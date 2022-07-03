В архиве содержатся сведения о заказах билетов на автобус.

{"id":668431,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":668431,"gtm":null} 1561 просмотров

Хакер выложил в открытый доступ часть базы сервиса по покупке билетов на поезда, самолёты и автобусы «Туту.ру». Об этом сообщили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence.

Судя по названию файла (TutuBusorders) в нём, вероятно, содержатся данные покупателей билетов на автобус. Всего в базе — 2 627 166 строк с именами и фамилиями, номерами телефонов (2,29 миллиона штук) и адресами электронной почты (2,018 миллиона адресов).

Хакер утверждает, что кроме этого списка, он также получил дампы таблиц зарегистрированных пользователей сервиса (семь миллионов строк с хешированными паролями) и заказов билетов (32 миллиона строк с паспортными данными). Однако подтверждения наличия этих данных он не привел.

Специалисты отметили, что этот же источник ранее опубликовал данные образовательного портала GeekBrains, бизнес-школы «Сколково» и службы доставки еды Delivery Club.