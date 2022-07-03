Президент Узбекистана на фоне протестов пообещал не вносить в Конституцию поправки, лишающие Каракалпакстан суверенитета Статьи редакции
В столице региона прошли столкновения демонстрантов с милицией. Правоохранители использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ — есть серьёзно раненые и погибшие.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу крупнейшего региона страны Каракалпакстан, где с 1 июля идут митинги против конституционной реформы. После встречи с депутатами местного парламента, «представителями старшего поколения и активом» республики в Нукусе он пообещал не вносить поправки в Основной закон.
В ночь на 3 июля Мирзиёев ввёл в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения. Он действует до 2 августа. На период ЧП комендантский час с 21:00 до 07:00. Указ президента предполагает «усиление охраны общественного порядка», ограничение движения транспорта, проведение личного досмотра и проверки документов, ограничение на въезд и выезд из республики.
«В дополнение к силам и средствам, указанным выше, для поддержания режима чрезвычайного положения привлекаются силы и средства Министерства обороны Узбекистана», — пишет «Газета.uz». Местные СМИ сообщали, что Нукусе проходили столкновения протестующих с милицией. Силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Есть серьёзно раненые и погибшие, но точное их количество неизвестно — в городе не работают интернет и мобильная связь.
3 июля около 13:00 самолёт президента Узбекистана второй раз за время протестов вылетел в Нукус, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на данные Flightradar24. С какой целью Мирзиёев снова отправился в Каракалпакстан, неизвестно.
Протесты в крупнейшем регионе Узбекистана начались 1 июля. Поводом стали поправки в Конституцию, которые предполагают увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет, «обнуление» сроков действующего главы государства, а также исключение из Основного закона положений о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.
Смотрите россияне, ВСЕГО 2-3 ДНЯ НАСТОЯЩИХ ПРОТЕСТОВ нужно потерпеть, и потом не нужно будет терпеть ГОДАМИ
ладно-ладно, извините, у вас конечно совсем другая ситуация
Сматрите украинцы, люди хотят суверенитета и возможности выхода своей республики из страны, и у них не забирают такую возможность, а не начинают вводить как на донбасс вооруженных националистов чтобы подавить протесты
Но ведь тогда они не смогут кричать, что от них ничего не зависит. Ты только прикинь, если они скинут Пу, то окажется, что в войне есть их вина, как и во всей прочей хрени. Ибо они могли всё это время сделать что-то, но предпочитали сисю мять. Неудобно получится)
Что изменилось-то, каракалпаки объявили независимость? Сейчас самых активных протестующих пересажают/убьют, через год примут те же самые поправки. Диктатор просто понял, что нужно лучше подготовиться.
И что же изменилось за эти 2 дня? Насколько я понимаю, обнуление никто не отменил.
А че там с обнулением сроков?
От этого диктатор отказаться пока не готов
Обещать не значит жениться.
P.S. Уточнение про "подкрашенную воду" — важное. Потому-что без знания этого, видео выглядели жутковато.
Соглашусь, вчера было сложно даже представить, что же там такое произошло, что столько крови
Это еще один пример как должны работать народные массы. Каракалпаки отстояли себя
Отстоять то отстояли, поправки отменили, но на улице бойня не прекращается. Чувствую, хорошим это не кончится...
О суверенитете Каракалпакстана должен голосовать весь Узбекистан!
У диктаторов, видимо, есть какой-то пункт, чтобы обосраться на пустом месте. В итоге, ничего не получил и сделал только хуже.
диктаторы по умолчанию всегда обосраны
Диктатура — это отсутствие обратной связи, когда тебе все говорят то, что ты хочешь услышать. А потом раз и народ вышел на улицы, хотя все же счастливы были…
Просто в их ситуации легко потерять берега.
Срочно президента Узбекистана на тж! Ему тут быстро объяснят что протесты не работают, он не знает, вот лох))
Надеюсь они ему не поверили
Нет оснований не верить. Если внесут, то ежу понятно, что будет протесты похлеще (судя по прошлым дням)