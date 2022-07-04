



Проясню: я, конечно, против Fan ID и считаю этот закон неправильным, мутным и ненужным. Но по работе, да и по любви к команде, буду пытаться оформлять. Пока система Госуслуг отклоняет всем подряд. У меня если что в жизни ни одного привода и протокола)



@privetsodna Уровень работы по выдаче Fan ID ожидаемо на грани фантастики. Судя по другим каналам, на стадион как во времена пандемии не попадет никто)Проясню: я, конечно, против Fan ID и считаю этот закон неправильным, мутным и ненужным. Но по работе, да и по любви к команде, буду пытаться оформлять. Пока система Госуслуг отклоняет всем подряд. У меня если что в жизни ни одного привода и протокола)

Уровень работы по выдаче Fan ID ожидаемо на грани фантастики. Судя по другим каналам, на стадион как во времена пандемии не попадет никто)Проясню: я, конечно, против Fan ID и считаю этот закон неправильным, мутным и ненужным. Но по работе, да и по любви к команде, буду пытатьс...