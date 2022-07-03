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Новости

Президент Узбекистана на фоне протестов пообещал не вносить в Конституцию поправки, лишающие Каракалпакстан суверенитета Статьи редакции

В столице региона прошли столкновения демонстрантов с милицией. Правоохранители использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ — есть серьёзно раненые и погибшие.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу крупнейшего региона страны Каракалпакстан, где с 1 июля идут митинги против конституционной реформы. После встречи с депутатами местного парламента, «представителями старшего поколения и активом» республики в Нукусе он пообещал не вносить поправки в Основной закон.

С учётом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в конституцию ещё продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан.

пресс-служба президента Узбекистана

В ночь на 3 июля Мирзиёев ввёл в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения. Он действует до 2 августа. На период ЧП комендантский час с 21:00 до 07:00. Указ президента предполагает «усиление охраны общественного порядка», ограничение движения транспорта, проведение личного досмотра и проверки документов, ограничение на въезд и выезд из республики.

«В дополнение к силам и средствам, указанным выше, для поддержания режима чрезвычайного положения привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана», — пишет «Газета.uz». Местные СМИ сообщали, что Нукусе проходили столкновения протестующих с милицией. Силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Есть серьёзно раненые и погибшие, но точное их количество неизвестно — в городе не работают интернет и мобильная связь.

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3 июля около 13:00 самолёт президента Узбекистана второй раз за время протестов вылетел в Нукус, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на данные Flightradar24. С какой целью Мирзиёев снова отправился в Каракалпакстан, неизвестно.

Протесты в крупнейшем регионе Узбекистана начались 1 июля. Поводом стали поправки в Конституцию, которые предполагают увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет, «обнуление» сроков действующего главы государства, а также исключение из Основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

Новости
Протесты в Узбекистане из-за поправок в Конституцию. Главное Статьи редакции

«Обнуление» сроков президента, исключение из Основного закона гарантии суверенитета автономного Каракалпакстана и права его народа на отделение.

Фото телеграм-канала Makan.uz

#новости #право #протесты #узбекистан

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53 комментария
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 Виталя Вентилятор

Смотрите россияне, ВСЕГО 2-3 ДНЯ НАСТОЯЩИХ ПРОТЕСТОВ нужно потерпеть, и потом не нужно будет терпеть ГОДАМИ

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Виталя Вентилятор

ладно-ладно, извините, у вас конечно совсем другая ситуация

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17 комментариев
Приемлемый Русский

Сматрите украинцы, люди хотят суверенитета и возможности выхода своей республики из страны, и у них не забирают такую возможность, а не начинают вводить как на донбасс вооруженных националистов чтобы подавить протесты

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8 комментариев
Егор Павлюк

Но ведь тогда они не смогут кричать, что от них ничего не зависит. Ты только прикинь, если они скинут Пу, то окажется, что в войне есть их вина, как и во всей прочей хрени. Ибо они могли всё это время сделать что-то, но предпочитали сисю мять. Неудобно получится)

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1 комментарий
Melm

Что изменилось-то, каракалпаки объявили независимость? Сейчас самых активных протестующих пересажают/убьют, через год примут те же самые поправки. Диктатор просто понял, что нужно лучше подготовиться.

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1 комментарий
Семен Петров

И что же изменилось за эти 2 дня? Насколько я понимаю, обнуление никто не отменил.

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6 комментариев
Nick Nick

А че там с обнулением сроков?

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Welein

От этого диктатор отказаться пока не готов

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Николай Колчин

Обещать не значит жениться.

P.S. Уточнение про "подкрашенную воду" — важное. Потому-что без знания этого, видео выглядели жутковато.

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Семен Петров

Соглашусь, вчера было сложно даже представить, что же там такое произошло, что столько крови

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Честный ежик

Это еще один пример как должны работать народные массы. Каракалпаки отстояли себя

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Город Хлебный

Отстоять то отстояли, поправки отменили, но на улице бойня не прекращается. Чувствую, хорошим это не кончится...

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Билет на Транай

О суверенитете Каракалпакстана должен голосовать весь Узбекистан!

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Баяр Сэдэнжавай

У диктаторов, видимо, есть какой-то пункт, чтобы обосраться на пустом месте. В итоге, ничего не получил и сделал только хуже.

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Виталя Вентилятор

диктаторы по умолчанию всегда обосраны

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Иркутский Женя

Диктатура — это отсутствие обратной связи, когда тебе все говорят то, что ты хочешь услышать. А потом раз и народ вышел на улицы, хотя все же счастливы были…

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Bussy Beard

Просто в их ситуации легко потерять берега.

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Hfr Olod

Срочно президента Узбекистана на тж! Ему тут быстро объяснят что протесты не работают, он не знает, вот лох))

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Nikita Schmidt
пообещал не вносить в Конституцию поправки, лишающие Каракалпакстан суверенитета

Надеюсь они ему не поверили

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Город Хлебный

Нет оснований не верить. Если внесут, то ежу понятно, что будет протесты похлеще (судя по прошлым дням)

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