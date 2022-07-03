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Новости

В Белгороде произошла серия взрывов: минимум три человека погибли, четверо пострадали. Власти России обвинили Украину Статьи редакции

Как утверждают в Минобороны РФ, Киев нанёс удар кассетными боеприпасами — это считается военным преступлением.

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Ночью 3 июля в Белгороде произошла серия взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков» и пожаре в частном доме. Чиновник не указал причин произошедшего: он предположил, что это связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). О серии взрывов сообщали и жители Курска. По предварительным данным, там работает ПВО.

Место взрыва на улице Маяковского. Фото «Белгород Новости»
Фото Евгения Силантьева 

Осторожно: громкий резкий звук

Утром 3 июля Гладков сообщил, что в Белгороде пострадали четыре человека, трое погибли. Повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять из них разрушены полностью. Двоих пострадавших госпитализировали: десятилетнего ребёнка и мужчину, находящегося в тяжёлом состоянии.

«Как нам спать спокойно теперь?», — спросила жительница Белгорода. «Никак», — ответил губернатор Вячеслав Гладков. Видео Zvezdanews

Минобороны России заявило, что Украина нанесла по жилым районам Белгорода и Киева удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Использование кассетных боеприпасов запрещено международным договором. Минобороны утверждает, что все три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Обломки одной из них упали на жилой дом. Также Минобороны заявило, что ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлёте к Курску.

Председатель общественного совета при Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук утверждает, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1». По его словам, на вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет. Военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT также заявили The Insider, что в многоэтажный дом в Белгороде попала первая ступень ракеты российского ЗРПК «Панцирь».

Фото из телеграм-канала «Жесть Белгород»

Белгородская область граничит с Украиной. С начала военных действий в регионе неоднократно случались взрывы. В области действует жёлтый уровень террористической опасности.

#новости #конфликтвукраине #белгород

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66 комментариев
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 Разумист

Ситуация конечно неоднозначная. Но есть решение чтоб избежать жертв среди мирного населения. РФ должна перестать сопротивляться и отключить свою ПВО. Это поспособствует скорейшему завершению спецоперации на територии БНР.

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BigBrotherBear

Сколько до линии фронта с Белгорода?
Около 70 км? + поправка на стрельбу с тыла (15+ км). И сбили ровно над жилыми кварталами?)

Особенно понравилось: "кассетные боеприпасы". Но на город упали просто осколки ракеты. Как они боеприпасы узнали то?).

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1 комментарий
Vitalii Serdiuk

"удар кассетными боеприпасами — это считается военным преступлением." это блять шутка такая?

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Сергей Дворниченко

орнул, сами постоянно херачат такими, даже не считают что бомбить касетными, фугасными и фосфорными что то плохое. Даже тут обосрались.

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1 комментарий
Yggdrasil

Отрицалово — как смысл существования режима

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Zzzzzzz

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Конвенция_по_кассетным_боеприпасам

Ни Россия, ни США, ни Украина не подписали конвенцию по кассетным бомбам, то есть могут их использовать. Хз чё в Минобороне курят

Конвенция по кассетным боеприпасам
Конвенция по кассетным боеприпасам (англ. Convention on Cluster Munitions, CCM) — международный…
ru.m.wikipedia.org
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Любой пёс_анон

Тут же все черты гопников. Необразованные, вечно пиздят, переводят стрелки, часто драться не умеют, выбирают жертву поменьше.

А так они уже давно берут украинские обвинения, переделывают под свой лад и не парятся.

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Разумист

Да и вообще Московские каналы разгоняют "удар по жилому квартала Белгорода с огромным числом погибших". Удар наносился не по жилому кварталу, а высокоточным снарядом по складу боеприпасов, снабжающему боеприпасами всю Харьковскую группировку РФ, пытаются подверстать и подвести туда потери среди мирного населения, которые могут быть или просто выдуманы, или вброшены под видом заранее законсервированных тел.

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BigBrotherBear

Ракету сбили ровно над жилыми кварталами, после 70+ км фронта контролируемого РФ, на фоне побед на Змеином и "точного" удара по Краматорску. Это на почти 130 день войны...

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1 комментарий
Ладно

Ахах, сук, в голосину

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Вопросы с Дмитрием Орловым

Вопрос русским. Если русское ПВО в борьбе с тремя дронами расхерачило город, то что россияне будут делать против ракет НАТО?

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Антон Занудный

Бежать.

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4 комментария
Dmytry Kovalsky

Глупый вопрос. Ты не подумал что русские сами хотят попасть в рай как можно скорее вместе с президентом ? Какой же ты примитивный.

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Сильный американец

самим всё разрушить, чтобы враг остался ни с чем

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Ivan Kashyrskyy

Их же всех сбили? Какие кассетные боеприпасы? МО РФ врать не будет же, да?

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BigBrotherBear

У оного шизофазия)
Сначала кассетные боеприпасы, потом осколки сбитых ракет.
У ебанашек позорное отступление под артой - жест доброй воли, сука)

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Кот Cerny

не взрывов а хлопков! хватить людям врать уже!

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darkAlert

не хлопков, а громких звуков!

