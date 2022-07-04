«Коммерсант»: китайские бренды смартфонов стали лидерами по числу продаж в России за полгода 2022 года Статьи редакции
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что скоро российский рынок будет на 90% состоять из китайских брендов.
- За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».
- Например, за первое полугодие 2021 года было продано 498 тысяч смартфонов Realmi, а за тот же период 2022 года — около 1,1 миллионов штук. Продажи Poco (суббренд Xiaomi) в штуках выросли на 16% год к году, а Nokia — увеличились более чем на 40%. Доля Apple сократилась на 14% год к году, а Samsung — на 15%. Всего за полгода в России было продано чуть более 10 миллионов мобильных телефонов — на 23% меньше, чем за первое полугодие 2021-го.
- В Ozon подтвердили «Коммерсанту» рост спроса на новые китайские устройства. По данным компании, продажи смартфонов Tecno в мае-июне выросли более чем в 20 раз, Doogee — в пять раз, а электроники Digma — почти в восемь раз. В «Яндекс Маркете» сообщили, что в первом квартале 2022-го доля китайских брендов техники увеличилась вдвое год к году.
- В «Ситилинк» говорят, что сеть продолжает расширять ассортимент из-за ухода иностранных производителей. В магазинах уже есть техника от Sсhaub Lorenz и Korting, в ближайшее время появятся бренды Kimtigo, Akimojeba, Domfy и Chuwi.
- В России уже начались поставки смартфонов по параллельному импорту. Например, в магазинах Samsung продаются товары, предназначенные для реализации в странах ЕАЭС. Однако параллельный импорт не сможет обеспечить весь объём российского рынка техники, что позволит китайским производителям укрепиться в России.
- Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков считает, что Xiaomi, Honor и Realme вскоре займут место Apple и Samsung. Он уверен, что розничным сетям и дистрибьюторам придётся заключать долгосрочные контракты с малоизвестными китайскими компаниями. «Фактически китайские бренды техники будут занимать в России до 90% всего рынка, после чего они начнут создавать собственные экосистемы, что в итоге еще больше укрепит их позиции», — говорит Сурков.
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Это временно. К концу года на рынок зайдут индийские брэнды: Iball, micromax, reliance, etc...
Я iball
Когда уже китайский обувной гигант eblan зайдет
Эксперты наконец прочитали Сорокина.
Зачем нам Bosch и Siemens, когда есть Sсhaub Lorenz и Korting
Еее! Экономический колониализм.
Вот сейчас у пользователей tj бомбанет)) Топ за свои деньги и пикчи с бомжами ждем))