплац, сообщает Kleinezeitung.

По словам главы партии Доминика Влазны, из-за бюрократических причин фонтан не может работать в этой части города постоянно. Мужчина хочет сделать его «мобильным» и использовать на мероприятиях организации.

Глава партии выступает перед избирателями

Осенью 2022 года лидер «Пивной партии» намерен баллотироваться на пост президента Австрии. Для участия в выборах ему нужно собрать не менее шести тысяч голосов в поддержку своей кандидатуры.