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Новости

Система Fan ID для оформления паспорта болельщика на «Госуслугах» дала сбой в первый день работы Статьи редакции

Все заявки автоматически отклоняются.

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Спортивные журналисты и обычные болельщики пожаловались на проблемы с оформлением Fan ID — все поступающие заявления отклоняют без причины. На это обратил внимание «Чемпионат».

Привет со Дна!
Уровень работы по выдаче Fan ID ожидаемо на грани фантастики. Судя по другим каналам, на стадион как во времена пандемии не попадет никто)

Проясню: я, конечно, против Fan ID и считаю этот закон неправильным, мутным и ненужным. Но по работе, да и по любви к команде, буду пытатьс...
Уровень работы по выдаче Fan ID ожидаемо на грани фантастики. Судя по другим каналам, на стадион как во времена пандемии не попадет никто)

Проясню: я, конечно, против Fan ID и считаю этот закон неправильным, мутным и ненужным. Но по работе, да и по любви к команде, буду пытаться оформлять. Пока система Госуслуг отклоняет всем подряд. У меня если что в жизни ни одного привода и протокола)

@privetsodna
Кара Гинера ( ͡° ͜ʖ ͡°)╭∩╮ @8ktoto8
Легко и просто сможете оформить fan id
Nikolay Osipyan @NikolayOsipyan
Прекрасная работа министерства спорта, помимо того что мы и так в целом получим низкую посещаемость после введения Fan ID, так всё сделано ещё и так, чтобы это было рекордно низким показателем, остаётся назвать это диверсией нашего футбола, браво! 👏🏼 @minsportfcp

Судя по всему, автоматические отказы объясняются сбоем. В поддержке «Госуслуг» знают об этом и отвечают пользователям, что «уже работают над проблемой».

Alex Zh @ZhukovSun
Fan ID - это просто говорили они😂😂
А Госуслуги легли под заявками на паспорт болельщика, и это при бойкоте….

Закон о Fan ID приняли в конце 2021 года, он вступил в силу в июне. Теперь купить билеты на некоторые официальные спортивные мероприятия можно, только оформив «персонифицированную карту» на «Госуслугах». Такую меру ввели, чтобы идентифицировать зрителей и участников «в целях обеспечения безопасности и общественного порядка».

Закон также обязал футболистов, тренеров и персонал клуба оформлять Fan ID, а организаторов матчей — устанавливать личности как зрителей, так и «участников официального спортивного соревнования» и «иных лиц, задействованных в проведении соревнования».

В получении Fan ID могут оказать из-за прошлых нарушений, запрета суда посещать матчи или информации полиции о «намерении» болельщика «нарушить общественный порядок» во время игры. Многие футбольные фанаты объявили бойкот паспорту болельщика, отмечая непрозрачность инициативы.

#новости #fanid

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15 комментариев
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Достойный паук например

Зачем вообще потворствовать цифровому гулагу и оформлять этот очередной ограничивающий права пропуск?

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Алексей Логачев

Самая большая загадка... Игнорируйте, пока не отменят, казалось бы, так очевидно... и болельщики из клубов вроде достаточно организованные, но нет...

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Yasos Biba
Закон о Fan ID приняли в конце 2021 года, он вступил в силу в июне. Теперь купить билеты на некоторые официальные спортивные мероприятия можно, только оформив «персонифицированная карту» на «Госуслугах». Такую меру ввели, чтобы идентифицировать зрителей и участников «в целях обеспечения безопасности и общественного порядка».

Нихуя себе у вас там концлагерь отстроили. То есть нельзя просто взять и купить билет?

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Непонятный Абдужаббор

Футбольные болельщики - достаточно мощная сила, которая способна оказать поддержку в борьбе против режима. Вот их и загоняют в концлагерь.

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Yasos Biba

Ничего не слышал про это, мне кажется больше ни в одной из стран такого нет

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Mihail Penkin

есть и не в одной. Турция ближайший пример

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Hooligan

Раньше билет или абонемент покупаешь и идёшь на матч. Теперь без fan id не пропустят.

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Своевольный Калач

Неслучившаяся революция 2012 в России происходила с обширной поддержкой фанатов футбика. Про футбольных фанатов, их объединения и поведение в других странах есть информация в интернете, в том числе фильмы и книги, например Д. Кинг "Фабрика футбола".

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Listochium 119 - новый элемент

Кто у вас ¿¿¿

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Yasos Biba

Што?

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Лига Опасного Интернета

Поясните не местному, это в очередь выстроились те самые болельщики, которые призывали бойкотировать Fan ID, когда его только вводили, или это какие-то другие?

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Bulky Blackcrappy против войны

И в самом деле с пятницы очередь занимают

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Listochium 119 - новый элемент
полиции о «намерении» болельщика «нарушить общественный порядок»

Я щяс …………………

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Николай Колчин

Дык, поставленная цель достигнута.

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max payne

Так наоборот система же хорошо работает в основном фанаты футбола это неадекватное быдло

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