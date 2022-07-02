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Новости
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Австрийская партия выполнила предвыборное обещание, открыв в центре Вены пивной фонтан Статьи редакции

С четырьмя кранами.

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Здесь и далее — фото Marco Pogo 

Перед выборами в окружной совет 11-го округа Вены «Пивная партия» дала обещание открыть фонтан с пивом в случае победы. Партия прошла и сдержала слово. Пивной фонтан установили на центральной площади Вены Шварценбергплац, сообщает Kleinezeitung.

По словам главы партии Доминика Влазны, из-за бюрократических причин фонтан не может работать в этой части города постоянно. Мужчина хочет сделать его «мобильным» и использовать на мероприятиях организации.

Глава партии выступает перед избирателями 

Осенью 2022 года лидер «Пивной партии» намерен баллотироваться на пост президента Австрии. Для участия в выборах ему нужно собрать не менее шести тысяч голосов в поддержку своей кандидатуры.

#новости #политика #австрия #пиво

Материал дополнен редакцией
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7 комментариев
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 Актуальное искусство
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Коровка говорит Мууу

Это скорее стелла, чем фонтан, так что партия обещаний не выполнила

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TJaba

Душнила

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Алексей Андрианов

Стела

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у дракона понос

Круче вечного огня.

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Коллективный хичхакер

Щас кега закончится и всё

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Dmytry Kovalsky

Херня , не так я это себе представлял.

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