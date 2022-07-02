Так компания отреагировала на отмену властями США прецедентного решения суда, гарантировавшего по всей стране право на искусственное прерывание беременности.

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Фото Amelia Holowaty Krales, The Verge

Google в ближайшие недели начнёт автоматически удалять из истории местоположения пользователей данные о посещении клиник, где делают аборты. Новая политика также распространяется на приюты для жертв домашнего насилия, клиники для похудения, учреждения по лечению наркомании, говорится в сообщении компании.

Данные сотрут «вскоре после» визита, как только системы определят, что поездка была совершена в одно из подобных мест. Google приняла такое решение под давлением участников профсоюза Alphabet (владеет Google), в котором состоят более 800 человек. Они требовали, чтобы компания начала удалять геолокационные данные, которые правоохранительные органы могут использовать для судебного преследования граждан и медиков, делавших аборты.

Также Google разрешила пользователям приложения Fitbit для отслеживания менструального цикла удалять журналы по одному. В будущем компания выпустит обновления, позволяющие удалять несколько блоков записей одновременно.

24 июня Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, гарантирующее женщинам право на аборт по всей стране. Теперь каждый штат может регулировать эту сферу самостоятельно: в некоторых консервативных штатах прерывание беременности сразу стало незаконным.

В тот же день Tesla, Netflix, Airbnb и ещё ряд американских компаний заявили, что будут готовы покрывать расходы своих сотрудниц на поездки, если те решат сделать аборт, а в их штате они будут запрещены.