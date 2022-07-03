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Новости

Вратарь сборной РФ по хоккею Иван Федотов решил перейти в НХЛ и уехать в США. Его сочли уклонистом и забрали в армию Статьи редакции

Местонахождение спортсмена неизвестно.

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Фото Matt Slocum

Голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали в Петербурге сотрудники военкомата, сообщили «Спорт-Экспресс» и Baza. По данным телеграм-канала, причина — подозрение в уклонении от призыва в армию. Эту информацию подтверждает «Фонтанка».

Как пишет издание, 1 июля группы оперативников уголовного розыска при участии бойцов СОБРа расположились в нескольких точках Санкт-Петербурга с целью задержать Федотова: в частности, возле спортивного комплекса «Арена Купчино», куда он мог приехать на тренировку, и около нескольких частных квартир. За «уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» спортсмену может грозить до двух лет лишения свободы.

«Матч ТВ» сообщил, что на выходе из одной из спортивных арен города Фёдорова задержала группа из десяти человек: двое были в масках и камуфляже, а остальные в штатском. Один из мужчин показал хоккеисту удостоверение, что-то сказал и посадил в фургон без опознавательных знаков. Охранник спортивного дворца в разговоре уточнил, что группа людей ждала Федотова около часа. В итоге хоккеиста привезли в городской сборный пункт военного комиссариата.

Там Федотову стало плохо, его увезли на машине скорой помощи в больницу. 3 июля РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Пономарёва сообщило, что хоккеиста, предположительно, ночью вывезли с территории госпиталя и отправили в Североморск. В то же время сам юрист в разговоре с «Фонтанкой» и РБК опроверг это заявление. По словам Пономарёва, он никому ничего не говорил про Североморск, у него нет связи с Федотовым и он даже не знает, увезли ли его куда-либо из госпиталя.

Председатель военной коллегии адвокатов Петербурга Алексей Пономарёв назвал задержание хоккеиста незаконным. Федотов зарегистрирован во Всеволожском районе Ленинградской области, соответственно, только этот регион может забрать его в армию — у города нет таких полномочий. Кроме того, каждый кандидат на срочную службу должен пройти медкомиссию, а спортсмена к медикам никто не приглашал.

В конце апреля Федотов рассказал, что в следующем сезоне будет выступать в НХЛ за «Филадельфию Флайерз». Контракт вратаря с ЦСКА закончился 1 мая, а спустя шесть дней игрок подписал соглашение с «Филадельфией». После задержания Федотова клуб НХЛ начал расследование.

Как отмечает РБК, Федотов играл за ЦСКА с 2021 года. Он провёл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 14 побед, пропуская в среднем две шайбы и отражая 91,9% бросков. В плей-офф у него 16 побед в 22 матчах, он отражал 93,7% бросков и пропускал в среднем 1,85 шайбы за игру. С Федотовым ЦСКА взял Кубок Гагарина. В составе сборной России голкипер стал серебряным призером Олимпиады в Пекине.

#новости #спорт #армия

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61 комментарий
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 Морская свинка

Мы его вырастили, воспитали так сказать, а он к пиндосам. ТАДА МЫ ТЕБЯ В АРМИЮ НАХУЙ!!!

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luxury

ЦСКА вроде и есть армия

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3 комментария
Dmitry

Вайбы конца 80-х и побеги хоккеистов в США

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A

Ну ведь он так хотел в СССР! Чего он сейчас то недоволен? Мечта же сбылась.

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2 комментария
Пропитанный картон

причем тренером цска является фёдоров - у него самый громкий случай побега из ссср в сша

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2 комментария
Евген Коновалец

Так в этом основной рофл, он только недавно участвовал в пиар игре в майке СССР вот и получил совочком
https://www.google.com/amp/s/glavcom.ua/amp/columns/arkadiybabchenko/istoriya-rosiyskogo-hokejista-fedotova-hotiv-srsr-trimay-v-obidvi-ruki-857596.html

Історія російського хокеїста Федотова. Хотів…
Усі бажання мають здійснюватися
www.google.com
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drama llama

Вспомнился не совсем хокеист, но тоже спортсмен Пётр Егорович Патрушев, который буквально уплыл из СССР. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Патрушев, Пётр Егорович
Пётр Егорович Патрушев (26 мая 1942 — 28 марта 2016) — австралийский журналист и синхронный…
ru.wikipedia.org
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Секретный ихтиандр

Ага, только тогда уже было понятно, что совок катится в пизду, а сейчас такого ощущения нет

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10 комментариев
Общественный дым
Ишь чего удумал! СТРАДАТЬ!!
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Александр Коровников

Тоже ведь хоккеист

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Общественный дым
«Матч ТВ» сообщил, что на выходе из одной из спортивных арен города Фёдорова задержала группа из десяти человек

Особо опасного преступника задерживали. Кого ещё вдесятером задерживают.

