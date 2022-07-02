В Индии вступил в силу запрет на продажу, производство и импорт 19 видов одноразовых пластиковых изделий. В список попали, в частности, стаканчики, соломинки, палочки для мороженого, ватные палочки, некоторые виды пластиковых пакетов, сообщает AP.

Власти приняли решение для сокращения объёмов пластикового мусора — ежегодно страна производит примерно четыре миллиона таких отходов. Треть перерабатывается, остальное оказывается на свалках, пустырях, сбрасывается в реки и океан.

Инспекторы начнут проверять поставки товаров и производственные предприятия. За нарушение запрета с компании могут взыскать штраф на сумму до 100 тысяч рупий (около 68,5 тысяч рублей), а руководителей или сотрудников — лишить свободы на срок до пяти лет.