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Умер автор мультфильмов «Чебурашка», «Дядя Степа — милиционер» и «Снежная королева» Леонид Шварцман Статьи редакции

Ему был 101 год.

О смерти мультипликатора Леонида Шварцмана сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма».

Среди работ Шварцмана — «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котёнок по имени Гав», «Дядя Степа — милиционер», «Варежка», мультфильм о Крокодиле Гене и Чебурашке, «38 попугаев».

30 августа 2021 года мультипликатору исполнился 101 год.

Видео из телеграм-канала БакунинЪ

#новости #мультфильмы #некрологи

796 просмотров
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Пыльный завод

Газон терпи

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Носки стирает.

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Пыльный завод

В стену кулаком

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Прохладный Илья

101, круть! всё повидал, куча эпох, куча людей, охуеть

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Человек кусает собаку

Жаль, что не 22-го февраля

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Прохладный Илья

не поал, какая разница ваще

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Человек кусает собаку

Я бы не хотел прожить 101 год, пережить нацистскую Германию, ГУЛАГовскую подшконию и накануне своей смерти дожить и стать свидетелем того, как твоя страна, натянув на себя оба этих режима, начала творить эту всю хуйню.

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Антон Занудный

Гулаговскую ещё не до конца натянули: фильтрационные лагеря работают только для жителей Украины.

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Йолкин

Тренируются, натаскивают кадры. А когда их выпиздуют обратно - применят опыт на местах

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Прохладный Илья

еще один приперся, пиздец, оглумили вы своей юкрейн

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Прохладный Илья

зато какой охуенный опыт! сколько всего можно рассказать и поведать, ты шо

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Прохладный Илья

и чо вы все с этой войной то бегаете, не заебало?

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Crassius Curio

24 тогда. Или за 1 день до, 23

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Баяр Сэдэнжавай

Я не уверен, что он был в здравом уме. Но если был, то респект. В таком-то возрасте сохранить рассудок.

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Прохладный Илья

всем тут присутствующем желаю прожить столько же!

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Арнольд Пушкин

Охуел? мне тоже 101овгушцдчлвооаллшшшшшшш

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Станислав

Ахуеть!

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Savage Savage

Спасибо за его творчество. Лучшие мультфильмы ❤️

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Дешевый хичхакер

🫡 Леонид Аронович, спасибо за отличные мультфильмы, которые не просто нравились, а учили доброму, светлому и показывали четкую грань между добром и злом, порядочностью и малодушием.

never forget.

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Понятный турник

Good night, sweet prince

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Пыльный завод

Не тот дед

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Скрепный кремпай

Хочешь чтобы тот тоже в 101 умер?!

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Crassius Curio

а можно не надо

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Йолкин

Постучи по дереву!

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Варежка

Вот этот мульт очень люблю.

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Noname nonamer

Ненавидел всей душой — подставила она варежку (это как с той рекламой про икеевскую лампу)

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А ты знаешь, что у того ролика про лампу есть продолжение?

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Noname nonamer

Да :) Для таких как я :)

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Нурлан Самбуров

честный F

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Ирина Китаева

японцы украли все

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Старший кот

Тачку мою, с навозом

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Нурлан Самбуров

говнюки, получается

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Nikita Sigachev

Хорошо, что не застанет момент релиза нового чебурашки.
В долгий путь! ❤

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пепси

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Дон Карлионе

Почему он, а не другой?

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Мюллер против войны

Легенда!

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Виталий Лановой

крутой дед был покойся с миром

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Dmytry Kovalsky

Ну умер и умер.
Подумаешь.
Я вот мороженное ем.

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cVинореZ

Сгинь отсюда, какол

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Dmytry Kovalsky

Подумаешь какой то старикан сдох..
Чего парится..жизнь то дальше идет.
Радуйся.

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cVинореZ

Это у вас в хохляндии нет культуры уважения к умершим. А мы память усопших чтим

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