«В целях укрепления качества образования».

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству академий ведомства с нового учебного года прекратить приём студентов в магистратуру, сообщила пресс-служба СК.

Обучение продолжится в рамках программы специалитета. Бастрыкин дал такое поручение «в целях дальнейшего укрепления качества образования, а также обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства — следователей и криминалистов».

По мнению главы СК, современная образовательная система предполагает «совершенно неподходящий формат» подготовки квалифицированных кадров. Бастрыкин неоднократно критиковал Болонскую систему образования юристов. Например, он заявил, что после перехода России на Болонскую система образования превратилась в «формальное скармливание человеку неких знаний и выдачу диплома». «Человек, получивший одну специальность, мог пойти в магистратуру по совершенно другой специальности. Полагаю, что качество образования при этом существенно страдает», — отметил он.

В структуру Следственного комитета входят две академии — Московская и Санкт-Петербургская. Обучение длится пять лет. Приём проводят на конкурсной основе из числа прошедших отбор в органах СК.

Все российские образовательные организации вышли из Болонской системы 6 июня.