Посольство США в Москве заменило на сайте адрес на координаты после переименования ближайшей площади в «площадь ДНР» Статьи редакции
Ранее это был Большой Девятинский переулок, 8.
Посольство США в Москве удалило с сайта точный адрес дипмиссии. Теперь в разделе «контакты» указаны только географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории недалеко от американского посольства названия «площадь Донецкой народной республики». Прежний топоним аннулировали в середине мая и запустили голосование для выбора альтернативы. Среди альтернативных названий были «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги», но горожане проголосовали за «площадь ДНР» — этот вариант набрал почти 45% голосов.
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Правильно сделали
Посольство США переименовало Большой Девятинский переулок на площадь ДНР.
Че-то там похоже в РФ не огонь.
Что-то случилось
Вполне себе огонь 🔥
ах ты ж хитрая...
Россия предложит переименовать широты и долготы в честь героев Бомбасса
Заменит N и E на Z и V
Ты дурак
Нет ты дурак
ибо нехуй
«В Исландии вы можете отправить письмо без адреса, но зато с нарисованной картой на обороте конверта, и оно все равно доберется до места назначения»
Хм, а почему это "оборот конверта", если это лицевая часть...
In Althing Iceland марки наклеивают на обороте конверта
Очень жаль что не победил Владимир Жога
Тогда бы пришлось переименовывать другую площадь в честь легендарного Боги.
Надо бы посольство России в США переименовать в "площадь людоедов" или "фашистский переулок"
там площадь Бориса Немцова рядом.
а если переименовать это авеню (Wisconsin Ave., N.W.) они тоже адрес напишут: «такая-то АЗС, через дорогу, а там спросите. звонить пять раз»
Побеждает говно или моча?
Туалетная бумага
Цирк
Не цирк, а Панорама
Клоуны
Мотороле кстати героя России дали ?
получается омериканцы уже захватили часть дыныры??
Какие три слова по этим координатам?
Ебать. Красиво отработано
Норм подъебали)
Это панорама? Панорама же?
Это координаты для точного попадания ракет
Не понимаю, площадь же была безымянной, как она могла быть указана в адресе?
Читай чуть дальше заголовка, плиз
"Ранее это был Большой Девятинский переулок, д. 8."
Ну так переулок остался, зачем менять.
Так адрес дома сменился