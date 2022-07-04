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ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play Статьи редакции

Компания должна устранить нарушение до 4 августа.

ФАС установила, что Google позволяет разработчикам брать плату за приложения только через Google Play, комиссия компании — 30%. Запрет на сторонние платёжные системы закреплён в правилах программы, а за нарушение приложение могут удалить или заблокировать его обновление.

Действия компании «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением». Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может возбудить дело о нарушении антимонопольных законов.

В августе 2021 года ФАС выдала похожее предупреждение Apple «по обращениям от пользователей», а до этого оштрафовала компанию на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. В октябре служба возбудила дело из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях. В декабре Apple подала в суд, чтобы оспорить решение ФАС.

#новости #google

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4 комментария
Andrey Laur

во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени

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my little penis

Да прогнутся быстро

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фискальный регистратор

Фас отсосас)

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khun pi

Да, бедный kindle теперь страдает - даже есть специальное разъяснение "почему вы не можете оплатить в приложении"

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