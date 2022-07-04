Россия с 15 июля снимет последние ковидные ограничения — на пересечение сухопутной границы Статьи редакции
Их установили в марте 2020 года.
Об этом ТАСС сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом. Теперь все ограничения на въезд в Россию сняты.
Накануне оперштаб отменил ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, но оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта — через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска
Штаб также отменил ПЦР-тесты для граждан Беларуси, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран всё ещё будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.
2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе, масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время.
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Ну слааава богу. Теперь хоть в Финляндию за едой можно будет ездить.
Там НАТО
БРАТЬЯ!!!
И вообще, сегодня светлый праздник Независимости! Oooh say can you seeee...
@Управление Росгвардии по Республике Башкортостан оформляйте инагента
вообще то все запреты были на выезд для граждан.
Ну это и понятно подсластить пилюлю. Вот и открыли границы , впрочем сухопутные открыты это супер хоть за едой приличной теперь в Польшу скатаюсь.
И получишь там пизды
не угадал ахахаха.
Будешь в польше , пишы
Не знаю, какая у тебя ситуация с документами и прочим, просто хочу предостеречь, что россиян с обычной туристической визой из Кгд не пустят в Польшу
Челноки на низком старте?
Так стоп, а валюту где брать?
В сбербанке
Не очень то и хотелось
Но зато и на выезд теперь снимут. А то только к близким родственникам можно было ездить.
По Финке есть инфа? Российские погранцы нормально в ту сторону пропускают?
Сейчас только тех у кого недвижка/работа/семья там, после ограничений должны всех, думаю скажут еще отдельно, если не будут. В этом плане лучше следить за местными СМИ, типо Фонтанки.
А что такое? Ковид победили? Или статистику подрисовали у себя?)