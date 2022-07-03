В Белгороде произошла серия взрывов: минимум три человека погибли, четверо пострадали. Власти России обвинили Украину Статьи редакции
Как утверждают в Минобороны РФ, Киев нанёс удар кассетными боеприпасами — это считается военным преступлением.
Ночью 3 июля в Белгороде произошла серия взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков» и пожаре в частном доме. Чиновник не указал причин произошедшего: он предположил, что это связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). О серии взрывов сообщали и жители Курска. По предварительным данным, там работает ПВО.
Осторожно: громкий резкий звук
Утром 3 июля Гладков сообщил, что в Белгороде пострадали четыре человека, трое погибли. Повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять из них разрушены полностью. Двоих пострадавших госпитализировали: десятилетнего ребёнка и мужчину, находящегося в тяжёлом состоянии.
Минобороны России заявило, что Украина нанесла по жилым районам Белгорода и Киева удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Использование кассетных боеприпасов запрещено международным договором. Минобороны утверждает, что все три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Обломки одной из них упали на жилой дом. Также Минобороны заявило, что ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлёте к Курску.
Председатель общественного совета при Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук утверждает, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1». По его словам, на вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет. Военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT также заявили The Insider, что в многоэтажный дом в Белгороде попала первая ступень ракеты российского ЗРПК «Панцирь».
Белгородская область граничит с Украиной. С начала военных действий в регионе неоднократно случались взрывы. В области действует жёлтый уровень террористической опасности.
Ситуация конечно неоднозначная. Но есть решение чтоб избежать жертв среди мирного населения. РФ должна перестать сопротивляться и отключить свою ПВО. Это поспособствует скорейшему завершению спецоперации на територии БНР.
Сколько до линии фронта с Белгорода?
Около 70 км? + поправка на стрельбу с тыла (15+ км). И сбили ровно над жилыми кварталами?)
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Особенно понравилось: "кассетные боеприпасы". Но на город упали просто осколки ракеты. Как они боеприпасы узнали то?).
"удар кассетными боеприпасами — это считается военным преступлением." это блять шутка такая?
орнул, сами постоянно херачат такими, даже не считают что бомбить касетными, фугасными и фосфорными что то плохое. Даже тут обосрались.
Отрицалово — как смысл существования режима
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Конвенция_по_кассетным_боеприпасам
Ни Россия, ни США, ни Украина не подписали конвенцию по кассетным бомбам, то есть могут их использовать. Хз чё в Минобороне курят
Тут же все черты гопников. Необразованные, вечно пиздят, переводят стрелки, часто драться не умеют, выбирают жертву поменьше.
А так они уже давно берут украинские обвинения, переделывают под свой лад и не парятся.
Да и вообще Московские каналы разгоняют "удар по жилому квартала Белгорода с огромным числом погибших". Удар наносился не по жилому кварталу, а высокоточным снарядом по складу боеприпасов, снабжающему боеприпасами всю Харьковскую группировку РФ, пытаются подверстать и подвести туда потери среди мирного населения, которые могут быть или просто выдуманы, или вброшены под видом заранее законсервированных тел.
Ракету сбили ровно над жилыми кварталами, после 70+ км фронта контролируемого РФ, на фоне побед на Змеином и "точного" удара по Краматорску. Это на почти 130 день войны...
Ахах, сук, в голосину
Вопрос русским. Если русское ПВО в борьбе с тремя дронами расхерачило город, то что россияне будут делать против ракет НАТО?
Бежать.
Глупый вопрос. Ты не подумал что русские сами хотят попасть в рай как можно скорее вместе с президентом ? Какой же ты примитивный.
самим всё разрушить, чтобы враг остался ни с чем
Их же всех сбили? Какие кассетные боеприпасы? МО РФ врать не будет же, да?
У оного шизофазия)
Сначала кассетные боеприпасы, потом осколки сбитых ракет.
У ебанашек позорное отступление под артой - жест доброй воли, сука)
не взрывов а хлопков! хватить людям врать уже!
не хлопков, а громких звуков!
Классический отсос ВАТНОГО ПВО.
