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Новости

Российская IKEA проведёт онлайн-распродажу со складов с 5 июля Статьи редакции

Товары будут продавать до тех пор, пока они есть в наличии.

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О начале распродажи для всех желающих сообщается на сайте магазина.

Доставка будет осуществляться только в городах, где есть точки ретейлера, и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города). IKEA есть в следующих городах:

  • Москва;
  • Санкт-Петербург;
  • Краснодар;
  • Екатеринбург;
  • Казань;
  • Нижний Новгород;
  • Новосибирск;
  • Омск;
  • Ростов-на-Дону;
  • Самара;
  • Уфа.

В тех же городах можно оформить самовывоз из магазина или пункта выдачи заказов партнёров IKEA.

15 июня шведская компания объявила, что продаст все фабрики в России и сократит часть сотрудников. IKEA приостановила работу в России в начале марта — все магазины бренда закрылись. В конце июня компания начала закрытую распродажу среди сотрудников.

Интернет
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#новости #чтотеперь #ikea

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7 комментариев
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 фискальный регистратор
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Британский шмель
Товары будут продавать до тех пор, пока они есть в наличии

5 минут что ли

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фискальный регистратор

Секунд. Перекупам. Сайт сломают.
Антиутопия. Исторический момент. Я бы ещё и названия товаров сделал соответствующие.

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Семейный диод

Да там сотрудники большинство товаров уже раскупили

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Свинопуз

Страдаешь по этому поводу?

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Hooligan

Остатки товаров, что не смогли забрать сотрудники😏

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Shockwave

Объявите на 5 июля акции протеста по адресам магазинов СРОЧНО

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