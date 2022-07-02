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Новости

Глава Следственного комитета запретил принимать студентов в магистратуру академий ведомства Статьи редакции

«В целях укрепления качества образования».

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству академий ведомства с нового учебного года прекратить приём студентов в магистратуру, сообщила пресс-служба СК.

Обучение продолжится в рамках программы специалитета. Бастрыкин дал такое поручение «в целях дальнейшего укрепления качества образования, а также обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства — следователей и криминалистов».

По мнению главы СК, современная образовательная система предполагает «совершенно неподходящий формат» подготовки квалифицированных кадров. Бастрыкин неоднократно критиковал Болонскую систему образования юристов. Например, он заявил, что после перехода России на Болонскую система образования превратилась в «формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома». «Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает», — отметил он.

В структуру Следственного комитета входят две академии — Московская и Санкт-Петербургская. Обучение длится пять лет. Приём проводят на конкурсной основе из числа прошедших отбор в органах СК.

Все российские образовательные организации вышли из Болонской системы 6 июня.

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Чиновники объясняют такой шаг «утратой важнейших достоинств советского образования», но работники вузов указывают, что это станет «существенным шагом назад» и приведёт к изоляции.

Выпускники в традиционных европейских академических мантиях бросают шапочки-конфедератки — это соответствует Болонской декларации. Снимок Василия Колода 

#новости #право #образование

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19 комментариев
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По мнению главы СК, современная образовательная система предполагает «совершенно неподходящий формат»

Вот то ли дело в совке. СТОЛЬКО квалифицированных кадров выпустили, что нам последствия этой квалификации разгребать и разгребать.

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испанский смех

Великое советское образование

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испанский смех

Такую страну просрали!

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Продали советское мороженое за колбасу и джинсы!

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AoHeaven

Колбасу из туалетной бумаги и джинсы с дырой в области очка

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Может быть это функциональная дыра.

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Предстоящий ГОСТ

Для определенных вражеских социальных групп населения

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Пыльный завод

Старая бригада из 90-х

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Новогодний хот-дог

По специалитету инженеров же готовят.
Го это, инженер-следак будет?

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Следак-инженер, следак-экономист, следак-повар, следак-кассир.
Никогда не знаешь где и в какой момент на тебя откроют дело.

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Пыльный завод

Открытие дела в России - точка невозврата. Стопроцентная гарантия посадки в ИК

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Александр Прохоренко

Мусоров тоже готовят, например прокурорская деятельность тоже 5 лет. За 4 года не выучишь, как людей за ценники в сизо сажать

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aliftin

Учишься себе спокойно, думаешь о будущем, а потом внезапно деды решают что нахуй тебе это будущее не нужно, они за тебя все лучше знают. И это первая ласточка, всех в течении пары лет это ждёт.

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Скорый корабль

Вот теперь даже сомневаюсь в необходимости восстановления в универе, пахнет всё это говном

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Александр Прохоренко

При этом даже чиновники из министерств образовательных говорят, что вообще они нами не управляли, мы сами так решили, ещё с 90 года выпускаем бакалавров, а сейчас вообще над 2+2+2 думаем, но в стране мусора теперь отвечают за всё

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Откровенный яд

Похуй что там у академии следорастов, но это как раз плюс магистратуры в Болонской системе - возможность получить знания из другой/смежной специальности вместо того чтобы продолжать слушать углублённые теоретические курсы по изначальной специальности, которая тебе перестала нравиться или ты понял, что конкретно эти углублённые курсы - бесполезное для тебя в будущем говно. Я так поступил на другую специальность и это мне прекрасно помогло получить хорошие базовые знания из второй специальности и понять в какой сфере я хочу работать в будущем.
Главная проблема российского и не только образования не в Болонской системе, а в качестве преподавания в вузах, которая никак не решится пока полная базовая ставка у преподавателя типа 20к в Москве(была 16к в 2019ом). Хоть специалитет делайте, хоть суверинетет. Горящих обучением преподавателей, возвращающихся после PhD на Западе, были единицы, а теперь без международных конференций и совместных проектов заниматься наукой из РФ будет ещё бесперспективне.
Лишь бы громко хлопнуть дверью и вернуть совковые порядки, поскольку по их мнению у них в молодости трава была зеленее.

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Пыльный завод
«В целях укрепления качества образования»

Рубль уже укрепили

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Q-fresh

В универе наоборот говорили, что поступать на свою специальность в магистратуру нет смысла - там практически повторение последних двух лет. Лучше взять что-то другое дополняющее. Например, после робототехники пойти в магу на программирование или после программирования в экономику

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Noname

Мерзкие деды, чьё время уходит, всеми силами пытаются нанести максимального ущерба подрастающим поколениям.

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