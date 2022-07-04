Их группу во «ВКонтакте» захватил «Двач».

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Новосибирская компания Cyberia Limited, получившая грант 260 миллионов рублей на разработку видеоигры «Смута», закрыла сайт. На это обратило внимание издание ixbt.games.

При попытке зайти на сайт отображается ошибка с невозможностью определить IP-адрес по имени узла, а доступ к группе во «ВКонтакте» сначала закрыли, отмечает издание. Теперь в сообществе появилось оформление «Двача», название изменилось на «Смута В С Ё», все посты удалили. «Двач» на себя ответственность за взлом сообщества не брал.

Продюсеры «Смуты» — бывший продюсер Wargaming Алексей Копцев, а куратор – создатель World of Tanks Вячеслав Макаров. TJ обратился за комментарием к Копцеву, но не получил оперативного ответа.

Группа Cyberia Limited в фейсбуке* пока доступна, но в ней нет обновлений о работе над игрой. Судя по всему, раньше это сообщество было личной страницей Копцева, поскольку там опубликованы его личные фотографии с животными и цветами.

В конце мая Cyberia Limited получила от государства грант на 260 миллионов рублей для разработки Action-RPG о периоде Смутного времени, вдохновлённой Ghost of Tsushima. На официальном сайте студии в разделе «Портфолио» не было ни одной выполненной игры, а был лишь ряд концепт-артов. По вселенной «Смуты» также обещали снять сериал.

Тогда же в соцсетях нашли презентацию игры, которую посчитали нереалистичной — авторы обещали потратить на активную разработку всего год. Пользователи нашли в интерфейсе сходства с японской игрой Dinasty Warriors 9, а дизайн главного героя раскритиковали, посчитав его образ абсурдным.

Интернет 24 мая рублей Статьи редакции Щит с дыркой, плагиат и прогнозы продаж: в сети нашли презентацию игры, на которую выделили 260 миллионов Пользователи раскритиковали идею ещё после новости о получении гранта, а питч-дек проекта от 2020 года только усилил сомнения в успехе.