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Симпатичный вентилятор

Даже на лютого Яшина троих хватило

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Эбису

Уклоняться от армии в ЦСКА. Логично

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Дуб-Дерево

лол, точно!

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Ш

Если хочешь спрятать это дерево, то спрячь его в лесу!

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Дуб-Дерево

Так, до 70-х уже доехали и бодро двигаются в 30-е

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Майка Ника

Страна-контрамот(

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Sergei Timofeyev

Привет, тоталитаризм

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Ш

жара, июль

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Carlos the Jackal

Сначала нужно было съебнуть, а потом пиздеть! Теперь будет стиралки мародёрить и украинских детей убивать и насиловать.

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Симпатичный вентилятор

Очень ценный солдат, что ли?
Да и уклонистам лучше в руки автомат не давать: по своим же стрелять будет.

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Свинопуз

Вы плохо представляете как это работает. Загрядотряды для кого из кадыровцев придуманы?

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1 комментарий
Михаил Желтухин

Своих не бросаем

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Jerod alp

В военкомат забераем
На пули кидаем
И гнить оставляем
Скелет возвращаем
С оплатой кидаем
Но своих не бросаем
В эмиратах отдыхаем
И бабла умножаем
Лохов на войну посылаем
Они - не свои

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Гордон Фриман

Когда чувачка из фбк так забрали, все молчали...

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CJMAXiK

Эти все с вами сейчас в одной комнате?

https://tjournal.ru/news/132679-sotrudnik-fbk-ruslan-shaveddinov-propal-posle-obyska-navalnyy-zayavil-o-ego-pohishchenii-i-otpravlenii-v-armiyu-pod-konvoem

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов пропал после…
Связи с Шаведдиновым нет почти сутки. По данным Фонда, Yota заблокировала его номер при задержании.
tjournal.ru
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1 комментарий
Борис Юринов

https://youtu.be/KOvhJAbrQxs

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Руслан Астратов

гэбисты - чисто пидорасы

Всё, к чему прикасаются, превращается в говно

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Личный паук например

Как то не так Я себе мобилизацию представлял

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Bink Orrie

проснулся?)))

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Человек кусает собаку

Лол

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Nurzhan Berdibek

РАШКА.

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anoice

Операция дээнхаэлизации

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Arugin

Они к своим гражданам относятся как к шмату дерьма, что уже говорить об отношении ко всем другим.

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Симпатичный вентилятор
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Yggdrasil

Пиздануться головой.

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Sedoy

Так писали где то тут,что он в реанимации,после посещения военкомата.Или то был фейк?

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Человек-молекула

Как я понял он альтернативную службу выбрал и формально он солдат, который собрался уехать?

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Полукровка

ВВП же у нас фанат хоккея, а Федотов в майке СССР играл и ВВП ручку жал. А теперь, значит, хочет свалить в загнивающую Америку. Обидел главного фаната.

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Александр Коровников

А в России спорт ещё остался для кого-то?
Хотя такую херь творили ещё в ЦСКА СССР до самого конца. Кто то думал что там рулят другие люди нынче?

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Печеньки Госдепа

На спортсе выкладывали аналитику, мол, все кхловские игроки на 99% не служившие. Типо того, что решается вопрос каждый раз по-своему, но решается без проблем. Любой фактически - не служивший. Мол, весь расклад из-за контракта Федотова с клубом Филадельфия Флайерс. Люди на спорсте пишут, что якобы Федотова попросили продлить контракт с ЦСКА,где спонсор роснефть, а какой человек там во главе вы сами знаете. Но Федотов предпочёл Америку... Тут интересно другое. То,что сечин выигрывает все суды и то что его боятся, это одно. Другой вопрос с взаимоуважаемыми контрактами НХЛ и КХЛ. Считайте в этой истории поставлена точка. К тому же, ЦСКА сделал себе невероятную пиар акцию. Сейчас любой игрок будет 10 раз думать, играть там или нет. А ещё интереснее, это все эти Овечкины и Фетисовы. Я всё понимаю, "путинтим", ночная лига. Но тут же вашего же бьют,а вы молчите. Позорище)

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Александр Коровников

Двадцать лет реформы армии а по прежнему на стыке фильма ДМБ и тюрьмы служба родине. Молодцы, антикризисный пиар 80 уровня. Самый популярный министр во главе в конце концов.

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