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СБУшечка

Классический отсос ВАТНОГО ПВО.

Разбираемся.
Верхняя стрелчока - первая ракета ЗРК "Панцирь-С1", выстреленная в БПЛА. Ракета успешно поразила цель.
Нижняя стрелочка - вторая ракета ЗРК "Панцирь-С1", ракета упала на жилые дома.

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Полтергей

Не очень понятно куда пытаются попасть украинцы если у них на собственной территории достаточно целей?

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Виталя Вентилятор

Искандеры ебашат по Харькову из Белгорода

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UFO Driver

Ракеты на Харьков из под Белгорода летят.

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Берды Бердыев

Это можно объяснить диверсией

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Ладно

😏

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BigBrotherBear

Всё может быть...

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Германский огонь
В России давно перестали считаться с интересами простых людей…

И с жизнью.

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Крепкий

На магните точно по стрелке

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Дон Карлионе

Почему армия РФ ставит ПВО в городах? Пусть в поле выезжает и там сдохнет.

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BigBrotherBear

Видимо 70 км до Харькова мало и никто не хочет в поле ночевать...

Но скорее всего - специально сбили.
Это же не как с Киевом, что линия фронта была впритык к городу и ебашили близко и низко. На севере города прямо в дом попало и расхуярило неплохо (но восстанавливают). А на западе прямо над двором хуянули, всё было в мелких осколках посечено (будто картечь).

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Дмитрий Анисимов

Граждане, не ведитесь на провокации! Какие взрывы, это была серия громких хлопков. Даже скорее громких звуков. Да, есть погибшие, ну видимо хлопки были с высокой звуковой амплитудой. Нужно доверять нашим уважаемым СМИ. Нет поводов для беспокойства.

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Руслан Лебедев

Мне кажется что тут всё предельно ясно: российская ПВО сбила украинскую ракету в неудачном месте. А украинская ракета летела на какой-нибудь российский склад, как это было ранее (в тех случаях пострадавших не было).

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BigBrotherBear

Только вопрос: специально сбили там или нет. Всё же до линии фронта дохуя км...

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BigBrotherBear

"Минобороны России заявило, что Украина нанесла по жилым районам Белгорода и Киева удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами."

"Минобороны утверждает, что все три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Обломки одной из них упали на жилой дом."

Я этим мразям намекну, кто невозможно сбить ракеты НАД жилыми кварталами, если ракеты летят В оные, блядь!

70+ км фронта к Белгороду и 90+ к Курску, на почти 130й день из сбивают ровно над жилыми кварталами. Совпадение? - А вот хуй!
P.S.: арта не на линии фронта хуярит, а на безопасном расстоянии в тылу. Спокойно добавляем от 15км

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Евген Коновалец

По реакции губернатора похоже что РФ начинает бомбить себя

Хз зачем, поддержка войны и так вроде зашкаливает

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Неправильный рак

Зашкаливает только на словах, теперь надо чтобы народ слезно кинулся защищать Родину от фашистов новой волны или что они там придумают, думаю подготовка к мобилизации

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1 комментарий
Пространственный яд

Свастику уже нашли на ракетах?

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Senya

Тут однозначно все или не очень?

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Сильный американец

Однозначно то, что случилось (не впервые) неизбежное: военные действия на территории самой России

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Дон Карлионе

Да своих начали бомбить. Готовят сакральных жертв для массовой могилизации

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Евген Коновалец

Не очень ясно кто бомбил. Хотя возможно бомбили обе стороны, рашка решила добавить драматизма мирными

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Скромный Пирожок

Интересно в белгороде перед этим включается сирена воздушной тревоги?

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Jereyaut

Нет, войны же нет, тревоги не надо включать. А про бомбоубежища сказали "кому положено тот знает где они, а для простых смертных мест нет, в подвале можете посидеть только они закрыты"

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a handsome cat

Вячеслав Хлопков

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Сильный американец

Охлопков

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Макрон потерял телефон

А чё так можно что ли?
Я думал хлопать в СМИ надо всем

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Dmytry Kovalsky

Да все же просто.
Надо уступить Украине часть Белгорода что бы спасти человеческие жизни. Это же ясно как божий день.

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отображаемое имя

Губернатор сказал, что это была серия громких звуков t.me/vvgladkov/526

Настоящий Гладков
Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте.
Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выя...
Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте.
Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО.
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Dan

Он про себя, как ебнуло так произошла серия громких звуков в трусах

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Dan

Не взрывы, а хлопки

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darkAlert

ГРОМКИЕ ЗВУКИ БЛЯТЬ, ЗВУУКИИ!!!!!

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Олег Х

Не ну а чо они

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Тбилисский сверчок

Почему то в новость забыли приложить фото с точкой у на грузовике и на развалинах дома

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unknown

Это все фейки

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Nact

А вот кондиционеры выключать надо было

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Бандерiвець на бандеромобiлi
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Yggdrasil

А что делать будете, ребята, против Химарсов-то? Думали, можно запускать ракеты по украинским городам и, видя, 6-месячное снабжение Украины оружием, не получать ничего в ответ?

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Ближний коктейль

Ответочка

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Виталя Вентилятор

нет

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