Компания должна устранить нарушение до 4 августа.

ФАС установила, что Google позволяет разработчикам брать плату за приложения только через Google Play, комиссия компании — 30%. Запрет на сторонние платёжные системы закреплён в правилах программы, а за нарушение приложение могут удалить или заблокировать его обновление.

Действия компании «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением». Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может возбудить дело о нарушении антимонопольных законов.

В августе 2021 года ФАС выдала похожее предупреждение Apple «по обращениям от пользователей», а до этого оштрафовала компанию на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. В октябре служба возбудила дело из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях. В декабре Apple подала в суд, чтобы оспорить решение ФАС.