Подозреваемому 22-летнему мужчине предъявили обвинения в убийстве и поместили в психиатрическую больницу.

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Пулевые отверстия в окне кафе в Копенгагене. Фото Scanpix Denmark/Reuters

Вечером воскресенья, 3 июля, произошла стрельба в торговом центре Fieldʼs в Копенгагене — крупнейшем ТЦ на территории Дании. Вооружённый мужчина ворвался в молл, убил трёх человек и серьёзно ранил ещё нескольких. СМИ признают это самой массовой стрельбой в стране с момента теракта в феврале 2015 года.

TJ рассказывает главное о произошедшем.

Момент нападения

Первые сообщения об атаке полиция получила в 17:35. Стрельба велась как минимум в двух местах. Некоторые посетители торгового центра бежали из помещения, а некоторые прятались в магазинах, туалетах и подсобках. «Когда мы увидели выбегающих из кинотеатра людей, мы не подумали, что случилось что-то серьёзное. А потом мы услышали, что люди говорят о том, что кто-то стреляет», — рассказала одна из посетительниц ТЦ.

Погибшие и пострадавшие

По данным полиции, погибли 17-летние жители Дании — парень и девушка, а также 47-летний мужчина с российским гражданством, который жил в Дании.

Российское посольство подтвердило гибель гражданина РФ и уточнило, что он постоянно проживал в Дании. Дипломатическое представительство добавило, что «в контакте с полицией устанавливает личность соотечественника».

Во время стрельбы пострадали 30 человек, однако, как отмечает полиция, 20 из них получили лёгкие травмы в попытках скрыться от напавшего.

Четверо человек получили серьёзные огнестрельные ранения:

40-летняя женщина, гражданка Дании

19-летняя девушка, гражданка Дании

50-летний мужчина, гражданин Швеции

15-летняя девушка, гражданка Швеции

Трое из вышеуказанных пострадавших сейчас находятся в стабильном состоянии — им не грозит смертельный исход. Один — в критическом состоянии.

Ещё трём людям медики оказали помощь на месте. Их отпустили без госпитализации.

Фото Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Стрелок

По данным полиции, с момента первых сообщений о нападении потребовалось 13 минут, чтобы задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний «этнический датчанин». Датские силовики устроили поиски предполагаемых сообщников по всему региону, но, по всей видимости, стрелок действовал в одиночку.

Местные силовики, основываясь на имеющихся данных, не увидели в действиях стрелка мотивов, указывающих на теракт, и отметили, что он значится в базе службы охраны психического здоровья Дании. По оценке инспектора полиции Копенгагена Серена Томассена, жертвы оказались «случайными», а преступление не мотивировано гендерными вопросами или расизмом.

У подозреваемого изъяли винтовку, патроны к ней и нож. Гражданские лица в Дании могут владеть такой винтовкой только при наличии специального разрешения, но, по данным полиции, необходимых документов у мужчины не было.

YouTube и Instagram* заблокировали аккаунты, вероятно, связанные со стрелком, отметило AFP. Предположительно, мужчина публиковал ролики с оружием за несколько дней до нападения на ТЦ. Местные СМИ указывают, что 1 июля на ютубе появились четыре видео с мужчиной, похожим на подозреваемого: в одном из видео он показывает винтовку и пистолет, а два ролика озаглавлены фразами «Мне всё равно» и «Кветиапин (антипсихотический препарат — прим. TJ) не работает». Полиция приобщила видео к расследованию, но не подтвердила, что изображённый на записях мужчина — это подозреваемый.

В понедельник, 4 июля, мужчину, арестованного по подозрению в убийстве трёх человек и ранении нескольких, предварительно допросили в суде. Его взяли под стражу минимум на 24 дня (срок могут продлить) и поместили в психиатрическую больницу. Суд также запретил разглашать имена подозреваемого и потерпевших.

События, связанные с атакой

3 июля поп-артист Гарри Стайлс должен был выступить в Копенгагене с концертом во время мирового тура. После произошедшего в ТЦ, который находится рядом с площадкой Royal Arena, он отменил шоу и выразил соболезнования. Полиция организованно доставила посетителей концерта к станциям метро: поскольку многие из них — подростки, их оттуда забрали родители.

На минувшей неделе Дания приняла «большой старт» велогонки «Тур де Франс». ТЦ, где произошла стрельба, располагается менее чем в километре от штаб-квартиры организаторов Amaury Sport Organisation. A.S.O. выразили соболезнования. Атака не повлияла на само мероприятие: датский этап завершился 3 июля, после чего «Тур де Франс» продолжится во Франции.

Королевская семья Дании планировала приём по случаю «большого старта», но отменила его. Королева Маргрете II и кронпринц Фредерик выразили соболезнования всем, кого затронула трагедия.

Фото MADS CLAUS RASMUSSEN/RITZAU SCANPIX