Разбираемся.
Верхняя стрелчока - первая ракета ЗРК "Панцирь-С1", выстреленная в БПЛА. Ракета успешно поразила цель.
Нижняя стрелочка - вторая ракета ЗРК "Панцирь-С1", ракета упала на жилые дома.
Не очень понятно куда пытаются попасть украинцы если у них на собственной территории достаточно целей?
Искандеры ебашат по Харькову из Белгорода
Ракеты на Харьков из под Белгорода летят.
Это можно объяснить диверсией
😏
Всё может быть...
И с жизнью.
На магните точно по стрелке
Почему армия РФ ставит ПВО в городах? Пусть в поле выезжает и там сдохнет.
Видимо 70 км до Харькова мало и никто не хочет в поле ночевать...
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Но скорее всего - специально сбили.
Это же не как с Киевом, что линия фронта была впритык к городу и ебашили близко и низко. На севере города прямо в дом попало и расхуярило неплохо (но восстанавливают). А на западе прямо над двором хуянули, всё было в мелких осколках посечено (будто картечь).
Граждане, не ведитесь на провокации! Какие взрывы, это была серия громких хлопков. Даже скорее громких звуков. Да, есть погибшие, ну видимо хлопки были с высокой звуковой амплитудой. Нужно доверять нашим уважаемым СМИ. Нет поводов для беспокойства.
Мне кажется что тут всё предельно ясно: российская ПВО сбила украинскую ракету в неудачном месте. А украинская ракета летела на какой-нибудь российский склад, как это было ранее (в тех случаях пострадавших не было).
Только вопрос: специально сбили там или нет. Всё же до линии фронта дохуя км...
"Минобороны России заявило, что Украина нанесла по жилым районам Белгорода и Киева удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами."
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"Минобороны утверждает, что все три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Обломки одной из них упали на жилой дом."
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Я этим мразям намекну, кто невозможно сбить ракеты НАД жилыми кварталами, если ракеты летят В оные, блядь!
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70+ км фронта к Белгороду и 90+ к Курску, на почти 130й день из сбивают ровно над жилыми кварталами. Совпадение? - А вот хуй!
P.S.: арта не на линии фронта хуярит, а на безопасном расстоянии в тылу. Спокойно добавляем от 15км
По реакции губернатора похоже что РФ начинает бомбить себя
Хз зачем, поддержка войны и так вроде зашкаливает
Зашкаливает только на словах, теперь надо чтобы народ слезно кинулся защищать Родину от фашистов новой волны или что они там придумают, думаю подготовка к мобилизации
Свастику уже нашли на ракетах?
Тут однозначно все или не очень?
Однозначно то, что случилось (не впервые) неизбежное: военные действия на территории самой России
Да своих начали бомбить. Готовят сакральных жертв для массовой могилизации
Не очень ясно кто бомбил. Хотя возможно бомбили обе стороны, рашка решила добавить драматизма мирными
Интересно в белгороде перед этим включается сирена воздушной тревоги?
Нет, войны же нет, тревоги не надо включать. А про бомбоубежища сказали "кому положено тот знает где они, а для простых смертных мест нет, в подвале можете посидеть только они закрыты"
Вячеслав Хлопков
Охлопков
А чё так можно что ли?
Я думал хлопать в СМИ надо всем
Да все же просто.
Надо уступить Украине часть Белгорода что бы спасти человеческие жизни. Это же ясно как божий день.
Губернатор сказал, что это была серия громких звуков t.me/vvgladkov/526
Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выя...
Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО.
Он про себя, как ебнуло так произошла серия громких звуков в трусах
Не взрывы, а хлопки
ГРОМКИЕ ЗВУКИ БЛЯТЬ, ЗВУУКИИ!!!!!
Не ну а чо они
Почему то в новость забыли приложить фото с точкой у на грузовике и на развалинах дома
Это все фейки
А вот кондиционеры выключать надо было
А что делать будете, ребята, против Химарсов-то? Думали, можно запускать ракеты по украинским городам и, видя, 6-месячное снабжение Украины оружием, не получать ничего в ответ?
Ответочка
нет