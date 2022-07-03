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Посольство США в Москве заменило на сайте адрес на координаты после переименования ближайшей площади в «площадь ДНР» Статьи редакции

Ранее это был Большой Девятинский переулок, 8.

Посольство США в Москве удалило с сайта точный адрес дипмиссии. Теперь в разделе «контакты» указаны только географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории недалеко от американского посольства названия «площадь Донецкой народной республики». Прежний топоним аннулировали в середине мая и запустили голосование для выбора альтернативы. Среди альтернативных названий были «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги», но горожане проголосовали за «площадь ДНР» — этот вариант набрал почти 45% голосов.

#новости #москва #днрилнр

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32 комментария
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 Панорама

Правильно сделали

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Nikita Sigachev

Посольство США переименовало Большой Девятинский переулок на площадь ДНР.

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Nick Nick

Че-то там похоже в РФ не огонь.

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Минеральный Петя

Что-то случилось

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Недоденацифицированный

Вполне себе огонь 🔥

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Сильный американец

ах ты ж хитрая...

Россия предложит переименовать широты и долготы в честь героев Бомбасса

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Панорама

Заменит N и E на Z и V

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Clear

Ты дурак
Нет ты дурак

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Big Fella

ибо нехуй

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Сильный американец

«В Исландии вы можете отправить письмо без адреса, но зато с нарисованной картой на обороте конверта, и оно все равно доберется до места назначения»

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T и J

Хм, а почему это "оборот конверта", если это лицевая часть...

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Сильный американец

In Althing Iceland марки наклеивают на обороте конверта

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Крепкий

Очень жаль что не победил Владимир Жога

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Олег Мельник

Тогда бы пришлось переименовывать другую площадь в честь легендарного Боги.

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Панорама

Надо бы посольство России в США переименовать в "площадь людоедов" или "фашистский переулок"

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Сильный американец

там площадь Бориса Немцова рядом.

а если переименовать это авеню (Wisconsin Ave., N.W.) они тоже адрес напишут: «такая-то АЗС, через дорогу, а там спросите. звонить пять раз»

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Нельсон Шмандела

Побеждает говно или моча?

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Панорама

Туалетная бумага

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Макрон потерял телефон

Цирк

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Панорама

Не цирк, а Панорама

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David Gobronidze

Клоуны

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Зеленый самолет

Мотороле кстати героя России дали ?

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УкраiнськийРобiт

получается омериканцы уже захватили часть дыныры??

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Приятный велосипед

Какие три слова по этим координатам?

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Yggdrasil

Ебать. Красиво отработано

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Некий порванец

Норм подъебали)

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Тодд Орлуша

Это панорама? Панорама же?

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Anton Yanovskiy

Это координаты для точного попадания ракет

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Надежный Слава

Не понимаю, площадь же была безымянной, как она могла быть указана в адресе?

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Панорама

Читай чуть дальше заголовка, плиз
"Ранее это был Большой Девятинский переулок, д. 8."

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Надежный Слава

Ну так переулок остался, зачем менять.

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Принципиальный чайник

Так адрес дома сменился

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