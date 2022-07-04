Суд спустя полгода отменил решение о блокировке «ОВД-Инфо» за «пропаганду терроризма» Статьи редакции
Судье сделали выговор.
Московский областной суд отменил решение Луховицкого районного суда о блокировке сайта издания и правозащитного проекта «ОВД-Инфо», который в том числе рассказывает о задержаниях на акциях и политических делах. Об этом сообщил сам проект.
Дело отправили на новое рассмотрение. Сайт ovdinfo.org остаётся недоступным на момент написания заметки. Чтобы на него снова можно было зайти с территории России, команда «ОВД-Инфо» должна получить документы из суда и передать их в Роскомнадзор.
Адвокат «ОВД-Инфо» связала решение с «вопиющими и безобразными» нарушениями при блокировке сайта издания. Суд не комментировал постановление.
«ОВД-Инфо» заблокировали в конце декабря 2021 года, аргументировав это тем, что его деятельность якобы направлена на пропаганду терроризма и экстремизма. Команда проекта отмечает, что из решения суда не было ясно, что именно стало поводом для ограничения доступа.
С сентября 2021 года «ОВД-Инфо» находится в реестре незарегистрированных общественных объединений-«иноагентов».
Лучшая новость дня, редкий позитив в правовом поле
Новость как будто из другой реальности. Собственно, на данный момент, она может восприниматься как чудо. Может это и есть чудо, а может быть и начало, некого тектонического сдвига в нашей правовой системе. Может, эта система, начала чувствовать слабость правящей верхушки.
Да не, хуйня какая-то
До сих пор уморительно с того, что решения о блокировке ресурсов на по сути федеральном уровне могут выноситься судами из глубинки с населением в 30к человек. Хотя о чем это я... у нас же возможны и до судебные блокировки
Рад за ребят!
А никаких денежных выплат от государства не будет за ограничение действий?
Будет, но не ОВД-инфо.
Раскол элит уже запущен, или еще нет?
Оттепель! Оттепель! Со дня на день освободят Навального и сразу после — освободят Крым.
Фуф, наконец-то
Погрозили пальчиком