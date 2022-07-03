В СИЗО умер подозреваемый в госизмене новосибирский физик Дмитрий Колкер. У него был рак IV степени Статьи редакции
Силовики увезли учёного из больницы, куда он попал с острой болью.
Новосибирский учёный Дмитрий Колкер умер в московском СИЗО. 54-летнего мужчину задержали по подозрению в госизмене. О кончине Колкера сообщили его близкие, опубликовав телеграмму. «02.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался», — говорится в документе. Информацию подтвердил источник ТАСС.
У Колкера была IV стадия рака поджелудочной железы с метастазами. 30 июня сотрудники ФСБ забрали его из больницы, куда учёный попал с острой болью.
Колкер, доктор физико-математических наук, профессор, заведовал лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете (НГУ), а также преподавал на кафедре лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). 30 июня Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении учёного под стражу до 29 августа 2022 года по подозрению в госизмене. Детали дела не сообщаются.
По словам родственников Колкера, основанием для возбуждения дела послужили лекции, которые профессор читал студентам во время международной конференции в Китае. При этом сын мужчины утверждает, что все его презентации перед каждым публичным выступлением заверялись сотрудниками ФСБ. После ареста Колкер был перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Сука фашисты сраные. Что они от него хотели узнать? Какие линии науки он курировал?.... Ядерное оружие поломалось или чо
Шарики в голове за ролики зашли.
Настоящая госизмена - это убивать ученых ради звездочек на погонах
Я с первого раза иначе прочитал
Руки прочь от СО РАН, гебня ебучая. Если бы не отечественная наука, не на танках бы Киев за 3 брали, а на членах деревянных верхом
Это был бы перформанс
А после прилёта в них ракет стали бы инсталляцией
Твари даже умереть спокойно смертельно больному человеку не дали,сделали все чтобы он мучался.Садисты,палачи,сученыши.
Вот ещё одного 75-летнего профессора сослали в Лефортово
https://tayga.info/178186
Рили фашисты, какого хера им надо от человека на последней стадии рака или 75-летнего деда
Щас начнут что-нибудь типа «дела Академгородка», и всё НГУ пересажают
Да вот история с Колкером вообще непонятная, ну в Китай ездил с лекцией, но у него было заключение, что в его лекциях нет гос тайны. Реально звучит как на ровном месте мужика угробили, ублюдки.
У моей жены начальник лабы год в Китае жил, почётный профессор какого-то китайского вуза, его по такой логике также могут притянуть. Единственное, что Колкер лазерами занимался, а этот ближе к медицинской химии, может это его спасёт.
Этой стране не нужны ученые, только ебаная гэбня с 3мя классами образования
но ведь дело завели, придётся кого-нибудь другого сажать за госизмену
F
Ещё один не тот дед умер в СИЗО.
54 года - дед?
К сожалению, для него это было уже вопросом времени. Может месяц, может, два-три. Рак поджелудочной - один из самых агрессивных типов рака.
Есть сомнения насчет умственных способностей данного товарища
Что?
Туповатый он, говорю
Нет ты
Я себя и не называю профессором