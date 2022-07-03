Местонахождение спортсмена неизвестно.

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Фото Matt Slocum

Голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Петербурге сотрудники военкомата, сообщили «Спорт-Экспресс» и Baza. По данным телеграм-канала, причина — подозрение в уклонении от призыва в армию. Эту информацию подтверждает «Фонтанка».

Как пишет издание, 1 июля группы оперативников уголовного розыска при участии бойцов СОБРа расположились в нескольких точках Санкт-Петербурга с целью задержать Федотова: в частности, возле спортивного комплекса «Арена Купчино», куда он мог приехать на тренировку, и около нескольких частных квартир. За «уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» спортсмену может грозить до двух лет лишения свободы.

«Матч ТВ» сообщил, что на выходе из одной из спортивных арен города Фёдорова задержала группа из десяти человек: двое были в масках и камуфляже, а остальные в штатском. Один из мужчин показал хоккеисту удостоверение, что-то сказал и посадил в фургон без опознавательных знаков. Охранник спортивного дворца в разговоре уточнил, что группа людей ждала Федотова около часа. В итоге хоккеиста привезли в городской сборный пункт военного комиссариата.

Там Федотову стало плохо, его увезли на машине скорой помощи в больницу. 3 июля РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Пономарёва сообщило, что хоккеиста, предположительно, ночью вывезли с территории госпиталя и отправили в Североморск. В то же время сам юрист в разговоре с «Фонтанкой» и РБК опроверг это заявление. По словам Пономарёва, он никому ничего не говорил про Североморск, у него нет связи с Федотовым и он даже не знает, увезли ли его куда-либо из госпиталя.

Председатель военной коллегии адвокатов Петербурга Алексей Пономарёв назвал задержание хоккеиста незаконным. Федотов зарегистрирован во Всеволожском районе Ленинградской области, соответственно, только этот регион может забрать его в армию — у города нет таких полномочий. Кроме того, каждый кандидат на срочную службу должен пройти медкомиссию, а спортсмена к медикам никто не приглашал.

В конце апреля Федотов рассказал, что в следующем сезоне будет выступать в НХЛ за «Филадельфию Флайерз». Контракт вратаря с ЦСКА закончился 1 мая, а спустя шесть дней игрок подписал соглашение с «Филадельфией». После задержания Федотова клуб НХЛ начал расследование.