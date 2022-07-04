ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play Статьи редакции
Компания должна устранить нарушение до 4 августа.
ФАС установила, что Google позволяет разработчикам брать плату за приложения только через Google Play, комиссия компании — 30%. Запрет на сторонние платёжные системы закреплён в правилах программы, а за нарушение приложение могут удалить или заблокировать его обновление.
Действия компании «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением». Если нарушение не устранят в течение месяца, служба может возбудить дело о нарушении антимонопольных законов.
В августе 2021 года ФАС выдала похожее предупреждение Apple «по обращениям от пользователей», а до этого оштрафовала компанию на 906,29 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением. В октябре служба возбудила дело из-за запрета размещать альтернативные способы оплаты в приложениях. В декабре Apple подала в суд, чтобы оспорить решение ФАС.
во 1) хуле ты мне сделаешь вовторых пошел нахуй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени
Да прогнутся быстро
Фас отсосас)
Да, бедный kindle теперь страдает - даже есть специальное разъяснение "почему вы не можете оплатить в приложении"