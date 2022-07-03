Посольство США в Москве удалило с сайта точный адрес дипмиссии. Теперь в разделе «контакты» указаны только географические координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории недалеко от американского посольства названия «площадь Донецкой народной республики». Прежний топоним аннулировали в середине мая и запустили голосование для выбора альтернативы. Среди альтернативных названий были «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги», но горожане проголосовали за «площадь ДНР» — этот вариант набрал почти 45% голосов.