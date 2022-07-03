Силовики увезли учёного из больницы, куда он попал с острой болью.

Фото из личного архива Колкера

Новосибирский учёный Дмитрий Колкер умер в московском СИЗО. 54-летнего мужчину задержали по подозрению в госизмене. О кончине Колкера сообщили его близкие, опубликовав телеграмму. «02.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался», — говорится в документе. Информацию подтвердил источник ТАСС.

У Колкера была IV стадия рака поджелудочной железы с метастазами. 30 июня сотрудники ФСБ забрали его из больницы, куда учёный попал с острой болью.

Колкер, доктор физико-математических наук, профессор, заведовал лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете (НГУ), а также преподавал на кафедре лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). 30 июня Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении учёного под стражу до 29 августа 2022 года по подозрению в госизмене. Детали дела не сообщаются.

По словам родственников Колкера, основанием для возбуждения дела послужили лекции, которые профессор читал студентам во время международной конференции в Китае. При этом сын мужчины утверждает, что все его презентации перед каждым публичным выступлением заверялись сотрудниками ФСБ. После ареста Колкер был перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.