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Новости

Сайт разработчиков игры о Смутном времени, на которую государство выделило 260 миллионов рублей, перестал работать Статьи редакции

Их группу во «ВКонтакте» захватил «Двач».

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Новосибирская компания Cyberia Limited, получившая грант 260 миллионов рублей на разработку видеоигры «Смута», закрыла сайт. На это обратило внимание издание ixbt.games.

При попытке зайти на сайт отображается ошибка с невозможностью определить IP-адрес по имени узла, а доступ к группе во «ВКонтакте» сначала закрыли, отмечает издание. Теперь в сообществе появилось оформление «Двача», название изменилось на «Смута В С Ё», все посты удалили. «Двач» на себя ответственность за взлом сообщества не брал.

Продюсеры «Смуты» — бывший продюсер Wargaming Алексей Копцев, а куратор – создатель World of Tanks Вячеслав Макаров. TJ обратился за комментарием к Копцеву, но не получил оперативного ответа.

Группа Cyberia Limited в фейсбуке* пока доступна, но в ней нет обновлений о работе над игрой. Судя по всему, раньше это сообщество было личной страницей Копцева, поскольку там опубликованы его личные фотографии с животными и цветами.

В конце мая Cyberia Limited получила от государства грант на 260 миллионов рублей для разработки Action-RPG о периоде Смутного времени, вдохновлённой Ghost of Tsushima. На официальном сайте студии в разделе «Портфолио» не было ни одной выполненной игры, а был лишь ряд концепт-артов. По вселенной «Смуты» также обещали снять сериал.

Тогда же в соцсетях нашли презентацию игры, которую посчитали нереалистичной — авторы обещали потратить на активную разработку всего год. Пользователи нашли в интерфейсе сходства с японской игрой Dinasty Warriors 9, а дизайн главного героя раскритиковали, посчитав его образ абсурдным.

Интернет
Щит с дыркой, плагиат и прогнозы продаж: в сети нашли презентацию игры, на которую выделили 260 миллионов рублей Статьи редакции

Пользователи раскритиковали идею ещё после новости о получении гранта, а питч-дек проекта от 2020 года только усилил сомнения в успехе.

* Meta, которой принадлежит фейсбук, признана экстремистской организацией не территории России.

#новости #смута #игры

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53 комментария
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Правый месяц

260 миллионов рублей В С Ё

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Правый месяц

Улетели в shit с дыркой

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1 комментарий
Джо

Михалычи заплатят за все.

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Руденко Сергей против войны

260 миллионов и точка

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Ладно

Нихуя себе

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Добро и позитив

Это новейшая наноразработка МинОбороны, аналогов нет

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3 комментария
ＫＩＢØＵＮＥ

Каждый раз в теме про эту "игру", одно и тоже.

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ан

Лютая ШИЗА

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Агент Госдепа

It's revolution

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Депутат миллионов

Символично еще то, что в после "смутного времени" в 1618 году польская армия вернулась и принудила Москву к невыгодному для нее миру, при деятельной помощи гетьмана Сагайдачного и украинских козаков.

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Blank

Всего спустя 30 лет Запорожье под руководством Хмельницкого поднимет восстание и через три года присягнет на верность России, еще через 5 Польшу разделят.
Без негатива

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Lomil

Сагайдачный вообще веселый тип был, умудрился пропетлять 10 лет между тремя сильными странами, которые постоянно воевали между собой. Жаль умер рано но история, как говорится, не терпит сослагательного наклонения.

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Солёная собака

В Кремле были в ярости, когда узнали…

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Следующий единорожек88

Да как же так-то, указание же дали, УКАЗАНИЕ С САМОГО ВЕРХА!

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Гордон Фриман

исполнено ТВЕРДО И ЧЕТКО

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Yggdrasil

Художественный фильм "Спиздили"

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Клаус Шульце

Они разорвали все связи с внешним миром явно для того, чтобы погрузиться в создание игрового процесса и чтобы их ничто не отвлекало.
И чтобы Activision и Blizzard во главе с Бобби Котиком и Ионом Хаззикостасом со своим World of Warcraft:
- разорились;
- попросили бы их принять в состав Cyberia Limited.

