Умер автор мультфильмов «Чебурашка», «Дядя Степа — милиционер» и «Снежная королева» Леонид Шварцман Статьи редакции
Ему был 101 год.
О смерти мультипликатора Леонида Шварцмана сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма».
Среди работ Шварцмана — «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котёнок по имени Гав», «Дядя Степа — милиционер», «Варежка», мультфильм о Крокодиле Гене и Чебурашке, «38 попугаев».
30 августа 2021 года мультипликатору исполнился 101 год.
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F
Газон терпи
Носки стирает.
В стену кулаком
101, круть! всё повидал, куча эпох, куча людей, охуеть
Жаль, что не 22-го февраля
не поал, какая разница ваще
Я бы не хотел прожить 101 год, пережить нацистскую Германию, ГУЛАГовскую подшконию и накануне своей смерти дожить и стать свидетелем того, как твоя страна, натянув на себя оба этих режима, начала творить эту всю хуйню.
Гулаговскую ещё не до конца натянули: фильтрационные лагеря работают только для жителей Украины.
Тренируются, натаскивают кадры. А когда их выпиздуют обратно - применят опыт на местах
еще один приперся, пиздец, оглумили вы своей юкрейн
зато какой охуенный опыт! сколько всего можно рассказать и поведать, ты шо
и чо вы все с этой войной то бегаете, не заебало?
24 тогда. Или за 1 день до, 23
Я не уверен, что он был в здравом уме. Но если был, то респект. В таком-то возрасте сохранить рассудок.
всем тут присутствующем желаю прожить столько же!
Охуел? мне тоже 101овгушцдчлвооаллшшшшшшш
Ахуеть!
Спасибо за его творчество. Лучшие мультфильмы ❤️
🫡 Леонид Аронович, спасибо за отличные мультфильмы, которые не просто нравились, а учили доброму, светлому и показывали четкую грань между добром и злом, порядочностью и малодушием.
never forget.
Good night, sweet prince
Не тот дед
Хочешь чтобы тот тоже в 101 умер?!
а можно не надо
Постучи по дереву!
Вот этот мульт очень люблю.
Ненавидел всей душой — подставила она варежку (это как с той рекламой про икеевскую лампу)
А ты знаешь, что у того ролика про лампу есть продолжение?
Да :) Для таких как я :)
честный F
японцы украли все
Тачку мою, с навозом
говнюки, получается
Хорошо, что не застанет момент релиза нового чебурашки.
В долгий путь! ❤
F
Почему он, а не другой?
Легенда!
F
крутой дед был покойся с миром
Ну умер и умер.
Подумаешь.
Я вот мороженное ем.
Сгинь отсюда, какол
Подумаешь какой то старикан сдох..
Чего парится..жизнь то дальше идет.
Радуйся.
Это у вас в хохляндии нет культуры уважения к умершим. А мы память усопших чтим