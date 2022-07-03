Товары будут продавать до тех пор, пока они есть в наличии.

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О начале распродажи для всех желающих сообщается на сайте магазина.

Доставка будет осуществляться только в городах, где есть точки ретейлера, и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). IKEA есть в следующих городах:

Москва;

Санкт-Петербург;

Краснодар;

Екатеринбург;

Казань;

Нижний Новгород;

Новосибирск;

Омск;

Ростов-на-Дону;

Самара;

Уфа.

В тех же городах можно оформить самовывоз из магазина или пункта выдачи заказов партнёров IKEA.

15 июня шведская компания объявила, что продаст все фабрики в России и сократит часть сотрудников. IKEA приостановила работу в России в начале марта — все магазины бренда закрылись. В конце июня компания начала закрытую распродажу среди сотрудников.