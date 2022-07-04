Сайт разработчиков игры о Смутном времени, на которую государство выделило 260 миллионов рублей, перестал работать Статьи редакции
Их группу во «ВКонтакте» захватил «Двач».
Новосибирская компания Cyberia Limited, получившая грант 260 миллионов рублей на разработку видеоигры «Смута», закрыла сайт. На это обратило внимание издание ixbt.games.
При попытке зайти на сайт отображается ошибка с невозможностью определить IP-адрес по имени узла, а доступ к группе во «ВКонтакте» сначала закрыли, отмечает издание. Теперь в сообществе появилось оформление «Двача», название изменилось на «Смута В С Ё», все посты удалили. «Двач» на себя ответственность за взлом сообщества не брал.
Продюсеры «Смуты» — бывший продюсер Wargaming Алексей Копцев, а куратор – создатель World of Tanks Вячеслав Макаров. TJ обратился за комментарием к Копцеву, но не получил оперативного ответа.
Группа Cyberia Limited в фейсбуке* пока доступна, но в ней нет обновлений о работе над игрой. Судя по всему, раньше это сообщество было личной страницей Копцева, поскольку там опубликованы его личные фотографии с животными и цветами.
В конце мая Cyberia Limited получила от государства грант на 260 миллионов рублей для разработки Action-RPG о периоде Смутного времени, вдохновлённой Ghost of Tsushima. На официальном сайте студии в разделе «Портфолио» не было ни одной выполненной игры, а был лишь ряд концепт-артов. По вселенной «Смуты» также обещали снять сериал.
Тогда же в соцсетях нашли презентацию игры, которую посчитали нереалистичной — авторы обещали потратить на активную разработку всего год. Пользователи нашли в интерфейсе сходства с японской игрой Dinasty Warriors 9, а дизайн главного героя раскритиковали, посчитав его образ абсурдным.
* Meta, которой принадлежит фейсбук, признана экстремистской организацией не территории России.
260 миллионов рублей В С Ё
Улетели в shit с дыркой
Михалычи заплатят за все.
260 миллионов и точка
Нихуя себе
Это новейшая наноразработка МинОбороны, аналогов нет
Каждый раз в теме про эту "игру", одно и тоже.
Лютая ШИЗА
It's revolution
Символично еще то, что в после "смутного времени" в 1618 году польская армия вернулась и принудила Москву к невыгодному для нее миру, при деятельной помощи гетьмана Сагайдачного и украинских козаков.
Всего спустя 30 лет Запорожье под руководством Хмельницкого поднимет восстание и через три года присягнет на верность России, еще через 5 Польшу разделят.
Без негатива
Сагайдачный вообще веселый тип был, умудрился пропетлять 10 лет между тремя сильными странами, которые постоянно воевали между собой. Жаль умер рано но история, как говорится, не терпит сослагательного наклонения.
В Кремле были в ярости, когда узнали…
Да как же так-то, указание же дали, УКАЗАНИЕ С САМОГО ВЕРХА!
исполнено ТВЕРДО И ЧЕТКО
Художественный фильм "Спиздили"
Они разорвали все связи с внешним миром явно для того, чтобы погрузиться в создание игрового процесса и чтобы их ничто не отвлекало.
И чтобы Activision и Blizzard во главе с Бобби Котиком и Ионом Хаззикостасом со своим World of Warcraft:
- разорились;
- попросили бы их принять в состав Cyberia Limited.
Если у меня будет котик, то назову его Хаззикостасом
Мне интересно, а что им все 260 лямов выделили сразу, одним траншем? Так же не бывает. Там финансирование должно быть расписано на длительный период и новые транши осуществляются по мере достижения ключевых майлстоунов.
дак даже если и весь
попробуй обналичь 260 без "нужных" людей в структурах - так чтоб росфинмониторинг не спалил тебя
мутная история
нужно переждать - услышать обе стороны процесса (а может даже 3 стороны)
Нуу зам. глав реду DTF сказали что денег вроде особо не давали. Но проверить это затруднительно. https://dtf.ru/u/114748-mankustrap/1255383-mozhno-uzhe-perezhivat?comment=17677747&from=copylink&type=quick
Жуликов и воров на"бали жулики :D
Думаю, всё банальнее. С одной сторону грант от государства, с другой - нужные люди (которые в государстве не последние люди)
Но весь ДТФ будет с пеной у рта доказывать, что инициатива государства вкладывать бабки в русские игры - это правильно. Не понимая, что если государство пиздит деньги у людей, то единственное, что будут преследовать чувачки, которые нацелены на бюджет - это спиздить эти деньги обратно!
Вообще-то весь дтф говорит, что идея максимально всратая, потому что индустрия в России и сама бы развеивалась, еслиб государство хуйню не творило, а кино это в принципе не помогает/
А там доказывают? Уж насколько я не люблю DTF, но что-то такого я там не видел.
Нормальная игра не может стоить меньше 10 лямов зелени.
Это если не гениальное что то типа MK
Ахаха и никому ничего не будет.
Зато сбор средств на всё подряд смс-ками будут везде рекламить...
За 260 мил рублей я даже срать не сяду.
А наши программисты даже не проснутся.
Слышь, ёпта, ты чё такой борзый, да ты теперь по жизни бесплатно срать будешь, отвечаю!
Домен то палевный cyberialtd.com - сибирь LTD КОМ - бл.
Киберия какая-то
Еще в тучные нулевые (до кризиса 2008) было доказано, что повсеместная раздача бабла никак не влияет на качество разработки, а лишь плодит море ноу-нейм студий с сомнительными проектами... Владельцы которых потом успешно отстраивают себе дачи и покупают дорогие машины, а проекты успешно загибаются. С того времени, как бы, особо ничего не изменилось.
Правда, тогда бабло раздавали крупные богатые российские компании, а не государство.
Ну не знаю. Nival хорошие игры делал в тучные нулевые. Но вроде с бюджета не сосал.
Проиграл
Внесли смуту в разработку...
Спасибо за "на водку" https://tjournal.ru/telegram/669111-dorogaya-smuta
Вот это " бизнесс- план"!! Поимели государство на их
'поле". На поле патриотизма, православия, скрепах и " диды воевали". 😁 Снимаю шляпу.👍
Скорее всего компания переехала в Питер и устроила солевой бунт
Теперь ещё больше людей будут не знать где Слава Макаров.
Такое чувство по скрину что они там делали бойцовский клуб в 2022 году.