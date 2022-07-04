Система Fan ID для оформления паспорта болельщика на «Госуслугах» дала сбой в первый день работы Статьи редакции
Все заявки автоматически отклоняются.
Спортивные журналисты и обычные болельщики пожаловались на проблемы с оформлением Fan ID — все поступающие заявления отклоняют без причины. На это обратил внимание «Чемпионат».
Судя по всему, автоматические отказы объясняются сбоем. В поддержке «Госуслуг» знают об этом и отвечают пользователям, что «уже работают над проблемой».
Закон о Fan ID приняли в конце 2021 года, он вступил в силу в июне. Теперь купить билеты на некоторые официальные спортивные мероприятия можно, только оформив «персонифицированную карту» на «Госуслугах». Такую меру ввели, чтобы идентифицировать зрителей и участников «в целях обеспечения безопасности и общественного порядка».
Закон также обязал футболистов, тренеров и персонал клуба оформлять Fan ID, а организаторов матчей — устанавливать личности как зрителей, так и «участников официального спортивного соревнования» и «иных лиц, задействованных в проведении соревнования».
В получении Fan ID могут оказать из-за прошлых нарушений, запрета суда посещать матчи или информации полиции о «намерении» болельщика «нарушить общественный порядок» во время игры. Многие футбольные фанаты объявили бойкот паспорту болельщика, отмечая непрозрачность инициативы.
Зачем вообще потворствовать цифровому гулагу и оформлять этот очередной ограничивающий права пропуск?
Самая большая загадка... Игнорируйте, пока не отменят, казалось бы, так очевидно... и болельщики из клубов вроде достаточно организованные, но нет...
Нихуя себе у вас там концлагерь отстроили. То есть нельзя просто взять и купить билет?
Футбольные болельщики - достаточно мощная сила, которая способна оказать поддержку в борьбе против режима. Вот их и загоняют в концлагерь.
Ничего не слышал про это, мне кажется больше ни в одной из стран такого нет
есть и не в одной. Турция ближайший пример
Раньше билет или абонемент покупаешь и идёшь на матч. Теперь без fan id не пропустят.
Неслучившаяся революция 2012 в России происходила с обширной поддержкой фанатов футбика. Про футбольных фанатов, их объединения и поведение в других странах есть информация в интернете, в том числе фильмы и книги, например Д. Кинг "Фабрика футбола".
Кто у вас ¿¿¿
Што?
Поясните не местному, это в очередь выстроились те самые болельщики, которые призывали бойкотировать Fan ID, когда его только вводили, или это какие-то другие?
И в самом деле с пятницы очередь занимают
Я щяс …………………
Дык, поставленная цель достигнута.
Так наоборот система же хорошо работает в основном фанаты футбола это неадекватное быдло