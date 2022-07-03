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Новости

Cотрудников Tesla обязали отмечаться на рабочем месте. С отсутствующих в офисе компания требует объяснительных Статьи редакции

Тем, кто не отметил присутствие, присылают автоматическое уведомление.

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Фото Спенсера Платта, Getty Images 

Tesla начала отслеживать, как часто сотрудники используют свои пропуски для входа в офис. Тем, кто долго не появлялся на рабочем месте, компания присылает автоматическое уведомление и требует объяснительных.

Сотрудник Tesla опубликовал скриншот такого письма на сайте Blind, где технические специалисты могут анонимно высказываться о коллегах. Платформа проверяет личность пользователей через электронную почту их компании.

Из публикации следует, что Tesla уведомила cотрудника о том, что он не использовал свой бейдж для входа на объект компании по крайней мере 16 дней за последний месяц. «Напоминаем, что все сотрудники должны вернуться в офис на полный рабочий день. Мы понимаем, что есть различные возможные причины, по которым вас не было, включая болезнь, отпуск или поездки по делам. В любом случае, пожалуйста, сообщите причину вашего отсутствия своему менеджеру по электронной почте, а копию отправьте по адресу [email protected]», — говорится в письме.

В июне глава Tesla Илон Макс запретил сотрудникам работать удалённо. Все, кто хочет работать дистанционно, должны находиться в офисе «как минимум» 40 часов в неделю. Те, кто против, должны покинуть компанию.

#Tesla #илонмаск #удалёнка #новости

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69 комментариев
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 Коровка говорит Мууу

Штош, пожалуй не пойду работать в Теслу

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Русский

Согласен

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Petr Friendship

Просто людоедские требования

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norm

А как, по-твоему, должна быть устроена работа в офисе (или на заводе)? Пришёл в 12 дня, ушёл в 15, хотя рабочий день с 8 до 16?

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13 комментариев
Вячеслав

хуево дела сейчас пойдут у теслы. Такое отношение терпеть можно разве что если платят в разы больше рынка, иначе можно пойти в одну из сотен лучших компаний мира в том же регионе.

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norm

А в одной из сотен других компаний позволят работать на удалёнке? В гугле, эпле и прочих точно так же пошлют нахуй таких свободолюбивых.

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1 комментарий
Ученый паркур

Протянут, пока Тойота делать электромобили не запряжется

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Минеральный Петя

Можно сидеть в офисе 40 часов в неделю и ничего не делать в таком случае

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Q-fresh

Вообще да. У меня на второй работе уже люди ходят в офис в основном упражняться в настольном теннисе и файтингах на плойке. Работать все ходят домой

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Коровка говорит Мууу

Хорошо, что пока на проходной до гола не раздевают, как в Wildberries

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Атомный рак

Скоро обяжут, под предлогом того, что в жопе можно пронести бампер или руль

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Dmytry Kovalsky

Это они зря. Так можно пол теслы в трусах унести домой.

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2 комментария
Sisya

Или плохо😏

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Dmytry Kovalsky

Когда уже придумают работу на которую не надо ходить и работать.

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Минеральный Петя

Комментатор на TJ, моя любимая работа

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27 комментариев
Jereyaut

Уже придумали. Депутат в Госдуме.

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3 комментария
Франк Энштейн

У нас то же самое случилось. Едва правительство ослабило ограничения по ковиду, всем приказано ходить в офис каждый день. Гешефтсфюрер считает, что это виноват не он, а этого требуют вышестоящие акционеры (правду найти сложно, с акционером же не поговоришь).

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Dmytry Kovalsky

Капиталистические свиньи.
Ироды.

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Dmytry Kovalsky

Надо их стегать плетьми.
Два раза в день.
Распустились блядь.

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Товарищ Майор

Достаточно халявный смузи отобрать

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IvanDurov

Скинуть бейджи коллеге - он будет за всех отмечать.

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плюшевый батон

Честно говоря я мечтаю о таком. У меня есть уже целое поколение сотрудников нанятых на удаленку вынуждено. Все грустят единицы обустроились. Но и в офис не хотят. Вообще хуй знает чего хотят. Да и я.

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Eugene Arbatsky

Есть работа, которую лучше работать уединенно, дома, в уютной атмосфере и чтобы никто не отвлекал. А есть моменты, когда проще увидеться вживую, чтобы перетереть что то с командой, увидеться с коллегами.

Я считаю, что полная работа в офисе и полная удалёнка — это две негативные крайности. Нужно миксовать работу из дома и переодически появляться в офисе, в зависимости от ситуации/задач. Это самое комфортное и эффективное решение.

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