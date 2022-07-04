Новости

Россия с 15 июля снимет последние ковидные ограничения — на пересечение сухопутной границы Статьи редакции

Их установили в марте 2020 года.

Об этом ТАСС сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом. Теперь все ограничения на въезд в Россию сняты.

Накануне оперштаб отменил ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, но оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта — через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска

Штаб также отменил ПЦР-тесты для граждан Беларуси, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран всё ещё будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.

2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе, масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время.

#новости #covid19

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17 комментариев
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 Роботы из зубной пасты

Ну слааава богу. Теперь хоть в Финляндию за едой можно будет ездить.

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Успешный торшер

Там НАТО

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Роботы из зубной пасты

БРАТЬЯ!!!

И вообще, сегодня светлый праздник Независимости! Oooh say can you seeee...

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Успешный торшер

@Управление Росгвардии по Республике Башкортостан оформляйте инагента

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alekksandr cherr

вообще то все запреты были на выезд для граждан.
Ну это и понятно подсластить пилюлю. Вот и открыли границы , впрочем сухопутные открыты это супер хоть за едой приличной теперь в Польшу скатаюсь.

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Рядовой историк

И получишь там пизды

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alekksandr cherr

не угадал ахахаха.

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Рядовой историк

Будешь в польше , пишы

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Цис Гендер

Не знаю, какая у тебя ситуация с документами и прочим, просто хочу предостеречь, что россиян с обычной туристической визой из Кгд не пустят в Польшу

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Газовый мангал

Челноки на низком старте?

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Газовый мангал

Так стоп, а валюту где брать?

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Роботы из зубной пасты

В сбербанке

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СБУшечка

Не очень то и хотелось

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Бурный историк

Но зато и на выезд теперь снимут. А то только к близким родственникам можно было ездить.

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Slaughter Toven

По Финке есть инфа? Российские погранцы нормально в ту сторону пропускают?

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Газовый мангал

Сейчас только тех у кого недвижка/работа/семья там, после ограничений должны всех, думаю скажут еще отдельно, если не будут. В этом плане лучше следить за местными СМИ, типо Фонтанки.

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BigBrotherBear

А что такое? Ковид победили? Или статистику подрисовали у себя?)

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