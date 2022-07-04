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Суд спустя полгода отменил решение о блокировке «ОВД-Инфо» за «пропаганду терроризма» Статьи редакции

Судье сделали выговор.

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Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда о блокировке сайта издания и правозащитного проекта «ОВД-Инфо», который в том числе рассказывает о задержаниях на акциях и политических делах. Об этом сообщил сам проект.

Дело отправили на новое рассмотрение. Сайт ovdinfo.org остаётся недоступным на момент написания заметки. Чтобы на него снова можно было зайти с территории России, команда «ОВД-Инфо» должна получить документы из суда и передать их в Роскомнадзор.

Мы обжаловали этот отказ, областной суд рассмотрел нашу жалобу, и сегодня, наконец, ознакомил нас с материалами дела. Из приятного: судья, который вынес решение об отказе в апелляции, фактически получил выговор за то, что он лишил [сооснователя проекта] Григория Охотина доступа к правосудию, потому что мы всё это время не имели возможности ни ознакомиться с материалами дела, ни подать жалобу. Выговор судье — это вообще не самая частая история. Тут нужно прямо очень-очень сильно накосячить.

Анастасия Саморукова, адвокат, представляющая интересы «ОВД-Инфо»

Адвокат «ОВД-Инфо» связала решение с «вопиющими и безобразными» нарушениями при блокировке сайта издания. Суд не комментировал постановление.

«ОВД-Инфо» заблокировали в конце декабря 2021 года, аргументировав это тем, что его деятельность якобы направлена на пропаганду терроризма и экстремизма. Команда проекта отмечает, что из решения суда не было ясно, что именно стало поводом для ограничения доступа.

Новости
Вирусный Артем
Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-инфо» за «пропаганду терроризма». И потребовал от соцсетей удалить их аккаунты Статьи редакции

Суд прошёл без представителей организации.

С сентября 2021 года «ОВД-Инфо» находится в реестре незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов».

#новости #иноагенты #блокировки

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11 комментариев
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 Фильтрованная хрюканина

Лучшая новость дня, редкий позитив в правовом поле

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Kind soul

Новость как будто из другой реальности. Собственно, на данный момент, она может восприниматься как чудо. Может это и есть чудо, а может быть и начало, некого тектонического сдвига в нашей правовой системе. Может, эта система, начала чувствовать слабость правящей верхушки.

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Стратегический велосипед

Да не, хуйня какая-то

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Cerfu

До сих пор уморительно с того, что решения о блокировке ресурсов на по сути федеральном уровне могут выноситься судами из глубинки с населением в 30к человек. Хотя о чем это я... у нас же возможны и до судебные блокировки

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Президентский файл

Рад за ребят!

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Сельскохозяйственный дым

А никаких денежных выплат от государства не будет за ограничение действий?

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Склонный велосипед

Будет, но не ОВД-инфо.

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Иван Демченко

Раскол элит уже запущен, или еще нет?

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Человек кусает собаку

Оттепель! Оттепель! Со дня на день освободят Навального и сразу после — освободят Крым.

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Иван Демченко

Фуф, наконец-то

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Стратегический велосипед
Судье сделали выговор

Погрозили пальчиком

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