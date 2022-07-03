Tesla начала отслеживать, как часто сотрудники используют свои пропуски для входа в офис. Тем, кто долго не появлялся на рабочем месте, компания присылает автоматическое уведомление и требует объяснительных.

Из публикации следует, что Tesla уведомила cотрудника о том, что он не использовал свой бейдж для входа на объект компании по крайней мере 16 дней за последний месяц. «Напоминаем, что все сотрудники должны вернуться в офис на полный рабочий день. Мы понимаем, что есть различные возможные причины, по которым вас не было, включая болезнь, отпуск или поездки по делам. В любом случае, пожалуйста, сообщите причину вашего отсутствия своему менеджеру по электронной почте, а копию отправьте по адресу [email protected]», — говорится в письме.