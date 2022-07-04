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«Ъ»: стоимость присоединения к электросетям в России выросла минимум в пять раз Статьи редакции

Для отдельных категорий граждан — в 27 раз.

  • Правительство повысило стоимость присоединения к электросетям и отменило льготное технологическое присоединение к электросетям для населения. На постановление обратил внимание «Коммерсант».
  • С 2009 года плата за подключение составляла 550 рублей за 15 кВт, теперь минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт, с 2024 года — 5 тысяч рублей. Максимальная ставка — 10 тысяча рублей за 1 кВт, но региональные власти могут установить и более высокую.
  • Для льготников будет применяться сниженный тариф в 1 тысячу рублей. за 1 кВт, то есть для них стоимость вырастет в 27 раз. Её могут получить члены малоимущих семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Правительство повысило цены также для малого и среднего бизнеса, обязав его оплачивать расходы на строительство новых сетей. Раньше они их не оплачивали, а теперь до конца года в стоимость технологического присоединения будет включаться до 50% таких расходов, с 1 января 2023 года — уже 100%.
  • В Минэнерго и в «Россетях» от этих мер ожидают снижения тарифов на передачу электроэнергии и роста надежности энергоснабжения.

#новости

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15 комментариев
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 Arugin

В минэнерго ожидают пополнение карманов всех присосавшихся.

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Семечка

А вот у хихлов ваабще фашисты все забрали. Хатити как у них ?

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darkAlert

хочу как девяностыЕ! чтоб пыня чемоданы носил

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Семечка

Не он в них ток срет

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Джеки Чан
С 2009 года плата за подключение составляла 550 рублей за 15 кВт
теперь минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт

Что здесь означают киловатты? Пропускную способность подключаемой линии или что?

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Eugene Gultyaev

Выделенную мощность. Грубо говоря, да, пропускную способность.

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Прекрасный утюг

зато не страна бензоколонка

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Александр Иванкин
составляла 550 рублей за 15 кВт, теперь минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт

Теперь за подключение 15 кВт 45000р нужно отдать что-ли? Или это ошибка в статье?

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Александр Иванкин

Хм, нет, не ошибка. Действительно так.

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Памидор

Я простой рабочий Николай Cheng в Сибирь, очень много лес, недостаточно рацион, жить бедно.
Глядя на успехи Китай и великого лидера Xi Цзиньпина, я вижу, что нет радости от лысого карлика-председателя.
Необходимо союз с Китаем, выращивать рис и быть счастливыми! Высокопоставленный лидер Xi Цзиньпин

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Генномодифицированный голуб

Только вот кому нафиг сейчас нужен тариф 1кВт? Ну разве что на гараж или сарай какой то.

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Alex V

1к вообще ни о чём
Чайник потребляет 1.5 - 2.5 кВт.

Ну и такую малую мощность не факт что подключают, наверняка есть какой-то минимум

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Памидор

Слава великий лидер XI! Много рис, жизнь хорошо.

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Не говорить

Россияя 💪💪💪💪

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Виталя Вентилятор

СИЛА

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