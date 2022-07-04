«Ъ»: стоимость присоединения к электросетям в России выросла минимум в пять раз Статьи редакции
Для отдельных категорий граждан — в 27 раз.
- Правительство повысило стоимость присоединения к электросетям и отменило льготное технологическое присоединение к электросетям для населения. На постановление обратил внимание «Коммерсант».
- С 2009 года плата за подключение составляла 550 рублей за 15 кВт, теперь минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт, с 2024 года — 5 тысяч рублей. Максимальная ставка — 10 тысяча рублей за 1 кВт, но региональные власти могут установить и более высокую.
- Для льготников будет применяться сниженный тариф в 1 тысячу рублей. за 1 кВт, то есть для них стоимость вырастет в 27 раз. Её могут получить члены малоимущих семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума региона, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
- Правительство повысило цены также для малого и среднего бизнеса, обязав его оплачивать расходы на строительство новых сетей. Раньше они их не оплачивали, а теперь до конца года в стоимость технологического присоединения будет включаться до 50% таких расходов, с 1 января 2023 года — уже 100%.
- В Минэнерго и в «Россетях» от этих мер ожидают снижения тарифов на передачу электроэнергии и роста надежности энергоснабжения.
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В минэнерго ожидают пополнение карманов всех присосавшихся.
А вот у хихлов ваабще фашисты все забрали. Хатити как у них ?
хочу как девяностыЕ! чтоб пыня чемоданы носил
Не он в них ток срет
теперь минимальная ставка — 3 тысячи рублей за 1 кВт
Что здесь означают киловатты? Пропускную способность подключаемой линии или что?
Выделенную мощность. Грубо говоря, да, пропускную способность.
зато не страна бензоколонка
Теперь за подключение 15 кВт 45000р нужно отдать что-ли? Или это ошибка в статье?
Хм, нет, не ошибка. Действительно так.
Я простой рабочий Николай Cheng в Сибирь, очень много лес, недостаточно рацион, жить бедно.
Глядя на успехи Китай и великого лидера Xi Цзиньпина, я вижу, что нет радости от лысого карлика-председателя.
Необходимо союз с Китаем, выращивать рис и быть счастливыми! Высокопоставленный лидер Xi Цзиньпин
Только вот кому нафиг сейчас нужен тариф 1кВт? Ну разве что на гараж или сарай какой то.
1к вообще ни о чём
Чайник потребляет 1.5 - 2.5 кВт.
Ну и такую малую мощность не факт что подключают, наверняка есть какой-то минимум
Слава великий лидер XI! Много рис, жизнь хорошо.
Россияя 💪💪💪💪
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