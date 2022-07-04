Мы обжаловали этот отказ, областной суд рассмотрел нашу жалобу, и сегодня, наконец, ознакомил нас с материалами дела. Из приятного: судья, который вынес решение об отказе в апелляции, фактически получил выговор за то, что он лишил [сооснователя проекта] Григория Охотина доступа к правосудию, потому что мы всё это время не имели возможности ни ознакомиться с материалами дела, ни подать жалобу. Выговор судье — это вообще не самая частая история. Тут нужно прямо очень-очень сильно накосячить.