В столице региона прошли столкновения демонстрантов с милицией. Правоохранители использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ — есть серьёзно раненые и погибшие.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу крупнейшего региона страны Каракалпакстан, где с 1 июля идут митинги против конституционной реформы. После встречи с депутатами местного парламента, «представителями старшего поколения и активом» республики в Нукусе он пообещал не вносить поправки в Основной закон.

С учётом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в конституцию ещё продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан. пресс-служба президента Узбекистана

В ночь на 3 июля Мирзиёев ввёл в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения. Он действует до 2 августа. На период ЧП комендантский час с 21:00 до 07:00. Указ президента предполагает «усиление охраны общественного порядка», ограничение движения транспорта, проведение личного досмотра и проверки документов, ограничение на въезд и выезд из республики.

«В дополнение к силам и средствам, указанным выше, для поддержания режима чрезвычайного положения привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана», — пишет «Газета.uz». Местные СМИ сообщали, что Нукусе проходили столкновения протестующих с милицией. Силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Есть серьёзно раненые и погибшие, но точное их количество неизвестно — в городе не работают интернет и мобильная связь.

Красная жидкость — не кровь, а подкрашенная вода из водомётов. Видео Turkmen.news

Видео Turkmen.news

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3 июля около 13:00 самолёт президента Узбекистана второй раз за время протестов вылетел в Нукус, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на данные Flightradar24. С какой целью Мирзиёев снова отправился в Каракалпакстан, неизвестно.

Протесты в крупнейшем регионе Узбекистана начались 1 июля. Поводом стали поправки в Конституцию, которые предполагают увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет, «обнуление» сроков действующего главы государства, а также исключение из Основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.