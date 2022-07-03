Российская IKEA проведёт онлайн-распродажу со складов с 5 июля Статьи редакции
Товары будут продавать до тех пор, пока они есть в наличии.
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О начале распродажи для всех желающих сообщается на сайте магазина.
Доставка будет осуществляться только в городах, где есть точки ретейлера, и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). IKEA есть в следующих городах:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Краснодар;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Нижний Новгород;
- Новосибирск;
- Омск;
- Ростов-на-Дону;
- Самара;
- Уфа.
В тех же городах можно оформить самовывоз из магазина или пункта выдачи заказов партнёров IKEA.
15 июня шведская компания объявила, что продаст все фабрики в России и сократит часть сотрудников. IKEA приостановила работу в России в начале марта — все магазины бренда закрылись. В конце июня компания начала закрытую распродажу среди сотрудников.
5 минут что ли
Секунд. Перекупам. Сайт сломают.
Антиутопия. Исторический момент. Я бы ещё и названия товаров сделал соответствующие.
Да там сотрудники большинство товаров уже раскупили
Страдаешь по этому поводу?
Остатки товаров, что не смогли забрать сотрудники😏
Объявите на 5 июля акции протеста по адресам магазинов СРОЧНО