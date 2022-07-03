В сеть утекли данные пользователей сервиса по покупке билетов «Туту.ру» Статьи редакции
В архиве содержатся сведения о заказах билетов на автобус.
Хакер выложил в открытый доступ часть базы сервиса по покупке билетов на поезда, самолёты и автобусы «Туту.ру». Об этом сообщили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence.
Судя по названию файла (TutuBusorders) в нём, вероятно, содержатся данные покупателей билетов на автобус. Всего в базе — 2 627 166 строк с именами и фамилиями, номерами телефонов (2,29 миллиона штук) и адресами электронной почты (2,018 миллиона адресов).
Хакер утверждает, что кроме этого списка, он также получил дампы таблиц зарегистрированных пользователей сервиса (семь миллионов строк с хешированными паролями) и заказов билетов (32 миллиона строк с паспортными данными). Однако подтверждения наличия этих данных он не привел.
Специалисты отметили, что этот же источник ранее опубликовал данные образовательного портала GeekBrains, бизнес-школы «Сколково» и службы доставки еды Delivery Club.
«Туту.ру» в блоге на «Хабре» признал утечку: «На текущий момент в анонсе хакеров три таблицы. Судя по анализу той таблицы, к которой мы получили доступ, это части заказов за последние два месяца по одному продукту (автобусам), плюс точечно — за пределами этого срока. UPD: продолжаем анализировать, вероятно, база включает данные больше двух месяцев». Платёжные данные и точки маршрутов в архив не попали. База неполная, в ней содержится менее одного процента от общего объёма заказов, отметили в компании.
Куку.епт
ваши данные туту туту
Опять будет штраф на 50 тысяч?
В апелляции снизят до 49
Смотрим владельца... О нет. Сначала штраф 50 млрд, потом их купит VK или Сбер и в апелляции снизят до 49 тысяч.
Опять не будет группового гражданского иска от дорогих россиян?
30 же
штраф 60к.
Если туту сама выложит все данные, хакерам не придется ничего сливать, а так же не придется анализировать эти ваши таблички, к чему этот бесполезный труд. Штраф же дешевле, чем работа специалистов, а на репутацию всем похуй. Так хоть сэкономите )
Туту не туту?
Ребят скиньте где скачать
Ням-ням
Ы
Впервые слышу об этом сервисе, повезло мне
Это как авиасейлс, только для поездов (и междугородных автобусов). Удобно.
Через сайт/приложение РЖД не менее удобно и куда выгоднее
Только что попытался на сайте РЖД посмотреть расписание на интересующую меня электричку. Так и не смог. На сайте РЖД вообще можно посмотреть расписание на электрички?
Да. Более того, при покупке через приложение РЖД цена ниже на 5%. Вы через ticket.rzd.ru искали?
Они чё там, совсем ту-ту?
Это российская компания, вряд ли будет что то серьёзное. Скорее всего пожурят и оштрафуют, как Яндекс.
Будут обогащать базу на сэврудате?
С таким названием сам бог велел.
Текут ручьи. Что кошки по весне.
Всего псят тыщ и нах не нужен нам ИБ.
Плюс жопонька прикрыта от продаж в даркнете)
Блядь..за 500 рублей можно купить любую инфу о любом номере.
В сети
И чо?