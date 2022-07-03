Как утверждают в Минобороны РФ, Киев нанёс удар кассетными боеприпасами — это считается военным преступлением.

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Ночью 3 июля в Белгороде произошла серия взрывов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков» и пожаре в частном доме. Чиновник не указал причин произошедшего: он предположил, что это связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). О серии взрывов сообщали и жители Курска. По предварительным данным, там работает ПВО.

Место взрыва на улице Маяковского. Фото «Белгород Новости»

Фото Евгения Силантьева

Осторожно: громкий резкий звук

Утром 3 июля Гладков сообщил, что в Белгороде пострадали четыре человека, трое погибли. Повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, пять из них разрушены полностью. Двоих пострадавших госпитализировали: десятилетнего ребёнка и мужчину, находящегося в тяжёлом состоянии.

«Как нам спать спокойно теперь?», — спросила жительница Белгорода. «Никак», — ответил губернатор Вячеслав Гладков. Видео Zvezdanews.

Минобороны России заявило, что Украина нанесла по жилым районам Белгорода и Киева удар беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Использование кассетных боеприпасов запрещено международным договором. Минобороны утверждает, что все три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Обломки одной из них упали на жилой дом. Также Минобороны заявило, что ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлёте к Курску.

Председатель общественного совета при Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук утверждает, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК «Панцирь С1». По его словам, на вооружении ВСУ таких ракетно-пушечных комплексов нет. Военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT также заявили The Insider, что в многоэтажный дом в Белгороде попала первая ступень ракеты российского ЗРПК «Панцирь».

Фото из телеграм-канала «Жесть Белгород»