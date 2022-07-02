Индия запретила производство и продажу ряда одноразовых изделий из пластика. Среди них — соломинки и ватные палочки Статьи редакции
За нарушение — штраф или лишение свободы.
В Индии вступил в силу запрет на продажу, производство и импорт 19 видов одноразовых пластиковых изделий. В список попали, в частности, стаканчики, соломинки, палочки для мороженого, ватные палочки, некоторые виды пластиковых пакетов, сообщает AP.
Власти приняли решение для сокращения объёмов пластикового мусора — ежегодно страна производит примерно четыре миллиона таких отходов. Треть перерабатывается, остальное оказывается на свалках, пустырях, сбрасывается в реки и океан.
Инспекторы начнут проверять поставки товаров и производственные предприятия. За нарушение запрета с компании могут взыскать штраф на сумму до 100 тысяч рупий (около 68,5 тысяч рублей), а руководителей или сотрудников — лишить свободы на срок до пяти лет.
Индия просто не перестроилась, когда страну захватил бум пластика. Они и раньше выкидывали мелкие отходы под ноги и все довольно быстро перегнивало.
Опа, доставайте свои металлические трубочки для смузи из 2018!
Всегда когда меня спрашивают а нахера ты заморочен на экологии советую смотаться в Индию.
В принципе в России не лучше. Там просто людей меньше.
Помню эти мусорные кучи в лесах и зеленые речки в Питере.
Страна-помойка
Какую конкретно имеешь ввиду?
штошпластик разлагается сразу, как попадает в мусорку.
человечество почему-то не хочет принимать научные достижения штошей, которые давно познали этот мир
штош
штук?
Нихуясе рубль укрепился, раньше курс был ~ 1:1
100 рублей 110 рупий в 2017 было
В тюрьму за ватную палочку
РФ и Индия - братские народы!
Четыре миллиона чего? Штук? Килограммов? Тонн?
А чем можно ватные палочки заменить? С трубочками то понятно.
Может просто построить мусороперерабатывающие заводы и штрафовать нарушителей за свинство? На вторсырье можно дополнительно получать деньги. Или типа если запретить производить ушные палочки, то станет чище? Их будут просто ввозить и они будут так же выкидываться, а даже если ввозить не будут, то есть ещё вагон и маленькая тележка других товаров, которыми можно засрать планету. Какие-нибудь тетрапаки, пластиковые коробочки от сыра/масла, пачки от чипсов, бутылки от воды/газировки
попробуй в Индии кого-то штрафовать