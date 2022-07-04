Их установили в марте 2020 года.

Об этом ТАСС сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом. Теперь все ограничения на въезд в Россию сняты.

Накануне оперштаб отменил ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, но оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта — через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска

Штаб также отменил ПЦР-тесты для граждан Беларуси, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран всё ещё будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.

2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе, масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время.