Cотрудников Tesla обязали отмечаться на рабочем месте. С отсутствующих в офисе компания требует объяснительных Статьи редакции
Тем, кто не отметил присутствие, присылают автоматическое уведомление.
Tesla начала отслеживать, как часто сотрудники используют свои пропуски для входа в офис. Тем, кто долго не появлялся на рабочем месте, компания присылает автоматическое уведомление и требует объяснительных.
Сотрудник Tesla опубликовал скриншот такого письма на сайте Blind, где технические специалисты могут анонимно высказываться о коллегах. Платформа проверяет личность пользователей через электронную почту их компании.
Из публикации следует, что Tesla уведомила cотрудника о том, что он не использовал свой бейдж для входа на объект компании по крайней мере 16 дней за последний месяц. «Напоминаем, что все сотрудники должны вернуться в офис на полный рабочий день. Мы понимаем, что есть различные возможные причины, по которым вас не было, включая болезнь, отпуск или поездки по делам. В любом случае, пожалуйста, сообщите причину вашего отсутствия своему менеджеру по электронной почте, а копию отправьте по адресу [email protected]», — говорится в письме.
В июне глава Tesla Илон Макс запретил сотрудникам работать удалённо. Все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против, должны покинуть компанию.
Штош, пожалуй не пойду работать в Теслу
Согласен
Просто людоедские требования
А как, по-твоему, должна быть устроена работа в офисе (или на заводе)? Пришёл в 12 дня, ушёл в 15, хотя рабочий день с 8 до 16?
хуево дела сейчас пойдут у теслы. Такое отношение терпеть можно разве что если платят в разы больше рынка, иначе можно пойти в одну из сотен лучших компаний мира в том же регионе.
А в одной из сотен других компаний позволят работать на удалёнке? В гугле, эпле и прочих точно так же пошлют нахуй таких свободолюбивых.
Протянут, пока Тойота делать электромобили не запряжется
Можно сидеть в офисе 40 часов в неделю и ничего не делать в таком случае
Вообще да. У меня на второй работе уже люди ходят в офис в основном упражняться в настольном теннисе и файтингах на плойке. Работать все ходят домой
Хорошо, что пока на проходной до гола не раздевают, как в Wildberries
Скоро обяжут, под предлогом того, что в жопе можно пронести бампер или руль
Это они зря. Так можно пол теслы в трусах унести домой.
Или плохо😏
Когда уже придумают работу на которую не надо ходить и работать.
Комментатор на TJ, моя любимая работа
Уже придумали. Депутат в Госдуме.
У нас то же самое случилось. Едва правительство ослабило ограничения по ковиду, всем приказано ходить в офис каждый день. Гешефтсфюрер считает, что это виноват не он, а этого требуют вышестоящие акционеры (правду найти сложно, с акционером же не поговоришь).
Капиталистические свиньи.
Ироды.
Надо их стегать плетьми.
Два раза в день.
Распустились блядь.
Достаточно халявный смузи отобрать
Скинуть бейджи коллеге - он будет за всех отмечать.
Честно говоря я мечтаю о таком. У меня есть уже целое поколение сотрудников нанятых на удаленку вынуждено. Все грустят единицы обустроились. Но и в офис не хотят. Вообще хуй знает чего хотят. Да и я.
Есть работа, которую лучше работать уединенно, дома, в уютной атмосфере и чтобы никто не отвлекал. А есть моменты, когда проще увидеться вживую, чтобы перетереть что то с командой, увидеться с коллегами.
Я считаю, что полная работа в офисе и полная удалёнка — это две негативные крайности. Нужно миксовать работу из дома и переодически появляться в офисе, в зависимости от ситуации/задач. Это самое комфортное и эффективное решение.