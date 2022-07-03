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Новости

В сеть утекли данные пользователей сервиса по покупке билетов «Туту.ру» Статьи редакции

В архиве содержатся сведения о заказах билетов на автобус.

1561 просмотров

Хакер выложил в открытый доступ часть базы сервиса по покупке билетов на поезда, самолёты и автобусы «Туту.ру». Об этом сообщили специалисты Data Leakage & Breach Intelligence.

Судя по названию файла (TutuBusorders) в нём, вероятно, содержатся данные покупателей билетов на автобус. Всего в базе — 2 627 166 строк с именами и фамилиями, номерами телефонов (2,29 миллиона штук) и адресами электронной почты (2,018 миллиона адресов).

Хакер утверждает, что кроме этого списка, он также получил дампы таблиц зарегистрированных пользователей сервиса (семь миллионов строк с хешированными паролями) и заказов билетов (32 миллиона строк с паспортными данными). Однако подтверждения наличия этих данных он не привел.

Специалисты отметили, что этот же источник ранее опубликовал данные образовательного портала GeekBrains, бизнес-школы «Сколково» и службы доставки еды Delivery Club.

«Туту.ру» в блоге на «Хабре» признал утечку: «На текущий момент в анонсе хакеров три таблицы. Судя по анализу той таблицы, к которой мы получили доступ, это части заказов за последние два месяца по одному продукту (автобусам), плюс точечно — за пределами этого срока. UPD: продолжаем анализировать, вероятно, база включает данные больше двух месяцев». Платёжные данные и точки маршрутов в архив не попали. База неполная, в ней содержится менее одного процента от общего объёма заказов, отметили в компании.

#новости #утечки #хакеры #взломы

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26 комментариев
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 norm

Куку.епт

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ИгорьOK
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УкраiнськийРобiт

ваши данные туту туту

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JilaNis

Опять будет штраф на 50 тысяч?

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Минеральный Петя

В апелляции снизят до 49

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Пенсионный Артем

Смотрим владельца... О нет. Сначала штраф 50 млрд, потом их купит VK или Сбер и в апелляции снизят до 49 тысяч.

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Александр Прохоренко

Опять не будет группового гражданского иска от дорогих россиян?

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Готовый самолет

30 же

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xqdc
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xqdc

штраф 60к.

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Имбирный пряник

Если туту сама выложит все данные, хакерам не придется ничего сливать, а так же не придется анализировать эти ваши таблички, к чему этот бесполезный труд. Штраф же дешевле, чем работа специалистов, а на репутацию всем похуй. Так хоть сэкономите )
Туту не туту?

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Дон Карлионе

Ребят скиньте где скачать

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VIPER

Ням-ням

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no money no honey
Иннокентий

Ы

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Минеральный Петя

Впервые слышу об этом сервисе, повезло мне

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Killboy Powerhead

Это как авиасейлс, только для поездов (и междугородных автобусов). Удобно.

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отображаемое имя

Через сайт/приложение РЖД не менее удобно и куда выгоднее

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Killboy Powerhead

Только что попытался на сайте РЖД посмотреть расписание на интересующую меня электричку. Так и не смог. На сайте РЖД вообще можно посмотреть расписание на электрички?

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отображаемое имя

Да. Более того, при покупке через приложение РЖД цена ниже на 5%. Вы через ticket.rzd.ru искали?

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Karma Police

Они чё там, совсем ту-ту?

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Hooligan

Это российская компания, вряд ли будет что то серьёзное. Скорее всего пожурят и оштрафуют, как Яндекс.

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Медицинский украинец

Будут обогащать базу на сэврудате?

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Константин Иванов

С таким названием сам бог велел.

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BigBrotherBear

Текут ручьи. Что кошки по весне.
Всего псят тыщ и нах не нужен нам ИБ.
Плюс жопонька прикрыта от продаж в даркнете)

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Dmytry Kovalsky

Блядь..за 500 рублей можно купить любую инфу о любом номере.
В сети

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Vlad Gigachad

И чо?

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