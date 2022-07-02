«Обнуление» сроков президента, исключение из Основного закона гарантии суверенитета автономного Каракалпакстана и права его народа на отделение.

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Фото телеграм-канала Makan.uz

1 июля тысячи жителей города Нукуса — республики Каракалпакстан в составе Узбекистана — вышли на уличные акции против конституционной реформы. МВД расценило митинги как незаконные. TJ собрал главное о протестах.

Суть поправок в конституцию

В 1930 году Кара-Калпакскую автономную область вывели из состава Казахской АССР и передали в непосредственное подчинение РСФСР. В 1936–1990 годах Каракалпакская АССР входила в состав Узбекской ССР. В 1990 году (позже Казахстана и Узбекистана, но раньше Киргизии) парламент Автономной Республики Каракалпакстан принял Декларацию о государственном суверенитете.

В 1993 году власти подписали договор о вхождении Каракалпакстана в состав Узбекистана на 20 лет с правом выйти из состава республики путём проведения референдума. Это право закреплено в первой статье Конституции Каракалпакстана и 74 статье Конституции Узбекистана. Республика Каракалпакстан стала крупнейшим регионом Узбекистана — она занимает 40% территории страны. Там проживают почти два миллиона человек. В республике два официальных языка: каракалпакский и узбекский.

В декабре 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев инициировал конституционную реформу. 22 июня 2022 года, менее чем через месяц после первого заседания конституционной комиссии, в Законодательную палату внесли законопроект о поправках. Документ включает более 170 изменений в 66 статьях Основного закона.

Поправки предполагают увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет, «обнуление» сроков действующего главы государства, а также исключение из Основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума. Изменения также обязывают Каракалпакию привести в соответствие с правовыми нормами Узбекистана все свои законы.

Шавкат Мирзиеев. Фото AP

Акции протеста

В Каракалпакстане предлагаемые изменения сочли попыткой лишить республику суверенитета. Днём 1 июля в центре Нукуса началась акция против конституционной реформы. Позже демонстранты вышли на улицы в других городах, включая Чимбай и Муйнак. Люди обсуждали митинги в телеграм-каналах, где координировали совместные действия. Протестующих задерживали. Несколько дней в регионе наблюдались проблемы с интернетом.

Власти пытаются представить дело так, будто бы народ за эти изменения. Но народ против. местный житель, пожелавший остаться анонимным

Видео телеграм-канала Turkmen.news

Видео телеграм-канала Turkmen.news

Видео телеграм-канала Turkmen.news

По словам Амана Сагидуллаева, руководителя движения «Алга, Каракалпакстан» («Вперёд, Каракалпакстан»), выступающего за выход Каракалпакской автономии из состава Узбекистана, протесты стали массовыми после задержания активиста Даулетмурата Тажимуратова. Он призывал граждан выйти на мирный митинг 5 июля. Позже, под давлением демонстрантов, активиста отпустили.

Даулетмурат Тажимуратов призывает жителей выступить против конституционной реформы и выходить на митинг. Видео телеграм-канала Orda

В Нукусе собравшиеся скандируют «Даулет», судя по всему, в поддержку Даулетмурату Тажимуратову. Видео телеграм-канала Orda

Реакция протестующих на освобождение Тажимуратова. Видео телеграм-канала Orda

На фоне протестов Узбекистан закрыл пункт пропуска на границе с Мангистауской областью Казахстана. Это объяснили выходом из строя информационной системы. Комитет национальной безопасности Казахстана также заявил, что планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакстан — Бейнеу.

Позиция властей Узбекистана

МВД Узбекистана расценило демонстрацию как незаконную и заявило, что граждане неправильно поняли суть поправок. Для «недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений» акцию прекратили с привлечением «сил и средств правоохранительных органов».

2 июля власти Узбекистана заявили о попытке захвата органов власти протестующими. По мнению чиновников, «организаторы беспорядков», «прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан» собрали людей на площади административных зданий в Нукусе. Демонстранты «предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане», несмотря на «проводимую Республикой Узбекистан политику открытости и свободного волеизъявления».

«Противозаконные действия зачинщиков» пресекли правоохранительные органы. В заявлении также говорится о «попытках отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации» в республике, «путём целенаправленных информационных выбросов».