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Любопытный ГОСТ

Если у меня будет котик, то назову его Хаззикостасом

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FrozenYogurt

Мне интересно, а что им все 260 лямов выделили сразу, одним траншем? Так же не бывает. Там финансирование должно быть расписано на длительный период и новые транши осуществляются по мере достижения ключевых майлстоунов.

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Вам какого ляха надо

дак даже если и весь

попробуй обналичь 260 без "нужных" людей в структурах - так чтоб росфинмониторинг не спалил тебя

мутная история

нужно переждать - услышать обе стороны процесса (а может даже 3 стороны)

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Интеллигентный космос

Нуу зам. глав реду DTF сказали что денег вроде особо не давали. Но проверить это затруднительно. https://dtf.ru/u/114748-mankustrap/1255383-mozhno-uzhe-perezhivat?comment=17677747&from=copylink&type=quick

Можно уже переживать? — Невинный самолет на DTF
#ixbtgames #ixbt #смута
dtf.ru
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Семечка

Жуликов и воров на"бали жулики :D

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Sergei Timofeyev

Думаю, всё банальнее. С одной сторону грант от государства, с другой - нужные люди (которые в государстве не последние люди)

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6 комментариев
Алексей Логачев

Но весь ДТФ будет с пеной у рта доказывать, что инициатива государства вкладывать бабки в русские игры - это правильно. Не понимая, что если государство пиздит деньги у людей, то единственное, что будут преследовать чувачки, которые нацелены на бюджет - это спиздить эти деньги обратно!

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Лысина Арика

Вообще-то весь дтф говорит, что идея максимально всратая, потому что индустрия в России и сама бы развеивалась, еслиб государство хуйню не творило, а кино это в принципе не помогает/

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ＫＩＢØＵＮＥ

А там доказывают? Уж насколько я не люблю DTF, но что-то такого я там не видел.

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Dmytry Kovalsky

Нормальная игра не может стоить меньше 10 лямов зелени.
Это если не гениальное что то типа MK

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BigBrotherBear

Ахаха и никому ничего не будет.
Зато сбор средств на всё подряд смс-ками будут везде рекламить...

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Dmytry Kovalsky

За 260 мил рублей я даже срать не сяду.
А наши программисты даже не проснутся.

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Пиструн Сосаевич

Слышь, ёпта, ты чё такой борзый, да ты теперь по жизни бесплатно срать будешь, отвечаю!

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ан

Домен то палевный cyberialtd.com - сибирь LTD КОМ - бл.

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Любопытный ГОСТ

Киберия какая-то

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Удивительный холод
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СвободуПопугаям

Еще в тучные нулевые (до кризиса 2008) было доказано, что повсеместная раздача бабла никак не влияет на качество разработки, а лишь плодит море ноу-нейм студий с сомнительными проектами... Владельцы которых потом успешно отстраивают себе дачи и покупают дорогие машины, а проекты успешно загибаются. С того времени, как бы, особо ничего не изменилось.
Правда, тогда бабло раздавали крупные богатые российские компании, а не государство.

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Клаус Шульце

Ну не знаю. Nival хорошие игры делал в тучные нулевые. Но вроде с бюджета не сосал.

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1 комментарий
Sloowbruh
«Двач» на себя ответственность за взлом сообщества не брал.

Проиграл

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Kibizoid

Внесли смуту в разработку...

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Любопытный спрей

Спасибо за "на водку" https://tjournal.ru/telegram/669111-dorogaya-smuta

Дорогая "Смута" — Telegram на TJ
Дорогая "Смута" — Telegram на TJ
tjournal.ru
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oleg stolyarov

Вот это " бизнесс- план"!! Поимели государство на их
'поле". На поле патриотизма, православия, скрепах и " диды воевали". 😁 Снимаю шляпу.👍

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Сергей Сасквач

Скорее всего компания переехала в Питер и устроила солевой бунт

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Александр Мимокрокодилов

Теперь ещё больше людей будут не знать где Слава Макаров.

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aliftin

Такое чувство по скрину что они там делали бойцовский клуб в 2022 году.

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