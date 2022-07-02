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Индия запретила производство и продажу ряда одноразовых изделий из пластика. Среди них — соломинки и ватные палочки Статьи редакции

За нарушение — штраф или лишение свободы.

Житель Нью-Дели 30 июня 2022 года. Фото Money Sharma, AFP

В Индии вступил в силу запрет на продажу, производство и импорт 19 видов одноразовых пластиковых изделий. В список попали, в частности, стаканчики, соломинки, палочки для мороженого, ватные палочки, некоторые виды пластиковых пакетов, сообщает AP.

Власти приняли решение для сокращения объёмов пластикового мусора — ежегодно страна производит примерно четыре миллиона таких отходов. Треть перерабатывается, остальное оказывается на свалках, пустырях, сбрасывается в реки и океан.

Инспекторы начнут проверять поставки товаров и производственные предприятия. За нарушение запрета с компании могут взыскать штраф на сумму до 100 тысяч рупий (около 68,5 тысяч рублей), а руководителей или сотрудников — лишить свободы на срок до пяти лет.

#новости #экология #индия #мусор

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16 комментариев
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 Виталий Лановой

Индия просто не перестроилась, когда страну захватил бум пластика. Они и раньше выкидывали мелкие отходы под ноги и все довольно быстро перегнивало.

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Регулярный рак

Опа, доставайте свои металлические трубочки для смузи из 2018!

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Dmytry Kovalsky

Всегда когда меня спрашивают а нахера ты заморочен на экологии советую смотаться в Индию.
В принципе в России не лучше. Там просто людей меньше.
Помню эти мусорные кучи в лесах и зеленые речки в Питере.

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бавовна

Страна-помойка

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Александр Прохоренко

Какую конкретно имеешь ввиду?

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Тактический франт

штошпластик разлагается сразу, как попадает в мусорку.
человечество почему-то не хочет принимать научные достижения штошей, которые давно познали этот мир

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Пыльный завод

штош

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Автоматический Илья
четыре миллиона таких отходов

штук?

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Предстоящий ГОСТ
штраф на сумму до 100 тысяч рупий (около 68,5 тысяч рублей)

Нихуясе рубль укрепился, раньше курс был ~ 1:1

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Тактический франт

100 рублей 110 рупий в 2017 было

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Пыльный завод
За нарушение — штраф или лишение свободы

В тюрьму за ватную палочку

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Nir

РФ и Индия - братские народы!

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Arugin

Четыре миллиона чего? Штук? Килограммов? Тонн?

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Республики женских гениталий

А чем можно ватные палочки заменить? С трубочками то понятно.

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Crassius Curio

Может просто построить мусороперерабатывающие заводы и штрафовать нарушителей за свинство? На вторсырье можно дополнительно получать деньги. Или типа если запретить производить ушные палочки, то станет чище? Их будут просто ввозить и они будут так же выкидываться, а даже если ввозить не будут, то есть ещё вагон и маленькая тележка других товаров, которыми можно засрать планету. Какие-нибудь тетрапаки, пластиковые коробочки от сыра/масла, пачки от чипсов, бутылки от воды/газировки

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Тактический франт

попробуй в Индии кого-то штрафовать

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