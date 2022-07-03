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В СИЗО умер подозреваемый в госизмене новосибирский физик Дмитрий Колкер. У него был рак IV степени Статьи редакции

Силовики увезли учёного из больницы, куда он попал с острой болью.

Фото из личного архива Колкера 

Новосибирский учёный Дмитрий Колкер умер в московском СИЗО. 54-летнего мужчину задержали по подозрению в госизмене. О кончине Колкера сообщили его близкие, опубликовав телеграмму. «02.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался», — говорится в документе. Информацию подтвердил источник ТАСС.

У Колкера была IV стадия рака поджелудочной железы с метастазами. 30 июня сотрудники ФСБ забрали его из больницы, куда учёный попал с острой болью.

Колкер, доктор физико-математических наук, профессор, заведовал лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете (НГУ), а также преподавал на кафедре лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). 30 июня Советский районный суд Новосибирска вынес решение о заключении учёного под стражу до 29 августа 2022 года по подозрению в госизмене. Детали дела не сообщаются.

По словам родственников Колкера, основанием для возбуждения дела послужили лекции, которые профессор читал студентам во время международной конференции в Китае. При этом сын мужчины утверждает, что все его презентации перед каждым публичным выступлением заверялись сотрудниками ФСБ. После ареста Колкер был перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

#новости #госизмена #сизо

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21 комментарий
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 фискальный регистратор

Сука фашисты сраные. Что они от него хотели узнать? Какие линии науки он курировал?.... Ядерное оружие поломалось или чо

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Антон Занудный

Шарики в голове за ролики зашли.

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Минеральный Петя

Настоящая госизмена - это убивать ученых ради звездочек на погонах

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Макрон потерял телефон
02.07.2022 доставлен в ГКБ ...

Я с первого раза иначе прочитал

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darkAlert

Руки прочь от СО РАН, гебня ебучая. Если бы не отечественная наука, не на танках бы Киев за 3 брали, а на членах деревянных верхом

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Славой Жижек

Это был бы перформанс

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Неподходящая длина или формат

А после прилёта в них ракет стали бы инсталляцией

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Режу лук как Итачи

Твари даже умереть спокойно смертельно больному человеку не дали,сделали все чтобы он мучался.Садисты,палачи,сученыши.

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Симпатичный колос

Вот ещё одного 75-летнего профессора сослали в Лефортово
https://tayga.info/178186
Рили фашисты, какого хера им надо от человека на последней стадии рака или 75-летнего деда

СМИ: Еще одного новосибирского ученого забрали в…
Пожилого ученого из Новосибирска арестовали по подозрению в «госизмене». 75-летнего профессора НГУ…
tayga.info
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Антон Дмитриченко

Щас начнут что-нибудь типа «дела Академгородка», и всё НГУ пересажают

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Симпатичный колос

Да вот история с Колкером вообще непонятная, ну в Китай ездил с лекцией, но у него было заключение, что в его лекциях нет гос тайны. Реально звучит как на ровном месте мужика угробили, ублюдки.
У моей жены начальник лабы год в Китае жил, почётный профессор какого-то китайского вуза, его по такой логике также могут притянуть. Единственное, что Колкер лазерами занимался, а этот ближе к медицинской химии, может это его спасёт.

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Vlad Gigachad

Этой стране не нужны ученые, только ебаная гэбня с 3мя классами образования

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Хесоям

но ведь дело завели, придётся кого-нибудь другого сажать за госизмену

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Коммерческий Слава

F

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Сладкий Бубалех

Ещё один не тот дед умер в СИЗО.

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Sergei Timofeyev

54 года - дед?

К сожалению, для него это было уже вопросом времени. Может месяц, может, два-три. Рак поджелудочной - один из самых агрессивных типов рака.

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Сукин Отец

Есть сомнения насчет умственных способностей данного товарища

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Евгений Киров

Что?

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Сукин Отец

Туповатый он, говорю

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Симпатичный колос

Нет ты

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Сукин Отец

Я себя и не называю профессором

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